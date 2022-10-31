Махінації з квартирами для військових: НАБУ повідомило про підозру колишній чиновниці Міноборони

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) спільно з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) повідомили про підозру колишній очільниці Департаменту капітального будівництва Міністерства оборони у розтраті понад 18,66 млн грн, виділених на придбання житла для військових.

Як повідомляє пресслужба НАБУ, про підозру також повідомили її спільнику – директору компанії-забудовниці.

Дії підозрюваних кваліфікували за ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна") та за ч.1 ст.366 ("службове підроблення") Кримінального кодексу України.

Слідство встановило, що т.в.о. директора департаменту капітального будівництва Міноборони разом зі спільником створили умови для перерахування навесні 2015 року понад 18,66 млн грн компанії-забудовниці за нібито готові для вселення військовослужбовців та їхніх родин 96 квартир у будинку в Києво-Святошинському районі Київської області (передмістя Києва).

"Насправді ж будинок та оселі в ньому на той момент, як з'ясували детективи НАБУ, були недобудовані, не мали внутрішнього оздоблення, не мали всіх підведених комунікацій, що робило їх непридатними для життя. Натомість підозрювана фактично підробила необхідні для перерахунку коштів документи, внісши недостовірні відомості про стан готовності житла", – йдеться у повідомленні.

Ініціатором схеми НАБУ і САП вважають посадовця Міноборони, директора компанії-забудовниці – її співучасником. Зокрема, він подав до Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області декларацію про готовність об’єкта до експлуатації, хоча будівництво на той момент не було завершено. Таким чином, він сприяв вчиненню злочину.

Розслідування цих фактів розпочали ще восени 2015 року. Однак Головна військова прокуратура, попри наявність економічної експертизи, що підтвердила збитки державі, в жовтні 2017 року закрила справу.

"За три роки потому житло до ладу не привели, тож влітку 2020 року до НАБУ звернулося Міноборони. Детективи НАБУ дослідили тему і побачили ознаки злочину, а також доклали всіх зусиль, щоб реанімувати справу. В листопаді 2020 року підслідність у ній визначили за НАБУ. Надалі НАБУ і САП провели необхідні слідчі дії, завдяки яким зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру посадовцю МОУ та її пособнику", – зазначається у повідомленні.