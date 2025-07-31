Відключення інтернету в Росі: Найбільший сервіс оренди самокатів оголосив про перехід на SMS

На тлі постійних відключень інтернету по всій Росії сервіс із оренди електросамокатів Whoosh оголосив про запуск функції управління поїздкою через смс-повідомлення, а не через інтернет.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передає The Moscow Times.

"Функція запасна, тимчасова: вона потрібна, коли немає зв'язку і підключитися до вайфаю не виходить", – пояснили в сервісі.

Новий функціонал доступний у тестовому режимі у 15 містах Росії. Користувачі повинні надіслати смс-повідомлення на спеціальний номер, щоб запустити самокат, а потім – для завершення поїздки.

У компанії, однак, попереджають, що не всі самокати доступні для поїздки, оскільки робота без інтернету поки лише тестується.

У сервісі станом на кінець червня 2025 року зареєстровано близько 30,5 млн акаунтів, здійснено 56,5 млн поїздок. Whoosh є найбільшим російським оператором однойменного сервісу з прокату мікромобільного транспорту, він також представлений у Білорусі, Казахстані та країнах Південної Америки.

Раніше в Держдумі РФ заявили, що росіянам потрібно адаптуватися до нової реальності з регулярними відключеннями мобільного інтернету, зокрема запасатися готівкою, оскільки тепер цей спосіб розрахунку знову використовуватиметься частіше, ніж інші.

До того стало відомо, що на території Росії заблокували популярний сервіс вимірювання швидкості інтернету Speedtest, розроблений американською компанією Ookla.

Рішення заблокувати сервіс російська влада ухвалила на тлі хвилі відключень інтернету, які охопили майже всю Росію.

Обмеження у роботі мобільного інтернету у РФ стали регулярними від травня, коли їх почали запроваджувати для "захисту від атак безпілотників" напередодні параду до 9 травня. Нині ж відключення пояснюють "гібридною війною", а депутати Держдуми РФ радять громадянам "звикати" до тимчасової втрати цифрових сервісів заради безпеки країни, що значно важливіше "повсякденного комфорту".