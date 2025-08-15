"Укрзалізниця" призначила два нових потяги на захід України. Куди вони курсуватимуть?
"Укрзалізниця" призначила два нові поїзди, які курсуватимуть з Кременчука та Кропивницького до Чопа та Ясіня.
Наразі регулярне курсування нових потягів заплановане на вересень, повідомляють у пресслужбі залізничної компанії.
Зокрема, потяг №260/259 Чоп – Кременчук курсуватиме:
- з Чопа з 2 вересня по вівторках, пʼятницях та суботах, він відправлятиметься з Чопа о 14:24, прибуття до Кременчука – о 13:33;
- з Кременчука – з 3 вересня по середах, суботах та неділях, потяг відправлятиметься з Кременчука о 14:18, прибуття до Чопа – о 12:45.
Потяг №258/257 Ясіня – Кропивницький курсуватиме за таким графіком:
- з Ясіні – з 2 вересня по вівторках, пʼятницях та суботах, відправлення – о 14:55, прибуття до Кропивницького о 13:05;
- з Кропивницького – з 3 вересня по середах, суботах та неділях, відправлення – о 14:38, прибуття до Ясіні – о 13:18.
"Нові рейси вдалось призначити за рахунок оптимізації роботи: склади поїздів, що прибули після свого основного рейсу, одразу відправляються в наступні, встигаючи зробити ще один оберт", – зауважили в "Укрзалізниці".
Як повідомлялося, раніше "Укрзалізниця" також призначила додаткові рейси потягів між Києвом і Львовом.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль