Last goodbye was paid to a baby killed by a Russian missile that hit a maternity hospital in Vilnyansk. PHOTO

In Zaporizhzhia funeral was held for little Serhiy, who was killed by a Russian missile that hit maternity hospital in Vilnyansk.

It was reported by Censor.NЕТ referring to Bukvy.

Serhiy was only 2 days old.

