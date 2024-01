The leaders of France, Germany and Italy arrived in Irpin to witness the devastation left by the Russian army.

According to Censor.NET, citing BFM TV, Emmanuel Macron, Olaf Scholz and Mario Draghi walked the streets of the city, where 75% of the buildings were destroyed by Russian invasion.

