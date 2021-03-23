Новые тесты для моряков оказалось невозможно сдать без взяток, – СМИ. ВИДЕО

Компьютерные тесты, которые с февраля ввели вместо устных экзаменов при подтверждении диплома для моряков, управляются в ручном режиме и их невозможно сдать без предварительной взятки.

Об этом говорится в сюжете программы "Наші гроші з Денисом Бігусом", передает Bihus.Info.

Редакция программы вместе с моряками провела эксперимент: один из моряков наугад отвечал на тест, заплатив перед этим взятку в размере $4 тыс. за его сдачу, другой готовился и сдавал без взятки. Оба сняли процесс тестирования на видео. В сумму взятки формально вошла оплата курсов, на которые моряк не ходил, и гарантия сдачи теста.

В итоге заплативший взятку, но неправильно отвечавший на вопросы теста моряк его сдал успешно. Причем система не зафиксировала ошибок ни по одному разделу.

Второй участник, который не оплатил взятку, экзамен не сдал – система показала только красные результаты, якобы он ошибся повсюду. При этом официально полный перечень ответов после тестирования участники получить не могут, а значит не могут и оспорить их.

Журналисты поделились результатами эксперимента с министром инфраструктуры Владиславом Криклием, который признал, что ему известны аналогичные факты вмешательства в компьютерную систему тестирования.

Криклий пообещал, что система дипломирования моряков будет модернизирована на законодательном уровне, в частности, будет введена международная система тестирования CES 6, что минимизирует все коррупционные риски.

Сейчас более 150 тысяч украинцев работают моряками торгового флота. Каждый из них раз в 5 лет должен подтверждать свою квалификацию. Коррупция в сфере дипломирования, по словам моряков, была всегда, но раньше она была "добровольная": хочешь – сдавай за деньги, хочешь – сам.

Примерно с лета 2020-го, утверждают моряки, сдать экзамен без взяток невозможно. Все деньги – и официальные платежи, и взятки – собирают так называемые "агенты" – посредники, которые гарантируют сдачи экзамена даже без фактической подготовки. В зависимости от специальности и количества необходимых дипломов один моряк платит $2-10 тыс.

Еще в январе 2021 года Криклий признал, что коррупция в сфере дипломировании моряков есть. И заявил, что министерство работает над внедрением компьютерного тестирования для оценки уровня знаний моряков. В феврале тестирования в электронном виде ввели, но коррупция не исчезла.

Сейчас организацию дипломирования моряков обеспечивает Инспекция по вопросам подготовки и дипломирования моряков, которую с августа 2020 пытаются ликвидировать (но решением суда ликвидация приостановлена).