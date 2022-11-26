Last goodbye was paid to a baby killed by a Russian missile that hit a maternity hospital in Vilnyansk. PHOTO
In Zaporizhzhia funeral was held for little Serhiy, who was killed by a Russian missile that hit maternity hospital in Vilnyansk.
It was reported by Censor.NЕТ referring to Bukvy.
Serhiy was only 2 days old.
