РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12381 посетитель онлайн
Новости
3 108 40

Если закон о банках провалят, будет архисложно. Последствия почувствуют все украинцы, - министр финансов Марченко

Если закон о банках провалят, будет архисложно. Последствия почувствуют все украинцы, - министр финансов Марченко

В случае, если Верховная Рада Украины не примет так называемый банковский закон, то правительству придется урезать ряд государственных расходов, в частности социальных, так как Украина останется без поддержки международных финансовых организаций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью "Лига.Финансы".

"Это будет архисложная и очень болезненная история. Мы остановим финансирование многих запланированных расходов, в том числе социальных. Одним словом, придется принимать непопулярные решения и идти на непростые шаги, которые почувствуют на себе все", - заявил Марченко.

В то же время министр финансов исключил возможность объявления Украиной дефолта в случае отсутствия сотрудничества с МВФ.

"Я пришел сюда не для этого. Это - сугубо политическая история. Я не намерен разрушать репутацию Украины. И я сделаю все от меня зависящее, чтобы не допустить этого", - добавил он.

Марченко отметил, что в случае успешного голосования за банковский закон, МВФ утвердит новую кредитную программу для Украины и выдаст первый транш - более $1,75 млрд. По итогам 2020 года МВФ может перечислить в бюджет Украины $3,5 млрд, однако размер этой суммы может измениться.

Читайте также: Комитет ВР продолжает подготовку банковского законопроекта ко 2-му чтению: пройдено около 6 тыс. поправок

Во вторник, 21 апреля, Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики начал рассмотрение во втором чтении законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" (№2571-д) .

Первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк сообщил журналистам, что рассмотрение документа идет по абзацам, которых более 70.

Читайте также: С новым Регламентом для принятия закона о банках одного дня будет более чем достаточно, - нардеп СН Потураев

Как сообщалось, Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" (№2571-д) и сократила сроки подготовки его ко второму чтению.

Закон, в частности, сделает невозможными отмену решения НБУ о национализации/ликвидации банков и возвращение несправедливой компенсации из госбюджета их прежним владельцам.

За время подготовки законопроекта №2571-д ко второму чтению депутаты внесли в него более 16 тысяч поправок.

банки (1937) бюджет (4838) законопроект (3233) Минфин (1556) Марченко Сергей (300)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+14
Бедным не хрен было голосовать за ставленника и куклу миллиардера. Впрочем бедные умом такими были такими и остануться.
показать весь комментарий
23.04.2020 14:45 Ответить
+8
Хотелось бы, что бы в пекрвую, вторую и третью очередь почувствовали этот ЗЕлёный палец в своём анусе те, кто голосовал за вот эту типа власть.
показать весь комментарий
23.04.2020 14:43 Ответить
+6
бідні відчують,а мільйонери при владі ні,українська аксіома.
показать весь комментарий
23.04.2020 14:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
бідні відчують,а мільйонери при владі ні,українська аксіома.
показать весь комментарий
23.04.2020 14:42 Ответить
Бедным не хрен было голосовать за ставленника и куклу миллиардера. Впрочем бедные умом такими были такими и остануться.
показать весь комментарий
23.04.2020 14:45 Ответить
Хотелось бы, что бы в пекрвую, вторую и третью очередь почувствовали этот ЗЕлёный палец в своём анусе те, кто голосовал за вот эту типа власть.
показать весь комментарий
23.04.2020 14:43 Ответить
https://twitter.com/MGorokhovska

