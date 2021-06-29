Семья нардепа Тищенко зарабатывает на строительстве моста на Троещину и строит свой коттеджный городок. ВИДЕО
Сотни миллионов из городского бюджета, выделенных на строительство Подольско-Воскресенского моста, могли оседать на счетах компаний семьи народного депутата Николая Тищенко ("Слуга народа"), кума главы Офиса президента Андрея Ермака.
Как выяснили журналисты Bihus.Info, муж сестры нардепа Юлии Тищенко – бизнесмен Герман Блинов – напрямую получал по сути зарплату от компании "Эко-Строй-Трейд", которая победила в тендере на достройку моста стоимостью 6 млрд грн.
Кроме того, компания Юлии Тищенко упоминается в документах, известных как "понятийные соглашения" Дениса Комарницкого, которые были изъяты в его офисе во время обыска. В документах которых говорилось о договоренности относительно распределения бюджетных средств Киева на различные подконтрольные компании.
Фирма "Экспресс-К" была в списке компаний, которые должны были получить конкретные подряды на строительство в Киеве. В частности, "Экспресс-К" должны были достаться работы по строительству одной из транспортных развязок. В 2020 году фирма сестры Тищенко действительно получила договор на это строительство за 16 млн грн, хотя заказов на такие суммы компания не получала.
В комментарии журналистам Николай Тищенко тогда подтвердил журналистам, что знаком с Денисом Комарницким, однако отметил, что в компании сестры не имеет отношения.
Кроме того, муж Юлии Тищенко – бизнесмен Герман Блинов – напрямую получал по сути зарплату от компании "Эко-Строй-Трейд" с 2019 по 2021 год. "Эко-Строй-Трейд" в 2017 году без тендера и предыдущего опыта таких работ получила из киевского бюджета 6 млрд грн на достройку Подольско-Воскресенского моста, работы на котором постоянно сопровождаются коррупционными скандалами и до сих пор не завершены.
Согласно полученным журналистами документам, "Эко-Строй-Трейд" была подконтрольна Денису Комарницкому и долгое время была простой "прокладкой", которая получала деньги из бюджета и часть оставляла себе или "перекидывала" на другие подконтрольные фирмы.
Несмотря на регулярные обыски и заявления правоохранителей о масштабных хищениях на строительстве моста, на "Эко-Строй-Трейд" продолжают "заходить" средства от коммунального предприятия "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений". Только за июнь этого года ей досталось 460 млн грн.
Значительную часть полученных из бюджета средств "Эко-Строй-Трейд" на протяжении последних лет перекидывала на компанию "Позитив-В". В отдельных судебных материалах "Позитив-В" значится как подконтрольная структурам уже упомянутого Германа Блинова.
В то же время, как выяснили журналисты, сестра народного депутата Николая Тищенко – Юлия – достраивает коттеджный городок на территории 2 га в Новых Безрадичах под Киевом. Сейчас стоимость соседних земельных участков стартует от $500 тыс. за гектар.
Один коттедж уже почти завершен. На территории есть гараж и место для бассейна. Еще два коттеджа в процессе строительства. Территория вокруг строительства огорожена забором.
Кроме того, на месте строительства журналисты заметили новенький Mercedes 2020 года, владелицей которого является Юлия Тищенко.
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