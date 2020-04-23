ВОЗ должна поддержать международное расследование относительно коронавируса из Китая, - премьер Австралии Моррисон
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) должна поддержать независимое расследование пандемии коронавируса из Китая.
Об этом заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Австралия стала одной из самых больших критиков Пекина за то, что Китай не справился со сдерживанием COVID-19 и замалчивал масштабы вспышки неизвестной болезни в Ухане. При этом Моррисон отметил, что будет настаивать на проведении расследования во время Ассамблеи ВОЗ 17 мая, и призвал всех членов организации согласиться с этим предложением.
Китай уже успел назвать призыв к расследованию "политической манипуляцией". В МИД Китая австралийскому премьеру посоветовали "отказаться от идеологических предубеждений".
Журналисты убеждены, что позицию Австралии поддержат на заседании 17 мая и США. Одновременно в Европе расследование сейчас считают неуместным.
Тем временем Китай перечислил ВОЗ еще 30 миллионов долларов пожертвования.
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Інші країни Європи також відчувають на собі цей вплив. Відсутність демократичних механізмів зміни влади та прагнення використати глобальну кризу для зміцнення власних позицій ********** Москву та Пекін до дій на межі пристойності. І якщо дії Китаю можна хоча б частково аргументувати прагненням відповідати на численні припущення у західних медіа про причини поширення коронавірусу, то Росія послідовно проводить курс на дестабілізацію колективного Заходу. Цікаво, що цього разу на дезінформаційну активність оперативно відреагували не лише спецслужби, але і Європейська служба зовнішньої політики. - https://zahidfront.com.ua/news/CHornij-lebid-pandemi.html
И прежде всего в нём как раз и должна быть заинтересована ВОЗ,чтобы
защитить честь мундира.
международным расследованием.
Начнём с того: что после того, что они все это устроили, маски и тест системы они должны поставлять бесплатно, кроме того выплачивать компенсации пострадавшим от их то ли безолаберности, то ли злого умысла. Такого абзаца ещё не было никогда - когда весь мир на карантине, когда даже молодые люди умирают в искусственной коме под ивл, не имея даже возможности попрощаться с близкими.
Очень обнадёживает, что этот вопрос наконец-то озвучен.
https://twitter.com/WildAstronaut Дикий Астронавт @WildAstronaut
https://twitter.com/WildAstronaut https://twitter.com/WildAstronaut
Китайців починають любити дедалі більше.
Таймз:
"Швеція припинила всі спонсоровані Пекіном китайські навчальні і культурні програми - відносини між двома країнами погіршуються через ворожість та взаємні підозри."
https://twitter.com/jessicadrun
https://twitter.com/jessicadrun Jessica Drun @jessicadrun
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"Sweden has shut down the last of its Chinese state-sponsored teaching programmes as relations between the two countries deteriorate into hostility and mutual suspicion. It is believed to be the first European state to close all its Confucius institutes and classrooms"