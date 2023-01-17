Суд відпустив затриманого за хабар голові ФДМУ бізнесмена, він виїхав у Росію і відкрив там бізнес. ВIДЕО

Розшукуваний бізнесмен Віталій Колесников, якого у 2020 році Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало під час передачі частини хабаря голові Фонду держмайна, завдяки рішенню суду втік до Росії, отримав "паспорт" угруповання "ЛНР" та зайнявся бізнесом на окупованих територіях.

Як з'ясували журналісти проєкту "Схеми" (Радіо Свобода), після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Колесников зареєстрував дев’ять компаній за російським законодавством на окупованій Донеччині.

За даними відкритого реєстру юридичних осіб російської Федеральної податкової служби та матеріалів реєстраційної справи, у липні 2021 року Колесников отримав "паспорт" терористичного угруповання "ЛНР", а наприкінці січня 2022 року зареєстрував у Москві компанію "Внешторгэнергокоммун" ("ВТЭК").

У жовтні-листопаді 2022 року, під час повномасштабного вторгнення російської армії в Україну, московська "ВТЭК" створила на непідконтрольній Україні території Донецької області за російським законодавством дев’ять підприємств: "Корпорация "Гефэст" ВТЭК" та "Гефтек" (профіль діяльності – торгівля), "Донбасс Строй-Инжиниринг" (будівництво), "Комснаб" (торгівля лісом), "Конструктор" (торгівля металом), "МСК" (будівництво), "Ромулагропрод" (торгівля), "Стройгазмонтаж" (торгівля будматеріалами), "УК Медицина" (торгівля медикаментами).

Як повідомлялося, 29 січня 2020 року детективи НАБУ затримали Віталія Колесникова та його двох спільників "на гарячому" під час надання хабаря у розмірі $50 тисяч голові Фонду державного майна за призначення своєї людини на посаду директора "Одесього припортового заводу". Загалом вони обіцяли голові ФДМУ сплатити за це частинами $5 мільйонів.

Колесникову повідомили про підозру за статтею 369, частиною четвертою (пропозиція чи обіцянка хабара службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище), цю справу слухає Вищий антикорупційний суд.

Однак cуд не продовжив йому запобіжний захід після 30 листопада 2020 року через ігнорування підозрюваним засідань. Після 30 листопада того ж року він забрав свій закордонний паспорт і, як заявив адвокат, виїхав у Росію начебто на лікування.

Зараз Колесников перебуває у розшуку МВС України.