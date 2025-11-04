Сезонна депресія: що це, чому виникає та як із нею боротися

Рекомендація

Сезонна депресія, або сезонний афективний розлад, виникає переважно восени та взимку через нестачу сонячного світла. Це призводить до порушення балансу нейромедіаторів у мозку, що відповідають за настрій, енергію та концентрацію уваги. Патологія може тривати кілька місяців і повторюватися щороку, впливаючи на повсякденне життя та соціальні взаємодії.

Основні фактори розвитку розладу включають порушення циркадних ритмів, генетичну схильність, гормональні зміни та дефіцит вітаміну D. Також сезонна депресія частіше виникає у людей із супутніми психічними розладами (тривожністю або біполярним розладом).

Симптоми, на які варто звернути увагу

Симптоми сезонної депресії можуть починатися з легкої апатії та підвищеної втоми. Із часом вони стають більш вираженими та впливають на здатність працювати та взаємодіяти з людьми.

Поширені прояви сезонної депресії можуть включати:

підвищену потребу у сні;

втрату енергії та постійну втому;

апетит до солодкої їжі та збільшення ваги;

зниження концентрації та пам'яті;

почуття провини або знецінення власних досягнень;

зменшення інтересу до повсякденних занять.

Окрім того, можуть виникати тривога, дратівливість і загальна апатія, що значно знижує якість життя. Такі симптоми часто ускладнюють виконання щоденних справ і впливають на стосунки з близькими.

Діагностика та лікування сезонної депресії

Для точної діагностики психотерапевти "ОН Клінік Дніпро" проводять огляд, збір анамнезу та опитування щодо настрою, енергії, сну та апетиту. Лікар може призначити додаткові аналізи для виключення інших захворювань, які маскуються під депресію.

Лікування депресії може включати:

світлотерапію – щоденне перебування біля спеціальної лампи, що допомагає зменшити вироблення мелатоніну та підвищити серотонін;

антидепресанти – лікар підбирає препарат індивідуально, враховуючи ефективність та можливі побічні ефекти;

психотерапію – когнітивно-поведінкова або міжособистісна терапія допомагає навчитися новим стратегіям мислення та поведінки;

добавки вітаміну D – за потреби, після консультації лікаря.

Своєчасне застосування цих методів дозволяє ефективно зменшити симптоми сезонної депресії та покращити загальний емоційний стан. Комбінування лікування під контролем фахівця також допомагає запобігти рецидиву й підтримувати стабільний настрій протягом всього року.

Профілактика та підтримка психічного здоров'я

Щоб зменшити ризик розвитку сезонної депресії, рекомендується дотримуватися режиму сну та відпочинку, регулярно гуляти на свіжому повітрі та займатися фізичною активністю, правильно харчуватися та уникати шкідливих звичок і підтримувати контакти з близькими людьми.