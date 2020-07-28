У нардепа Кивы нашли квартиру в центре Киева и миллион дохода от сдачи в аренду ямы. ВИДЕО

Бывший советник министра внутренних дел Арсена Авакова, а ныне – народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива в 2019 году получил 1,2 млн грн дохода от сдачи в аренду жомовой ямы в Полтавской области, которая в действительности оказалась поросшим сорняками участком без признаков какой-либо деятельности вокруг.

Об этом говорится в сюжете программы "Наші гроші з Денисом Бігусом", передает БизнесЦензор со ссылкой на bihus.Info.

Как выяснили журналисты, эти жомовые ямы использовал сахарный завод, также расположенный здесь – в городе Заводское Полтавской области. Сейчас завод не работает, но за аренду ямы нардепа Кивы площадью почти 400 квадратных метров вместе с гаражом, согласно декларации, платила львовская фирма "Компания "Сиквел". Последняя фигурирует в одном из уголовных производств, как компания с признаками фиктивности.

Владелица фирмы "Компания "Сиквел" Светлана Стависюк не захотела рассказывать, действительно ли ее предприятие оплачивало 100 тыс. грн в месяц за аренду этого объекта и зачем фирме из Львова понадобилась яма в Полтавской области.

Сам Илья Кива в комментарии журналистам сказал, что сдачей ямы в аренду занимаются его юристы, поэтому предоставить комментарии по существу сделки он не может.

По данным реестра недвижимости, в ноябре 2019 года яма по договору купли-продажи перешла в собственность Юлии Павелко, которая является соучредителем ООО "Укрсвязьмонтаж". На этом предприятии Кива когда-то был директором и главным бухгалтером. Цена сделки не известна, ведь парламентарий не отразил доход в имущественной декларации. При этом, сам он продажу ямы отрицает.

В то же время Кива указал в декларации, что он безвозмездно живет в однокомнатной квартире, принадлежащей Сергею Гречанюку (такое же имя у мужа прес-секретаря Кивы Кристины Гречанюк) и находится в обычном доме на левом берегу города. Однако, по словам консьержа дома, нардеп здесь ни разу не появлялся, а в квартире длительное время проводится ремонт.

При этом, почти каждый нардеп Илья Кива в сопровождении двух охранников и водителя выходит из подъезда дома по улице Лютеранской в центре города.

По данным журналистов, квартира, в которой на самом деле живет Кива, имеет площадь 99,2 квадратных метров, и принадлежат предпринимательница, которая сдает недвижимость в аренду. Похоже по площади жилье раньше сдавали по 46 тыс. грн в месяц. Сам Кива в комментарии объяснил, что в упомянутой квартире живет его подруга, с которой у него нет общего быта, а есть только "общий секс".

Журналисты также выяснили, что Кива использует автомобиль Toyota Camry нового модельного ряда стоимостью от 750 тыс. грн, однако она не указана в декларации. Идентифицировать владельца транспортного средства не удалось, так как она использует несуществующие номера. Такие знаки принято называть "номерами прикрытия", они выдаются только оперативным сотрудникам, к которым Кива не относится.

Единственный задекларированный автомобиль Кивы Toyota Land Cruiser 200 записан на его брата Дмитрия.

Не декларирует Илья Кива также расходы на услуги охраны, несмотря на то, что регулярно появляется в сопровождении как минимум двух охранников. Среднерыночная стоимость содержания двух телохранителей с травматическим оружием, без учета водителя, может составлять более миллиона гривен в год, но сам Кива заявляет, что ходить не с охранниками, а с помощниками. И по меньшей мере один из охранников Киви, Александр Даниленко, действительно оформлен помощником нардепа на общественных началах.