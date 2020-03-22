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Новости Коронавирус и карантин
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Принятые ВР пакет экономических стимулов и решение о дополнительных пенсионных выплатах - лишь первый шаг, - Ермак

Принятые ВР пакет экономических стимулов и решение о дополнительных пенсионных выплатах - лишь первый шаг, - Ермак

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отчитался о проделанной властями работе в рамках ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Facebook.

"Мы активно действуем вместе с Кабмином, Верховной Радой, областными и местными администрациями, городскими головами, зарубежными партнерами и отечественным бизнесом. Президент Владимир Зеленский ежедневно принимает участие в видеоконференции координационного совета по противодействию распространения коронавируса COVID-19. В эти дни президент работает практически круглосуточно и без выходных. И раз демонстрирует, что для него ценность человеческой жизни является самым высоким приоритетом", - написал он на своей странице в Facebook в субботу вечером.

Ермак отметил, что в первую очередь идет работа над обеспечением граждан и больниц средствами защиты. "За последние три недели организованы поставки более десятка миллионов дополнительных защитных масок, десятки аппаратов искусственной вентиляции легких, тысячи других приборов, важных для лечения осложнений от этого вируса. И работа продолжается. Во всех регионах организуется большой и средний бизнес, который откликнулся на призыв президента Зеленского помочь своей стране", - сказал он.

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Глава ОП указал на важность решения транспортных проблем: "Президент обратился к руководителям госадминистраций и руководителей городов максимально обеспечить людей пассажирским транспортом. Если люди не могут остаться дома по уважительным причинам, власть обязана помочь им добраться до работы, за продуктами или в больницу. Серьезное внимание - к транспортировке на рабочие места врачей и работников объектов критической инфраструктуры".

Ермак подчеркнул, что государство также заботится о каждом гражданине за рубежом. "Специальными самолетами, поездами и автобусами возвращаем домой десятки тысяч наших граждан. Каждый из них проходит обязательную медицинскую проверку и должен обеспечить самоизоляцию на две недели", - написал он.

Руководитель Офиса Зеленского также напомнил о важности поддержки наиболее незащищенных людей, для чего Верховной Радой и Кабмином был принят пакет экономических стимулов и решение о дополнительных пенсионных выплатах.

"Нужно постоянно анализировать ситуацию и ежедневно помогать отечественной экономике, конкретным людям, которые уже страдают из-за пандемии. Мы очень благодарны отечественным бизнесменам, которые не просто помогают обеспечить больницы всем необходимым, но и поддерживают наемных работников даже в условиях резкого падения доходов", - отметил он.

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Принятые ВР пакет экономических стимулов и решение о дополнительных пенсионных выплатах - лишь первый шаг, - Ермак 01

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Автор: 

