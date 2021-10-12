У сестры нардепа от партии Зеленского нашли квартир еще на 7 миллионов. ВИДЕО

Семья сестры народного депутата от "Слуги народа" Андрея Клочко, доходами которой он ранее объяснял происхождение у матери-пенсионерки недвижимости на 15 млн грн, работает на среднюю киевскую зарплату и не владеет бизнесом.

Об этом сообщается в сюжете программі "Наші гроші з Денисом Бігусом", передает Bihus.Info, передают Наші гроші.

Клочко избрался в Верховную Раду в 2019 году по списку партии "Слуга народа", он возглавляет парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

В сентябре журналисты обнаружили, что за два года депутатства его мать пенсионерка Наталья Клочко стала владелицей сразу двух квартир в Киеве, дома, земельных участков и Tesla Model X 2016 года. Рыночная стоимость этого имущества сейчас составляет примерно 14,5 млн грн.

В ответ на это нардеп выложил пост на Facebook, в котором отрицал свое участие в приобретении этого имущества. Зато заявил, что с недвижимостью ей помогла сестра, которая "является обеспеченным человеком и имеет медицинский бизнес, ее муж возглавляет местный филиал международной компании". Этими же аргументами он оправдал себя на заседании партийной фракции.

Но по данным реестров, сестра Клочка - Елена Грузицкая - никогда не имела собственного бизнеса и работает в стоматологической клинике руководительницей и официально с начала этого года получала около 9 тыс. грн зарплаты в месяц (плюс еще по 1 300 грн в месяц от другой стоматологической фирмы). На рынке вакансий зарплата на должности руководителя медклиники Киеве составляет от 15 тыс. до 70 тыс грн.

Муж сестры работает в компании, занимающейся изделиями из алюминия, и с начала года официально получает около 28 тыс. грн в месяц. За три последних года их семья совокупно заработала чуть больше 1 млн грн. Этой суммы не хватило бы даже на покупку электрокара, оформленного на мать нардепа.

Грузицкая с мужем, которые, по словам нардепа, профинансировали имущество матери на миллионы, живут в обычной многоэтажке на Троещине. Женщина ездит на Toyota Rav4, которая была привезена из США после ДТП, а ее муж пользуется бюджетной 15-летней Toyota Corolla.

Грузицкая начала скупать новую недвижимость параллельно с матерью, а этот период также совпадает с попаданием Клочко в Верховную Раду. Так, Елена Грузицкая в течение последних двух лет стала владелицей квартиры в ЖК "Бавария" под Киевом, 100-метровой квартиры на Троещине и сразу двух квартир в ЖК "Ривьера", где недвижимость досталась и матери. Рыночная стоимость приобретенного Грузицкой имущества может достигать 7 млн грн.

Следовательно, в целом родственники нардепа Андрея Клочко за время его пребывания в парламенте стали владельцами недвижимости и транспорта на 20 млн грн.

Андрей Клочко вошел в пятерку нардепов по количеству поданных законопроектов, которые содержат коррупциогенные факторы. Об этом свидетельствует рейтинг Институт законодательных идей, который был составлен по итогам почти двух лет работы нового парламента. По состоянию на июнь 2021 года Клочко был причастен к 20 таким законопроектам.

Также Клочко был причастен к реформированию Госархистройинспекции (ГАСИ) вместе с экс-начальником управления разрешительных процедур ГАСИ Александром Сергиенко, которому приписывали схему схему "5 долларов с квадрата" на строительном рынке. Реформирование шло под контролем Офиса президента. В итоге инициированные шаги реформы не принесли позитива для государства.