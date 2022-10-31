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Махінації з квартирами для військових: НАБУ повідомило про підозру колишній чиновниці Міноборони

набу

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) спільно з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) повідомили про підозру колишній очільниці Департаменту капітального будівництва Міністерства оборони у розтраті понад 18,66 млн грн, виділених на придбання житла для військових.

Як повідомляє пресслужба НАБУ, про підозру також повідомили її спільнику – директору компанії-забудовниці.

Дії підозрюваних кваліфікували за ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна") та за ч.1 ст.366 ("службове підроблення") Кримінального кодексу України.

Слідство встановило, що т.в.о. директора департаменту капітального будівництва Міноборони разом зі спільником створили умови для перерахування навесні 2015 року понад 18,66 млн грн компанії-забудовниці за нібито готові для вселення військовослужбовців та їхніх родин 96 квартир у будинку в Києво-Святошинському районі Київської області (передмістя Києва).

"Насправді ж будинок та оселі в ньому на той момент, як з'ясували детективи НАБУ, були недобудовані, не мали внутрішнього оздоблення, не мали всіх підведених комунікацій, що робило їх непридатними для життя. Натомість підозрювана фактично підробила необхідні для перерахунку коштів документи, внісши недостовірні відомості про стан готовності житла", – йдеться у повідомленні.

Ініціатором схеми НАБУ і САП вважають посадовця Міноборони, директора компанії-забудовниці – її співучасником. Зокрема, він подав до Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області декларацію про готовність об’єкта до експлуатації, хоча будівництво на той момент не було завершено. Таким чином, він сприяв вчиненню злочину.

Розслідування цих фактів розпочали ще восени 2015 року. Однак Головна військова прокуратура, попри наявність економічної експертизи, що підтвердила збитки державі, в жовтні 2017 року закрила справу.

"За три роки потому житло до ладу не привели, тож влітку 2020 року до НАБУ звернулося Міноборони. Детективи НАБУ дослідили тему і побачили ознаки злочину, а також доклали всіх зусиль, щоб реанімувати справу. В листопаді 2020 року підслідність у ній визначили за НАБУ. Надалі НАБУ і САП провели необхідні слідчі дії, завдяки яким зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру посадовцю МОУ та її пособнику", – зазначається у повідомленні.

Автор: 

НАБУ (1529) Міноборони (963) САП (260)


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Топ коментарі
+11
Если военная прокуратура незаконно закрыла дело, то надо привлечь к ответственности военных прокуроров.
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31.10.2022 20:03
+8
Фактів достатньо. Про величезне мародерство в Запорізькій області вийшло журналістське розслідування. Згідно з законом, таке розслідування і є приводом для роботи прокуратури. І мені не треба йти до блаЗЄнської прокуратури особисто, бо цю роботу виконали журналісти. А Ви, блаЗЄнське рило, можете подати до блаЗЄнської прокуратури на журналістів за наклеп. Чи не можете?
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31.10.2022 20:33
+7
Почали витягувати колишніх (до 2019р.), щоб якось перекрити галас від величезного мародерства блаЗЄнських у 2022р.
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31.10.2022 20:00
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Почали витягувати колишніх (до 2019р.), щоб якось перекрити галас від величезного мародерства блаЗЄнських у 2022р.
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31.10.2022 20:00 Відповісти
Надо и до 2019 и после 2019 года ВСЕХ вытягивать на чистую воду !
Что тогда воровали вагонами , так и сейчас продолжают воровать, мрази .
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31.10.2022 20:09 Відповісти
ви не побачите ні яких справ проти чиновників яки керували з 19го, бо по-перше НЕ НА ЧАСІ, по-друге "мудрий нарід" (ТМ) автоматично проеціює це на топ посадовців того періоду, тобто дивись пункт перший "НЕ НА ЧАСІ!"
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31.10.2022 20:45 Відповісти
есть факты? иди в прокуратуру или НАБУ а не чеши языком!
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31.10.2022 20:29 Відповісти
Фактів достатньо. Про величезне мародерство в Запорізькій області вийшло журналістське розслідування. Згідно з законом, таке розслідування і є приводом для роботи прокуратури. І мені не треба йти до блаЗЄнської прокуратури особисто, бо цю роботу виконали журналісти. А Ви, блаЗЄнське рило, можете подати до блаЗЄнської прокуратури на журналістів за наклеп. Чи не можете?
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31.10.2022 20:33 Відповісти
Если военная прокуратура незаконно закрыла дело, то надо привлечь к ответственности военных прокуроров.
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31.10.2022 20:03 Відповісти
Матіосікі закрили справу? І залишаться безкарними?
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31.10.2022 20:14 Відповісти
Депутат Европарламента от Польши, бывший министр иностранных дел Радослав Сикорский лично пригнал в Украину внедорожник для бойцов 93-й бригады «Холодный Яр», который приобрел для ВСУ вместе с cупругой Энн Эпплбаум, известным американским историком.

Об этом он сообщил в своем Twitter.
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31.10.2022 20:39 Відповісти
Чергова справа висосана з пальця (можливо і не з пальця)
18,66 млн грн за 96 квартир = 194375 грн за одну квартиру
при курсі гривні закладеному до бюджета в 2015 році на рівні 21,7 грн/дол = 8957,4$
де така ціна була за квартири, та ще і з внутрішнім оздобленням?

новина для 73% ЛОХтората
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31.10.2022 20:48 Відповісти
Понять і простить, правильно розумію?
На Цензорі - 73% лохторат?
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31.10.2022 23:35 Відповісти
Все упреться в суди, судлі як я вже зрозумів у долі віз руйнування демократії тобто працюють на окупантів в т.ч. і суддя Логвіна м. Чернігів
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01.11.2022 00:51 Відповісти
в будівництві без порушень законодавства - ніяк. Щоб без порушень - просто будувати не будеш.
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01.11.2022 10:02 Відповісти
давайте почекаємо закінчення війни, а тоді вже побачимо розмах корупції в країні, тому що ,таким як ця самка, потрібно буде повернути втрачене, красти будуть так, що, країни союзниці здригнуться!!!!!!!!!!!!!!!
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01.11.2022 13:35 Відповісти

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