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Новости Коронавирус и карантин
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"Голос" предлагает провести общенациональное масштабное тестирование на Covid-19: "По всей стране нужно развернуть амбулаторные пункты"

Депутаты парламентской фракции "Голос" зарегистрировали законопроект об изменениях в некоторые законы Украины, которые предлагают запустить общенациональное масштабное тестирование на коронавирусную болезнь Covid-19.

Об этом сообщает пресс-служба политической силы, передает Цензор.НЕТ.

"Карантин - это лишь метод временно сдержать эпидемию. Это время правительство должно использовать, чтобы подготовить систему для противодействия Covid-19. Мы разработали и зарегистрировали новый законопроект, чтобы дать инструменты для борьбы с пандемией. По всей стране нужно развернуть амбулаторные пункты тестирования, чтобы, наконец, тестировать как можно больше людей и выявлять контактных лиц", - отмечает автор законопроекта, член парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Ольга Стефанишина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Благодаря тому, что начали массово тестировать контактных лиц, COVID-19 обнаружили у более 10 человек, не имевших никаких симптомов, - мэр Житомира Сухомлин

По ее словам, еще одним приоритетом должно стать постоянное тестирование и поддержка медработников.

"Они находятся под наибольшим риском, но, как и все, получают лишь 50% от зарплаты на период самоизоляции. Мы предлагаем поднять эти выплаты до 100% дохода и сделать тестирование медиков приоритетным", - рассказала Стефанишина.

Законопроект предлагает также обязать министерство здравоохранения проводить обучение для медработников, по правильному использованию средств индивидуальной защиты, мероприятий по профилактике инфекций и инфекционного контроля при оказании медицинской помощи и уходе за пациентами с коронавирусной болезнью (Covid-19).

Кроме того, законопроект предлагает правительству постоянно публиковать информацию о наличии тестов в медучреждениях, средств индивидуальной защиты для врачей и о распределении закупок и гуманитарной помощи в каждую область. Законопроект также дает возможность привлекать к волонтерской работе в учреждениях здравоохранения интернов и врачей-специалистов.

Автор: 

карантин (16729) Стефанишина Ольга нардеп (79) тест (285) Голос партия (500) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
В догонку гениальной идее певунов - предлагаю тестирование планетарного масштаба! Глядишь, инопланетяне подтянутся.
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23.04.2020 14:54 Ответить
+3
Маски должны бесплатно раздавать на каждом углу . У вас и на это нет денег . Врачам не платят . Какое общенациональное масштабное тестирование ? В ВР чем-то другим все болеют , не как люди .
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23.04.2020 14:51 Ответить
+2
До какой бредятины могут дойти провокаторы, предлагая эту аферу. И скорее всего это предлагают те, кто уже просчитал, сколько можно на этом поиметь - мы это уже проходили при Ю.Тимошенко, которая хотела провести всеобщую вакцинацию, эффективность которой с тех пор так никто и не доказал. Вопрос ведь ещё в том, что можно попытаться провести всеобщую диагностику,.Но что она даст, т.к. никто на застрахован, что здоровые до этого люди не заразятся через час или через сутки или через месяц после этой диагностики. Диагностика - это же не лечение?! Тогда что хотят достичь таким затратным способом эти инициаторы, кроме личных интересов? Хватит, что сегодня очень много людей зарабатывает на войне и все делают, чтобы она не заканчивалась. А отдельная категория деловаров сумела до карантина безнаказанно вывести и удачно продать из Госрезерва весь многомиллионный запас масок и теперь продолжает на них наваривать, превышая нормальную цену в десятки и сотни раз. Когда кончится это постоянный лохотрон?
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23.04.2020 15:03 Ответить
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Пропоную не брати хабарі!
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23.04.2020 14:40 Ответить
О)чел оценил абсурдность "пропозіції".

Дякую
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23.04.2020 15:02 Ответить
О)чел оценил абсурдность "пропозіції".