карантин (16729) Ермак Андрей (1265) Офис Президента (1799) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+48
А при чем здесь секретарь КАНЦЕЛЯРИИ?
Где ПРЕМЬЕР МИНИСТР ? Вообще офуели
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22.03.2020 01:26
+38
Дійсно, що Єрмак втручається у повноваження уряду. Таким чином з цього часу уся відповідальність за економічний стан лягає особисто на Зе.
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22.03.2020 01:31
+30
Принятые ВР пакет экономических стимулов и решение о дополнительных пенсионных выплатах - лишь первый шаг, - Ермак - Цензор.НЕТ 9662
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22.03.2020 01:36
Комментировать
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Страница 2 из 2
как всегда бла-бла-бла! надеется на те 5 лямов $ безвозместной помощи от МВФ? так это зебильное правительство уже поделили их между собой! зеленая плесень наверное уже губу раскатала на вовину тыщю и индексацию пенсии? не будет этого в этом году! денег нет!
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22.03.2020 05:42 Ответить
Значит так, дорогая моя плесень цвета весны, надежды и похмелья.
Имею для вас две хреновые новости, и одну хорошую.
Хорошая - вы все умрёте, потому что природа не терпит одной извилины у теплокровных, это патология, которую должно искоренить.
далее:
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2796961.html Единственная извилина ЗЕбилов, натянута струной и дрожит в предвкушении обещанного весной оргазма
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22.03.2020 05:51 Ответить
За последние три недели организованы поставки более десятка миллионов дополнительных защитных масок, десятки аппаратов искусственной вентиляции легких, тысячи других приборов, важных для лечения осложнений от этого вируса. - Поставки и Китай, Испанию и т.д.
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22.03.2020 06:22 Ответить
Вылезла зеленошваль. Сейчас будет нам впаривать, как оно хорошо работает.
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22.03.2020 06:31 Ответить
Осталось ещё выпустить Сивохо с успокоительной платформой да и Арахамия должен слово молвить.
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22.03.2020 07:05 Ответить
Следующим шагом будет подписание 25 марта документов что Россия ни при чем на Донбассе, что конфликт внутренний - и последующее за этим снятие санкций с России в момент, когда она бы и сама рухнула под санкциями. Доля Ермака с Зелей думаю 5 млрд.долларов за такую "услугу".
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22.03.2020 06:44 Ответить
Чергова гнида про чергові знущання - пакет экономических стимулов. З якого смердючого катсабського сортиру притягли,цього маланця
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22.03.2020 07:09 Ответить
Ще,й, працювати незабувають,й від звитяг влади захищати своє... А на цензорі...- може хоч кому допомо жу вижити...
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22.03.2020 07:22 Ответить
изменник
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22.03.2020 07:16 Ответить
Бюджет резиновый?
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22.03.2020 07:39 Ответить
Много. Банально. И ни о чем.
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22.03.2020 07:50 Ответить
Фсбэшный жополиз ермак-сгинь вместе со своим ряженым под президента подельником.
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22.03.2020 08:06 Ответить
Он не жополиз. О скорее всего сотрудник.
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22.03.2020 10:01 Ответить
Хтелось бы 2-й шаг - сдохните, продажные твари!
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22.03.2020 08:13 Ответить
Земародеров пора на нары!
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22.03.2020 08:56 Ответить
активна діяльність дурнів і зрадників при владі якось не викликає інтузіазму
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22.03.2020 09:11 Ответить
Сепарня бідкається, що кацапи кордони закрили. Хочуть піндоських доларів підкупити. Кажуть : "Курс валют, вообще отдельная тема. Гривны у людей много, курс обмена не выгоден, в Украину или Россию не поедешь, чтобы поменять, приходится сдавать местным «барыгам»". В ордло БАГАТО гривні !!! ЗВІДКИ??? Виникає питання. Куди поділись 118 000 000 000 (млрд) гривень, з єдиного державного рахунку, зібраних, за 5 років, "Порошенковими баригами" наших грошей?
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22.03.2020 09:22 Ответить
Зеленое стадо в своем репертуаре...вначале продать маски и другие средства защиты...а потом героически бороться с их отсутствием...
Барыжный зеленый скот...работает только на свой карман...
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22.03.2020 09:32 Ответить
Як ви ізолюєте прибулих українців? Як вони добираються додому? Хто забезпечує необхідним? Хто купує їм продукти? Нахріна ви триндите? Вам вже ніхто не вірить
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22.03.2020 09:34 Ответить
https://censor.net/news/3183345/prinyatye_vr_paket_ekonomicheskih_stimulov_i_reshenie_o_dopolnitelnyh_pensionnyh_vyplatah_lish_pervyyi

И, судя по состоянию экономики и финансов, - последний
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22.03.2020 09:37 Ответить
Бажаю Ермаку, та "иже с ними" зробити і другий крок- до "каштанів Київа".
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22.03.2020 09:43 Ответить
Ермак, ты лучше про переговоры с террористами расскажи, которые ты планируешь. Пенсиями вообще то Кабмин должен заниматься.
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22.03.2020 09:59 Ответить
Зто мурло должно карандаши затачивать,а не командовать страной.
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22.03.2020 10:15 Ответить
Зачем этому ублюдку уделяют столько внимания? Единственное что это прорасеянское уе_ище заслуживает, так это линчевания разъяренной толпой народа. Коронавирус ему в глотку и Циклон Б в душевую кабинку.
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22.03.2020 10:24 Ответить
Гибриднное нашествие ФСБ в Цензоре.
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22.03.2020 10:53 Ответить
Все ясно,подготавливается почва для резкого падения курса гривни.
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22.03.2020 11:18 Ответить
Вже і ця **** на пенсіях піариться. Однозначно готується здача країни московитам. Ці кацапськи віслюки думають, що пенси їх захистять. Як же воно помиляються
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22.03.2020 11:21 Ответить
Наглый.Себе- мерс. Пенсионерам - по 1000 грн.Аттракцион неслыханной щедрости продолжается.
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22.03.2020 11:25 Ответить
деньги где взял на мерина ?
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22.03.2020 11:34 Ответить
Выдайте мне тысячу монетами по 1 гривне
Когда поймают Ермака-Мудака
пожертвую эту тысячу-чтобы скормили ее этому поцу
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22.03.2020 13:08 Ответить
Молодчина Єрмак кпупив за три лимона машину, а ж бач і про народ не забули по тисячі дадуть....
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22.03.2020 20:41 Ответить
Молодчина Єрмак кпупив за три лимона машину, а ж бач і про народ не забули по тисячі дадуть....
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22.03.2020 20:41 Ответить
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