https://twitter.com/MGorokhovska lemkoitaliano @MGorokhovska

https://twitter.com/MGorokhovska https://twitter.com/MGorokhovska



Шото не зайшов наріду новий відосік від Янелоха.
На ФБ в коментах сльози, плач, прокляття, каяття і просто посилання на три букви
показать весь комментарий
23.04.2020 14:48 Ответить
І хто там рюмсає?
показать весь комментарий
23.04.2020 14:53 Ответить
И снова ложь ! Разве почувствуют это еврей Коломойский и еврейка Моника Зеленски ? Они как были , так и будут в шоколаде
показать весь комментарий
23.04.2020 14:44 Ответить
а хто ж його, кромє зєбидла і янєлоха, можєт проваліть?
показать весь комментарий
23.04.2020 14:44 Ответить
Вот если бы вы Су...... почувствовали последствия, вот это было бы хорошо. А я х...... почувствую, мне и так не хорошо.
показать весь комментарий
23.04.2020 14:44 Ответить
яйцерезку в раду!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
23.04.2020 14:45 Ответить
Я лично не против , что бы это почувствовали те , кто голосовал по приколу за ослика османского . А вот людей жалко 😩
показать весь комментарий
23.04.2020 14:45 Ответить
Може і приймуть цей закон, але його читати я не рекомендую.
показать весь комментарий
23.04.2020 14:46 Ответить
Почало припікати? Дірку в бюджеті заткнути не в змозі без зовнішніх запозичень? А чому на пропозицію Бєні не пристаєте: $100 лярдів від путлєра і всі в шоколаді?

Що вам нашіптують ляльководи Бєня та Гудок? В них, поки що, інтереси співпадають, але цілі - різні... І шепіт з цих двох горлянок - різний...
показать весь комментарий
23.04.2020 14:47 Ответить
Та ладно . Зато скучно не будет. "Вы теперь все ***********", правда зебилы
показать весь комментарий
23.04.2020 14:47 Ответить
борьба нанайско-еврейских мальчиков.Как бы Давида и как бы Голиафа.
показать весь комментарий
23.04.2020 14:48 Ответить
Перечислите фамилии этих украинцев!
показать весь комментарий
23.04.2020 14:48 Ответить
приняли бы Закон из 4 слов " Бене ничего не возвращать" и не было бы проблемы и 16 тыс. правок
показать весь комментарий
23.04.2020 14:49 Ответить
Такий закон конституційний суд точно би скасував.
показать весь комментарий
23.04.2020 21:52 Ответить
Начали нагонять жути... Видимо, дела плохи. Смотрите, народ злой, как бы на вас мы жути не нагнали.
показать весь комментарий
23.04.2020 14:50 Ответить
какие нафиг МВФ и реформы при живом Коломойском?
показать весь комментарий
23.04.2020 14:50 Ответить
За ЗДРАВИЕ Игоря Валерьевича ...БУДЬМО !
показать весь комментарий
23.04.2020 14:51 Ответить
100%, бо справа не в законі! Поки Коломойський в Україні, то МВФ грошей не дасть!
показать весь комментарий
23.04.2020 14:52 Ответить
красти перестаньте і буде трохи простіше ...
показать весь комментарий
23.04.2020 14:50 Ответить
Заробітчани в 2019 році переказали рекордну суму 16 млрд. доларів. Це не рахуючи тих коштів, які вони привезли готівкою. Але насправді критично важливі саме 3,5 млрд від МВФ.
показать весь комментарий
23.04.2020 14:55 Ответить
Конешно дефолта не будет!
Просто ВСЕ доходы бюджета отдадим Бене, а все прочие бюджетные траты отменим.
показать весь комментарий
23.04.2020 14:57 Ответить
Я не знаю зачем пришёл Марченко ,но точно знаю ,что не принятие закона - это
дефолт . И фиг нам не только от МВФ , кредитов не получим ни от кого.
Отказ МВФ - это сигнал для всех возможных кредиторов.
Тимошенко с её маниакальной идеей о реструктуризации долга (поезд давно ушёл ),
временно не приглашать на ток-шоу ,особенно Шустера.
"Слуги народа " должны осознать - лоббирование интересов Коломойского
при голосовании автоматом переведёт их в слуг дьявола.
показать весь комментарий
23.04.2020 15:03 Ответить
"не читайте утром советских газет"
показать весь комментарий
23.04.2020 15:07 Ответить
"Батькивщина" зарегистрировала законопроект , по которому в случае присуждения судом возврата национализованного банка прежнему владельцу последний обязан вернуть государству всё рефинансированние и выведенные за границу деньги вкладчиков , если таковые будут .
При этом законопроект абсолютно конституционный , в отличии от того ублюдочного , который неизбежно будет аннулирован КС как был недавно скасован другой "закон" по сокращению числа судей ВС ... А ведь тоже бились в истерике (таже Венедиктова) , шо то было чуть ли не торжество демократии и здравого смыслу . А вот КС всял и скасував !
показать весь комментарий
23.04.2020 15:36 Ответить
Мета Коломойського - отримати контроль над Приватом хоча б на день, для того, щоб відкликати позови з Лондону, США і Ізраїлю. А далі Коломойському банк не цікавий, хай банкрутує або знову націоналізують, він поїде собі знову в Швейцарію.
показать весь комментарий
23.04.2020 21:39 Ответить
Чому ви так впевнені, що КСУ скасує цей закон, ви юрист-конституціоналіст?
показать весь комментарий
23.04.2020 21:42 Ответить
"я не знаю ..." - а дальше неинтересно !
показать весь комментарий
23.04.2020 15:37 Ответить
Парадокс - этот же ЗЕгений месяц назад говорил, что Украина может обойтись без денег МВФ.
показать весь комментарий
23.04.2020 15:54 Ответить
Не хрен пугать народ!! Не можете протолкнуть несчастный один закон о приваите, тогда национализируйте всё имущество Коломойского, при желании там всегда найдётся правонарушение при прихватихзации!ь работайте чёрт побери , а не болтайте!! хватит с нас болтуна президента!!
показать весь комментарий
23.04.2020 16:53 Ответить
Лондонський суд справиться з розкуркуленням Коломойського, головне не заважати
показать весь комментарий
23.04.2020 21:54 Ответить
Не все.
Простому нариду, голосовавшему за ЗЕ, достанется больше всех.

