"Укравтодор" позволяет фаворитам тендеров закупать асфальт по завышенным ценам, – СМИ. ВИДЕО

Госагентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") разработало критерии, по которым к строительству дорог может привлекаться только ограниченный круг компании, которые предоставят свои услуги по завышенным ценам.

Об этом со ссылкой на Наші гроші з Денисом Бігосом сообщает БизнесЦензор.

По данным издания, значительная часть бюджетных средств, предусмотренных на ремонт дорог в Украине, расходуется неэффективно, потому что компании-подрядчики закупают асфальтобетон для ремонта дорого по существенно завышенным ценам.

Так, цена асфальтобетонных смесей составляет около 50-60% стоимости любого тендера на ремонт дорог. Контролирует цены на асфальт "Укравтодор": агентство вправе согласовать или не согласовать цены, по которым асфальтобетон закупил подрядчик.

Журналисты обнаружили, что цены на асфальтобетон у крупнейших подрядчиков "Укравтодора" существенно выше, чем у других компаний.

По данным платформы "Лига антитраста", треть всех подрядов "Укравтодора" в 2018-2019 годах получили три компании: "Автомагистраль-Юг", "Ростдорстрой" и группа компаний "Онур".

В декабре 2019 года на тендере на ремонт дороги "Киев-Сумы-Юнаковка" асфальтобетон для "Автомагистраль-Юг" стоил 2 930 грн за тонну (без НДС). За месяц, в январе 2020 года, эта же смесь обошлась другому предприятию – ЧАО "Хмельницкое ДСУ 56" – в 2 393 гривен за тонну, то есть почти на 600 гривен дешевле.

Переплаты чаще всего "оседают" у посредников. Для примера – мелкозернистый асфальт в сентябре 2019 года фирма "Ростдорстрой" купила у посредника по 2 815 грн за тонну, а посредник – фирма "СКВО" – всего по 1536 гривен за тонну.

При этом, по словам главы "Укравтодора" Александра Кубракова, цены на асфальтобетон агентство контролирует и они оправданы.

Без контроля "Укравтодора" цены на асфальтобетон на тендерах можно было бы уменьшить торгами на аукционах. Однако фирмы-фавориты "Укравтодора" торгуются довольно редко: например, "Онур" и "Ростдорстрой" если и сбивают цену на тендерах, то не более чем на 2%.

Кроме этого, "Укравтодор" сейчас хочет "законсервировать" доминирующие позиции компаний-лидеров. В агентстве разработали проект методических рекомендаций для тендеров, которые фактически пускают на рынок ремонтов только компании-гиганты, в то время как большинство других компаний не смогут проходить по довольно специфически выписанным критериям.

Журналисты обнаружили, что советник председателя "Укравтодора" Евгений Петрощук уже рассылал этот проект рекомендаций руководителям и заместителям служб автомобильных дорог в регионах и предоставлял указания по их размещению в условиях тендера.

В феврале президент Владимир Зеленский заявил о старте проекта "Большая стройка" и проанонсировал, что в рамках программы планируется обновить 4 тысячи километров дорог государственного значения. В госбюджете на это предусмотрели рекордные 85 млрд грн.