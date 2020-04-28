Ресторан нардепа "Слуги народа" Тищенко принимает VIP-гостей во время карантина, – СМИ. ВИДЕО
Во время карантина киевский ресторан "Велюр", который входит в сеть "Наша карта" нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко, посещали депутаты, чиновники и бизнесмены.
Об этом со ссылкой на Наші гроші з Денисом Бігусом сообщает БизнесЦензор.
В ресторане регулярно проводил время народный депутат Антон Яценко. При этом депутат заявил, что уже давно не бывал в ресторанах и "Велюр" посещал не он.
Так же часто в заведении появлялся юрист и бизнесмен Павел Куфтырев. Куфтырев тесно сотрудничал с семьей бизнесменов Киперманов - близких к олигарху Игорю Коломойскому. Сейчас Куфтырев значится помощником нардепа Александра Мережко. После очередного "карантинного" визита в "Велюр", Куфтырев поехал в бизнес-центр "Миллениум", где находится офис Коломойского.
15 апреля журналисты зафиксировали в "Велюр" встречу народного депутата от "Слуги народа" Александра Кабанова с Виталием Киселем - работником "Метинвеста" олигарха Рината Ахметова. Мужчины провели в ресторане несколько часов. При этом в комментарии журналистам Кабанов заявил, что приезжал к Николаю Тищенко и встречались они на улице.
16 апреля на парковке ресторана журналисты заметили авто, которое ранее уже фиксировали во время съезда "Слуги народа" в феврале. В этот момент вышел из ресторана и сел в этот автомобиль человек, похожий на первого заместителя председателя Офиса президента Сергея Трофимова. Впоследствии в СМИ появилась информация, что президент Владимир Зеленский рассматривает новую кандидатуру на пост председателя Офиса президента. Двое из трех претендентов - Николай Тищенко и Сергей Трофимов.
20 апреля журналисты зафиксировали, что из ресторана вышел нардеп Николай Тищенко в компании коллеги по фракции Игоря Негулевского. Негулевский отметил, что забирал доставку еды, но на снятых кадрах видно, что нардеп выходил из ресторана с пустыми руками.
Сам Тищенко опроверг свою причастность к "Велюру", но заявил, что заведение работает только на доставку.
Ресторан оформлен на ООО "ПКФ "Римид", совладельцем которого ранее был сам Тищенко. Сейчас бенефициаром фирмы выступает жена Тищенко Алла Барановская.
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