Українські банки заробили 100 млрд грн за пів року, але кожен п’ятий банк збитковий. ІНФОГРАФІКА
За підсумками першого півріччя 2025 року банки України отримали 100,06 млрд грн прибутку до оподаткування, що майже дорівнює торішньому результату. Податкові витрати склали 21,99 млрд грн (22%), чистий прибуток – 78,07 млрд грн.
Водночас 13 установ завершили півріччя зі збитком – загалом збитковим залишається майже кожен п’ятий банк, повідомляє сервіс для роботи з відкритими даними "Опендатабот".
При цьому прибутки українського банківського сектору сконцентровані у топ-10 банків, які згенерували 68,05 млрд грн, або 87% сукупного результату.
Майже половина прибутку у першому півріччі припала на "Приватбанк" – 34,88 млрд грн (податки 11,09 млрд грн), збитковим серед держбанків виявився лише конфіскований у російського мільярдера і президента московського футбольного клубу "ЦСКА" Євгенія Гінера "Перший інвестиційний банк" (−29,43 млн грн).
Водночас прибуток банків іноземних груп знизився майже на чверть – до 16,57 млрд грн, лідерство за цим показником зберігає "Райффайзен" (4,74 млрд грн прибутку та 1,66 млрд грн податків).
Прибутки банків з приватним капіталом також знизилися на чверть – до 10,06 млрд грн. Лідером залишається ПУМБ Ріната Ахметова, який отримав 3,57 млрд грн прибутку (−7% р/р), разом з "Універсал банком" (Monobank) Сергія Тігіпка вони забезпечили 59% прибутку групи. Понад чверть приватних банків завершили півріччя зі збитками.
Також у секторі відбулися перейменування: "Кредит Європа банк" став "Нексент банком", "Банк інвестицій та заощаджень" – "Бізбанком".
Раніше повідомлялось, що кількість виданих іпотечних кредитів зростає, перевищивши показники минулого року, – НБУ.
