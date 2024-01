National Police finds warhead of downed enemy drone in Boryspil district of Kyiv region. PHOTOS

A combat unit of a Russian drone that was shot down earlier was found in Boryspil district of Kyiv region.

It was reported by Andrii Nebytov, Chief of Police of Kyiv region, informs Censor.NЕТ.

re

"Поблизу села Вороньків щойно знайшли залишки нерозірваної бойової частини ворожого безпілотника, збитого раніше. Працівниками вибухотехнічної служби Київщини буде виконане кероване знищення боєприпасу", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворожий дрон із саморобним вибуховим пристроєм збили на Бахмутському напрямі. ФОТО