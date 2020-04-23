Если закон о банках провалят, будет архисложно. Последствия почувствуют все украинцы, - министр финансов Марченко

В случае, если Верховная Рада Украины не примет так называемый банковский закон, то правительству придется урезать ряд государственных расходов, в частности социальных, так как Украина останется без поддержки международных финансовых организаций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью "Лига.Финансы".

"Это будет архисложная и очень болезненная история. Мы остановим финансирование многих запланированных расходов, в том числе социальных. Одним словом, придется принимать непопулярные решения и идти на непростые шаги, которые почувствуют на себе все", - заявил Марченко.

В то же время министр финансов исключил возможность объявления Украиной дефолта в случае отсутствия сотрудничества с МВФ.

"Я пришел сюда не для этого. Это - сугубо политическая история. Я не намерен разрушать репутацию Украины. И я сделаю все от меня зависящее, чтобы не допустить этого", - добавил он.

Марченко отметил, что в случае успешного голосования за банковский закон, МВФ утвердит новую кредитную программу для Украины и выдаст первый транш - более $1,75 млрд. По итогам 2020 года МВФ может перечислить в бюджет Украины $3,5 млрд, однако размер этой суммы может измениться.

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Во вторник, 21 апреля, Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики начал рассмотрение во втором чтении законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" (№2571-д) .

Первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк сообщил журналистам, что рассмотрение документа идет по абзацам, которых более 70.

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Как сообщалось, Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" (№2571-д) и сократила сроки подготовки его ко второму чтению.

Закон, в частности, сделает невозможными отмену решения НБУ о национализации/ликвидации банков и возвращение несправедливой компенсации из госбюджета их прежним владельцам.

За время подготовки законопроекта №2571-д ко второму чтению депутаты внесли в него более 16 тысяч поправок.