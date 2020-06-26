У Кличко отдают миллиардные тендеры компаниям с орбиты "смотрящего" за Киевом, – СМИ. ВИДЕО

Народный депутат Гео Лерос передал журналистам копии документов, которые могли находиться на компьютере офиса так называемого "смотрящего" по Киеву Денис Комарницкого.

Об этом со ссылкой на Bihus.Info сообщает БизнесЦензор.

Среди документов - "меморандумы" и "понятийные соглашения". Это договоренности между "уважаемыми людьми" в отношении тех или иных бизнес-дел.

Основными фигурантами в документах выступают Денис Комарницкий - соратник экс-мера Киева Леонида Черновецкого, которого сейчас СМИ называют "смотрящим" по Киеву, его "предшественник", соратник и сейчас нардеп от "ОПЗЖ" Вадим Столар, сын экс-мера Степан Черновецкий и целый ряд известных киевских застройщиков.

Среди найденных журналистами документов - табличка с перечнем из 38 компаний, которые вероятно контролируются Комарницким и записаны на подставных лиц, которые в этой табличке обозначены как "наши". В этот перечень внесены ряд компаний, которые за последние 4 года регулярно получали от коммунальных предприятий Киева большие подряды на строительства и реконструкции, фактически монополизировав право на получение этих подрядов от "Спецжилфонда", "Житлоинвестбуд-УКБ" и "Дирекции дорожно-транспортных сооружений".

Это, в частности, компания "Эко-Строй-Трейд". В 2017-м она выиграла тендер на более 6 млрд гривен на достройку Подольско-Воскресенского моста - легендарного киевского долгостроя.

Компания оформлена на подставное лицо и связана с нынешним заместителем мэра, а в то время директором КП "Спецжитлофонд" Вячеславом Непопом. Между тем совладельцем "Эко-Строй-Трейд" является Максим Половко. В упомянутом документе он обозначен как "наш". Кроме того, он ранее проживал в киевской квартире, принадлежащей жене Комарницкого.

Среди документов журналисты нашли также еще одну "понятийку", которая касается "Эко-Строй-Трейд". В ней говорится, что в 2018 году Комарницкий вероятно намеревался передать "Эко-Строй-Трейд" Вадиму Столару и скандальному экс-нардепу и застройщику Максиму Микитасю. Столар и Микитась должны были способствовать выигрышам других компаний Комарницкого.

При этом в файле содержится подробный перечень тендеров, которые нужно было "выиграть". Выборочная проверка показала, что в дальнейшем киевские коммунальщики объявили эти самые торги (слово в слово) и победы доставались компаниям Комарницкого.

В перечне компаний также указана "Варда Спецстрой Монтаж". Ее владелец также маркирован как "наш". Эта фирма за последние годы получила от киевских коммунальщиков подрядов почти на 2 миллиарда гривен.

Еще одна фирма с "флешки" Комарницкого - "Скайбуд Групп", которая на тех же коммунальных подрядах получила более 1 миллиарда гривен.

Фирма "БК Роял Хаус" всего за год сумела "натендерить" почти 1,3 миллиарда гривен. СМИ ранее связывали ее с орбитой олигарха Игоря Коломойского. Этой компании нет в вышеупомянутой таблице, но ее основателем был Александр Степенко - человек, который в табличке значится как "наш". Сейчас компания записана на другого бенефициара, но он при этом значится партнером брата Степенко в еще одной фирме.

Показательно, что эти компании в течение нескольких лет "приходили" на тендеры от ряда киевских коммунальных предприятий вместе и создавали якобы конкуренцию, поочередно убирая те или иные подряды на стройки, ремонты и реконструкции лицеев, школ, больниц, инфраструктурных объектов. Кроме этого, значительная часть этих компаний в разное время фигурировала в различных уголовных процессах и судебных материалах, касающихся злоупотреблений в этих самых тендерах.

В общем, компании с "флешки" Комарницкого за последние четыре года получили от киевских коммунальщиков подрядов почти 13 млрд гривен.

Полученные журналистами документы также могут свидетельствовать о сотрудничестве Комарницкого и его людей с окружением нардепа и кандидата в мэры Киева Николая Тищенко и с орбитой еще одного кандидата в мэры, уже от "Батькивщины", Виталия Нестора.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Комарницкого и Столара знает много лет, но не встречается с ними. При этом мэр также заявил, что не знает кто стоит за генподрядчиком строительства моста и ему неизвестно о тендерных "успехах" отдельных компаний.

Имя Кличко в документах отсутствует, но периодически в "понятийках" упоминается возможность "обеспечения политической поддержки мэра". В одном из документов - драфте "понятийка", которая готовилась в мае 2018 года, речь идет о 230 гектаров возле музея "Пирогово" в Киеве, которые планируется застроить жилыми комплексами.

Среди сторон в сделке Андрей Иванов - бизнес-партнер известного бизнесмена и застройщика Василия Хмельницкого, Степан Черновецкий - сын экс-мера Леонида Черновецкого и Вадим Столар. В "понятийке" говорится о том, что Андрей Иванов и Степан Черновецкий планируют застроить этот земельный участок, а Вадим Столар должен помочь в решении вопросов со всеми инстанциями: "Обеспечить принятие Киевсоветом детального плана территории до конца года; Обеспечить решение Киевсовета о разрешении строить многоэтажки (не менее 9 этажей) Обеспечить выдачу градостроительных условий; Утвердить снижены арендные ставки на землю . За эти услуги Столару предложили $15 млн.

Окружение Черновецкого пыталось вывести этот земельный участок под строительство еще в 2007 году. Тогда Киевсовет отдал землю ряду фиктивных кооперативов, но решение обжаловали в судах и земля вернулась городу. Через полгода после появления "понятийки" между Столаром, Черновецким и Ивановым, в декабре 2018 года, Департамент градостроительства КГГА издал градостроительные условия - документ, который дает старт застройкам в Киеве, на один из участков в пределах этих 230 гектаров.