"Метінвест" надав 1000 тонн металу для будівництва нових пасажирських вагонів "Укрзалізниці"

Компанія "Метінвест-СМЦ" відвантажила 1000 тонн металопрокату для будівництва 66 пасажирських вагонів. Наданий металопрокат – це гнутий профіль, холоднокатані та гарячекатані листи виробництва "Запоріжсталі", які відрізняються підвищеними вимогами до площинності, що критично важливо для точності складання вагонних конструкцій.

Про це йдеться в повідомленні "Метінвесту".

Окрім того, за словами менеджера по роботі з ключовими клієнтами "Метінвест-СМЦ" Павла Бобракова, в рамках замовлення були надані пасажирські осі, виготовлені на "Каметсталі" за спеціальними кресленнями: це гарантує їхню відповідність суворим стандартам безпеки та надійності.

Для виробництва візків вагонів було додатково імпортовано понад 200 тонн конструкційного листа, який був виготовлений за особливими вимогами: це підкреслює комплексний підхід "Метінвест-СМЦ" до забезпечення виробників усією необхідною номенклатурою продукції.

Поставки "Метінвест-СМЦ" відіграють ключову роль у модернізації залізничного парку України. Співпраця з такими великими виробниками, як Крюківський вагонобудівний завод (КВБЗ), дозволяє задовольняти зростаючі потреби "Укрзалізниці" в нових пасажирських вагонах.

"Укрзалізниця" та КВБЗ уклали новий контракт на постачання 100 пасажирських вагонів. Ця угода відкриває нові можливості для подальшого розвитку нашої співпраці. Уже сьогодні з КВБЗ підписано контракти на понад 2300 тонн металопрокату, що підтверджує міцність і довгостроковість наших партнерських відносин", – зауважив директор із регіональних продажів "Метінвест-СМЦ" Андрій Ковальов.

Як нагадали в компанії, по всьому світу є знакові об'єкти, створені зі сталі "Метінвесту". Головними з них є найбільший у світі вітрильний лайнер Flying Сlipper, культурний простір The Shed у Нью-Йорку, та хмарочос The Shard у Лондоні. Також сталь "Метінвесту" використовувалася при будівництві НСК "Олімпійський" та скляного пішохідного мосту в Києві, а також для зведення саркофагу Чорнобильської АЕС.

Також компанія "Метінвест" розробила концепцію відновлення країни "Сталева мрія". Вона передбачає готові проєкти на основі prefab-рішень – попередньо виготовлених сталевих елементів споруд. Проєкти оновлених житлових кварталів уже розробили для Маріуполя та Бахмута, також перемовини та робота з адаптації ведуться ще з цілою низкою постраждалих громад.