Если закон о банках провалят, будет архисложно. Последствия почувствуют все украинцы, - министр финансов Марченко
В случае, если Верховная Рада Украины не примет так называемый банковский закон, то правительству придется урезать ряд государственных расходов, в частности социальных, так как Украина останется без поддержки международных финансовых организаций.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью "Лига.Финансы".
"Это будет архисложная и очень болезненная история. Мы остановим финансирование многих запланированных расходов, в том числе социальных. Одним словом, придется принимать непопулярные решения и идти на непростые шаги, которые почувствуют на себе все", - заявил Марченко.
В то же время министр финансов исключил возможность объявления Украиной дефолта в случае отсутствия сотрудничества с МВФ.
"Я пришел сюда не для этого. Это - сугубо политическая история. Я не намерен разрушать репутацию Украины. И я сделаю все от меня зависящее, чтобы не допустить этого", - добавил он.
Марченко отметил, что в случае успешного голосования за банковский закон, МВФ утвердит новую кредитную программу для Украины и выдаст первый транш - более $1,75 млрд. По итогам 2020 года МВФ может перечислить в бюджет Украины $3,5 млрд, однако размер этой суммы может измениться.
Во вторник, 21 апреля, Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики начал рассмотрение во втором чтении законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" (№2571-д) .
Первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк сообщил журналистам, что рассмотрение документа идет по абзацам, которых более 70.
Как сообщалось, Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" (№2571-д) и сократила сроки подготовки его ко второму чтению.
Закон, в частности, сделает невозможными отмену решения НБУ о национализации/ликвидации банков и возвращение несправедливой компенсации из госбюджета их прежним владельцам.
За время подготовки законопроекта №2571-д ко второму чтению депутаты внесли в него более 16 тысяч поправок.
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Шото не зайшов наріду новий відосік від Янелоха.
На ФБ в коментах сльози, плач, прокляття, каяття і просто посилання на три букви
Що вам нашіптують ляльководи Бєня та Гудок? В них, поки що, інтереси співпадають, але цілі - різні... І шепіт з цих двох горлянок - різний...
Просто ВСЕ доходы бюджета отдадим Бене, а все прочие бюджетные траты отменим.
дефолт . И фиг нам не только от МВФ , кредитов не получим ни от кого.
Отказ МВФ - это сигнал для всех возможных кредиторов.
Тимошенко с её маниакальной идеей о реструктуризации долга (поезд давно ушёл ),
временно не приглашать на ток-шоу ,особенно Шустера.
"Слуги народа " должны осознать - лоббирование интересов Коломойского
при голосовании автоматом переведёт их в слуг дьявола.
При этом законопроект абсолютно конституционный , в отличии от того ублюдочного , который неизбежно будет аннулирован КС как был недавно скасован другой "закон" по сокращению числа судей ВС ... А ведь тоже бились в истерике (таже Венедиктова) , шо то было чуть ли не торжество демократии и здравого смыслу . А вот КС всял и скасував !
Простому нариду, голосовавшему за ЗЕ, достанется больше всех.
Лично я за то, чтобы их побольше выздохло и поубивало друг друга в борьбе за жратву.
сколько рефинанса на гривну капмтала получил Приват и скоко
другие банки ?
рефинанса выдано сколько ?