Податкова служба із початку року перевиконала план наповнення бюджету на понад 50 мільярдів
Державна податкова служба перевиконала план надходжень за перші п’ять місяців 2025 року на 51,6 млрд грн, або на 11% до показників Мінфіну. У травні показники надходжень перевиконано на 5,2 млрд грн.
Про це повідомив очільник ДПС Руслан Кравченко у Telegram.
За його словами, у травні до загального фонду держбюджету надійшло 121,9 млрд грн податкових платежів. Це на 21,9% більше, ніж у травні минулого року.
Зокрема, податківці зафіксували перевищення показників за основними платежами: ПДФО – на 10,7% (30,3 млрд грн), податок на прибуток підприємств – на 5,2% (45,4 млрд грн), акциз із вироблених та ввезених товарів – на 3,3% (15,3 млрд грн).
"Стабільно відшкодовуємо ПДВ. 15,5 млрд грн – відшкодовано у травні, 70,9 млрд грн – за п’ять місяців 2025 року. Це на 23,8% (13,6 млрд грн) більше до факту січня-травня 2024 року", – зазначив Кравченко.
Загалом за січень-травень загальна сума надходжень становила 520,3 млрд грн, або на 18,1% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.
Як повідомлялося, упродовж 2024 році українські платники податків перерахували до бюджету 51,2 млрд грн військового збору, а за перші два місяці 2025 року – вже 22,1 млрд грн.
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