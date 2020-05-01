У сына нового главы Налоговой нашли элитную квартиру в центре Киева и новенький Porsche. ВИДЕО

На 25-летнего сына председателя Государственной налоговой службы Алексея Любченко зарегистрирована квартира в новостройке в центре Киева и автомобиль Porsche Macan 2019 выпуска.

Как выяснили журналисты проекта "Слідство.Інфо", в целом это имущество может стоить около $300 тысяч, происхождение которых сложно объяснить, передает БизнесЦензор.

В частности, сыну нового главы Налоговой Андрею Любченко с 2013 года принадлежит квартира площадью более 100 квадратных метров, а также паркоместо в одной из новостроек в центре Киева. На момент ее приобретения Любченко-младшему было всего 18 лет. Сейчас эта недвижимость может стоить минимум $215 тыс.

Сам Андрей Любченко заявил, что не помнит, откуда у него деньги на покупку квартиры и паркоместа.

"Я не помню, кто там, что и когда покупал. И сейчас не могу дать информацию по этому поводу", – сказал сын главы Налоговой службы. На вопрос, помогали ли ему родители, парень ответил: "Наверное".

Также около двух месяцев назад Любченко-младший приобрел авто Porsche Macan 2019 года выпуска. На официальном сайте автопроизводителя цена на такой автомобиль стартует от $72 тыс.

По словам сына главного налоговика страны, он заработал на этот автомобиль, занимаясь маркетингом.

"Ну, я вообще-то работаю, у меня ФЛП (физическое лицо-предприниматель, – ред.) третьей группы, я занимаюсь маркетингом в социальных сетях: Facebook, Instagram-реклама, Google и так далее. Поэтому, в принципе, ничего очень странного нет и, по-моему, это авто не слишком дорого стоило", – отметил Андрей Любченко.

Судя по странице Любченко-младшего в социальной сети Instagram, несколько лет до этого он ездил на автомобиле Mercedes-Benz 2013 года выпуска. Как выяснили журналисты, это авто принадлежит частной фирме, зарегистрированной на Черкасщине, откуда родом главный налоговик страны.

Вероятно, именно на этом автомобиле Андрея Любченко в 2018 году задержали патрульные за вождение в нетрезвом состоянии. Сам правонарушитель в суде признал свою вину. Но наказания не получил. Как выяснилось, на момент рассмотрения дела истекли сроки привлечения к ответственности. По словам сына налоговика, это было служебное авто и он использовал его для работы.

Как сообщалось, на минувшей Кабинет министров назначил главой Налоговой службы Алексея Любченко. В 2009 - 2012 годах он работал на руководящих должностях в налоговой под руководством сбежавших впоследствии в Россию Виталия Захарченко и Александра Клименко. В 2012-2014 годах Любченко был помощником нардепа Виктора Тимошенко, в последние годы работал в частной компании.