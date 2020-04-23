ВОЗ должна поддержать международное расследование относительно коронавируса из Китая, - премьер Австралии Моррисон

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) должна поддержать независимое расследование пандемии коронавируса из Китая.

Об этом заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Австралия стала одной из самых больших критиков Пекина за то, что Китай не справился со сдерживанием COVID-19 и замалчивал масштабы вспышки неизвестной болезни в Ухане. При этом Моррисон отметил, что будет настаивать на проведении расследования во время Ассамблеи ВОЗ 17 мая, и призвал всех членов организации согласиться с этим предложением.

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Китай уже успел назвать призыв к расследованию "политической манипуляцией". В МИД Китая австралийскому премьеру посоветовали "отказаться от идеологических предубеждений".

Журналисты убеждены, что позицию Австралии поддержат на заседании 17 мая и США. Одновременно в Европе расследование сейчас считают неуместным.

Тем временем Китай перечислил ВОЗ еще 30 миллионов долларов пожертвования.