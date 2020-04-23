"Голос" предлагает провести общенациональное масштабное тестирование на Covid-19: "По всей стране нужно развернуть амбулаторные пункты"

Депутаты парламентской фракции "Голос" зарегистрировали законопроект об изменениях в некоторые законы Украины, которые предлагают запустить общенациональное масштабное тестирование на коронавирусную болезнь Covid-19.

Об этом сообщает пресс-служба политической силы, передает Цензор.НЕТ.

"Карантин - это лишь метод временно сдержать эпидемию. Это время правительство должно использовать, чтобы подготовить систему для противодействия Covid-19. Мы разработали и зарегистрировали новый законопроект, чтобы дать инструменты для борьбы с пандемией. По всей стране нужно развернуть амбулаторные пункты тестирования, чтобы, наконец, тестировать как можно больше людей и выявлять контактных лиц", - отмечает автор законопроекта, член парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Ольга Стефанишина.

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По ее словам, еще одним приоритетом должно стать постоянное тестирование и поддержка медработников.

"Они находятся под наибольшим риском, но, как и все, получают лишь 50% от зарплаты на период самоизоляции. Мы предлагаем поднять эти выплаты до 100% дохода и сделать тестирование медиков приоритетным", - рассказала Стефанишина.

Законопроект предлагает также обязать министерство здравоохранения проводить обучение для медработников, по правильному использованию средств индивидуальной защиты, мероприятий по профилактике инфекций и инфекционного контроля при оказании медицинской помощи и уходе за пациентами с коронавирусной болезнью (Covid-19).

Кроме того, законопроект предлагает правительству постоянно публиковать информацию о наличии тестов в медучреждениях, средств индивидуальной защиты для врачей и о распределении закупок и гуманитарной помощи в каждую область. Законопроект также дает возможность привлекать к волонтерской работе в учреждениях здравоохранения интернов и врачей-специалистов.