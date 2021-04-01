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Жена Кернеса оформила в собственность строительство высотного ТРЦ в центре Харькова. ВИДЕО

Жена Кернеса оформила в собственность строительство высотного ТРЦ в центре Харькова. ВИДЕО

Жена покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса Оксана Гайсинская стала официальной владелицей компании "Диамант 2006", которая планирует строить многоэтажный торговый комплекс в исторической части города.

Как выяснили журналисты Bihus.Info, речь идет о здании на улице Сумской, 11, возле театра им. Шевченко.

Фирма уэе владеет и самой недвижимостью, и землей под ней – харьковский горсовет продал ее компании при мэре Кернесе в 2013 году с целевым назначением для строительства "многофункционального торгового комплекса".

Проект этого комплекса стал предметом судебного разбирательства. Дело в том, что Департамент культуры и туризма Харьковской областной госадминистрации не предоставил разрешения на его строительство.

Согласно судебным материалам, причиной отказа стало то, что проект предусматривает строительство 7-этажного здания высотой в 31 метр, а это превышает допустимый уровень высотности исторической части города (в материалах указано, что допустимая высота – 20 метров). Этот судебный процесс еще продолжается.

Зона, в которой находятся выкупленные "Диамантом 2006" дом и земля находятся пределах территории памятника археологии местного значения – поселение Харьков, а также в охранных зонах дома, где работал театр "Березиль" и памятника Гоголю.

Как сообщалось, ранее журналисты выяснили что после смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса, его жена Оксана Гайсинская и пасынок Родион Гайсинский стали владельцами и совладельцами ряда компаний, в собственности которых земли под самыми харьковскими рынками, рядом кафе и исторических зданий в центре города.

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Джерело:  Bihus.Info
Кернес Геннадій (36) Харків (730) ТРЦ (239)


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