Дякую
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23.04.2020 15:02 Ответить
Маски должны бесплатно раздавать на каждом углу . У вас и на это нет денег . Врачам не платят . Какое общенациональное масштабное тестирование ? В ВР чем-то другим все болеют , не как люди .
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23.04.2020 14:51 Ответить
а ты ничего не должен государству? сначала налоги плати а потом требуй маску
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23.04.2020 20:10 Ответить
Результаты этого тестирования устаревают, даже не успев быть обработанными. Вопрос - нах... зачем же?Не замучаетесь ежедневно проводить хотя бы 15 млн тестов? И сакраментальный - где деньги, Зин?
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23.04.2020 14:51 Ответить
В догонку гениальной идее певунов - предлагаю тестирование планетарного масштаба! Глядишь, инопланетяне подтянутся.
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23.04.2020 14:54 Ответить
ну после того чем злопотребляет их лидер и не только инопланетяне.
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23.04.2020 14:58 Ответить
После того что и в каких количествах употребляет писюанист, все остальные - трезвенники и язвенники
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23.04.2020 15:06 Ответить
Круто! Все сейчас предлагают и инициативеые! Пусть Вакарчук заплатит все Налоги за время корпоративов и концертов....И без проблем! Даже по третьему кругу хватит и на вакцину в будущем!
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23.04.2020 14:52 Ответить
Ещё одному денег накидали чтоб пофонило
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23.04.2020 15:03 Ответить
До какой бредятины могут дойти провокаторы, предлагая эту аферу. И скорее всего это предлагают те, кто уже просчитал, сколько можно на этом поиметь - мы это уже проходили при Ю.Тимошенко, которая хотела провести всеобщую вакцинацию, эффективность которой с тех пор так никто и не доказал. Вопрос ведь ещё в том, что можно попытаться провести всеобщую диагностику,.Но что она даст, т.к. никто на застрахован, что здоровые до этого люди не заразятся через час или через сутки или через месяц после этой диагностики. Диагностика - это же не лечение?! Тогда что хотят достичь таким затратным способом эти инициаторы, кроме личных интересов? Хватит, что сегодня очень много людей зарабатывает на войне и все делают, чтобы она не заканчивалась. А отдельная категория деловаров сумела до карантина безнаказанно вывести и удачно продать из Госрезерва весь многомиллионный запас масок и теперь продолжает на них наваривать, превышая нормальную цену в десятки и сотни раз. Когда кончится это постоянный лохотрон?
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23.04.2020 15:03 Ответить
може вони і профінансують?
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23.04.2020 15:08 Ответить
Чего оно лепечет?давай.тестируй.только бесплатно.выявишь 100000 зараженных.как в аиерике.что дальше?куда ложить будешь?чем лечить?кем лечить?иль янелох уже перезагрузил здравоохранение?короче..протестируйте себе мозг.на его наличие.пиз@оболы.
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23.04.2020 15:09 Ответить
чем лечить?кем лечить? Они сами выздоровеют. Плацебо полечат для видимости фейк-болячки да денег снимут
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23.04.2020 15:14 Ответить
Лишь бы обязаловку не ввели.типа .хочешь ребенка в садик...справочку принеси.и ведь понесем деньги в амбулатории...жить то надо.
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23.04.2020 15:12 Ответить
А давайте примем закон, чтоб каждому пожизненно выдавать 10 тысяч гривен в месяц!
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23.04.2020 15:15 Ответить
нее, в долларах надо, так на*бут через месяц инфляцией
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23.04.2020 15:22 Ответить
а пани з голосу не знають що після оприлюднення результатів буде інформаційний вибух, море питань до влади, можливі і сильні протести
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23.04.2020 15:16 Ответить
Славко ******** робити круги на воді в калюжі в цікавий спосіб..
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23.04.2020 15:36 Ответить
Ага ще не забудьте номера на руках випікати спочатку протестованим, а потім провакцинованим.
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23.04.2020 15:42 Ответить
Они в Голосе, явно такие же отсталые как и их лидер
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23.04.2020 19:13 Ответить
 
 