Лично я за то, чтобы их побольше выздохло и поубивало друг друга в борьбе за жратву.
показать весь комментарий
23.04.2020 17:29 Ответить
Чудасія ,замість того що б завести справу проти Бені і компанії куди зникли з Приват банку 150 мільярдів гривень ,розмови тільки як повернути банк Коломойському з державними грошима ,єдина в них перешкода це лондонський суд який заарештував понад 2,5 мільярда доларів олігарха ,ну зрозуміло на чиїй стороні так звані українські судди.А питаня в одному в політичній волі президента,якому олігарх допомагав прийти до влади.Але постало питаня без грошей МВФ Україні не обійтись і мудрують 16 тисяч поправок ,затянути,а все можна було зробити просто проголосувати в першому читані і в цілому.
показать весь комментарий
23.04.2020 17:33 Ответить
и это мы пока не слышали мнение сторон по этому делу ....
сколько рефинанса на гривну капмтала получил Приват и скоко
другие банки ?
рефинанса выдано сколько ?
показать весь комментарий
23.04.2020 22:39 Ответить
Відверта брехня. МВФ не фінансує дефіцит держбюджету. Він забезпечує виконання сторонами своїх міжнародних зобов'язань. Тому всі кошти МВФ йдуть на поповнення міжнародних резервів. А дефолт буде по-любому. Уряд вже розпочав переговори з кредиторами. Понад 40 % витрат бюджету йдуть на обслуговування держборгу. Це більше ніж витрати на армію, медицину та освіту разом взяті. Треба вирішувати платити українцям чи міжнародним фінансовим спекулянтам. На жаль керівництво України служить інтересам фінансових спекулянтів і збирається платити за боргами до останнього українця.
показать весь комментарий
23.04.2020 18:49 Ответить
Для оплати боргів не витрачаються кошти з держбюджету, а перекредитовуються в МВФ, до речі під найнижчий в світі відсоток
показать весь комментарий
23.04.2020 21:56 Ответить
 
 