Теща купила главному следователю Нацполиции квартиру за 5 миллионов в скандальном ЖК на Печерске
Начальник Главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе проживает в жилищном комплексе "Аристократ", который стал причиной скандала с "Укрбудом" и из-за квартирной аферы в котором год назад получил подозрение замглавы Офиса президента Олег Татаров.
Также Цуцкиридзе называют кумом Татарова, говорится в расследовании Даниила Мокрика для Bihus.Info.
Согласно декларации Цуцкиризде, квартира имеет площадь почти 150 кв.м, а ее собственницей указана теща полицейского Людмила Залужная. Она купила квартиру в этом доме в мае 2018 года. После этого приобрела еще три объекта недвижимости: хозяйственное помещение – в 2019 году, и два автоместа – в 2020 году.
Эти объекты не указаны в декларации полицейского. По данным источников журналистов, всего Залужная потратила на эту недвижимость около 5 млн грн. Хотя нынешняя рыночная стоимость одной подобной квартиры в "Аристократе" может достичь 7 млн грн. При этом происхождение средств для такого приобретения непонятно. Согласно госреестрам, Людмила Залужная никогда не занималась предпринимательской деятельностью. Общаться с Bihus.Info. На эту тему она отказалась.
Сам максим Цуцкиридзе дал письменный ответ на вопрос о происхождении средств на покупку этой недвижимости.
Он объяснил, что его теща ранее вложилась в квартиру в другом доме "Укрбуда" в центре Киева, потом будто выгодно продала ее – и полученные средства инвестировала в недвижимость в ЖК "Аристократ". Правда, объяснений, откуда взялись деньги на первую покупку дорогой недвижимости в центре Киева, журналистам не предоставили.
"Аристократ" стал одним из самых скандальных жилищных комплексов страны из-за скандала с квартирами Нацгвардии. Комплекс строился компанией "Укрбуд" на земле военной части на условиях передачи квартир служащим после введения в эксплуатацию. Но тогдашний руководитель НГУ Юрий Аллеров согласился на специфический обмен – принял квартиры е в "Аристократе", а в другом ЖК, на окраине Киева. Разница в стоимости составила около 100 млн грн.
Делом занялись детективы НАБУ, назвав организаторов схемы. В конце 2020 года по этому же делу получил подозрение замглавы Офиса президента Олег Татаров, который во время квартирного обмена возглавлял юридический департамент "Укрбуда".
