Минздрав до сих пор не смог закупить защитные костюмы для медиков. ВИДЕО

По состоянию на 20 августа из 2,4 млрд грн, которые Министерству здравоохранения выделили еще в мае из Фонда борьбы с СOVID-19 на средства защиты для медиков, на реальные закупки потрачено меньше 37 млн ​​грн (1,5%).

Остальные средства до сих пор не освоены, а большинство товаров из перечня так и не закуплено, в том числе защитные костюмы для медиков, на которые планировалось направить львиную долю средств, передает БизнесЦензор со ссылкой на bihus.info.

Как выяснили журналисты, за три месяца в полном объеме закуплены только респираторы и защитные щитки, часть масок и перчаток. По остальным товарам торги или не состоялось из-за отсутствия предложений, либо вообще не были объявлены.

Так, например, до сих пор не объявлены торги на закупку защитных костюмов, на которую Минздравом было предусмотрено большую часть из выделенной суммы – 2,14 ммлрд грн.

Тогда в Министерстве заложили в свои расчеты 488 грн за один костюм. Однако, если сравнить цену, по которой такие же по характеристикам костюмы закупают благотворители, то разница на всей партии может составить более миллиарда гривен.

Кроме того, ГП "Медицинские закупки Украины" еще до выделения средств из Фонда пыталось купить их по 245 грн за штуку. Но тогда Минздрав отменил закупку и нашел другого поставщика китайских костюмов с ценам вдвое выше.

По данным "Медицинских закупок Украины", чтобы наконец объявить торги, госпредприятие 29 июля направило в Минздраве обновленные, согласно предложениям на рынке, требования к техническим характеристикам костюмов, однако согласования закупки до сих пор не получило.

В ГП пояснили, что пытаются ускорить процесс закупок, однако должны согласовывать все документы с министерством.

"Возможные задержки возникают из-за необходимости согласовывать технические характеристики товаров до закупки и отдельно результат каждой закупки органом управления", – сообщили в ГП "Медицинские закупки Украины".

Вместе с тем министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что считает, что его ведомство работает эффективно: "Я считаю, что сразу, как у нас появилась возможность, ГП "Медицинские закупки" начало покупать по тем алгоритмам, которые им даны".