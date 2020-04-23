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Украинские ИВЛ будут в два раза дешевле импортированных, экспертиза показала их высокое качество, - Зеленский
Закупку аппаратов искусственной вентиляции легких отечественного производства обсудили на традиционном совещании по вопросам предотвращения распространения эпидемии COVID-19 под председательством Президента Владимира Зеленского.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что его ведомство уже готовится к закупке около 200 таких аппаратов. Они должны быть готовы к концу мая.
"Очень важно, что экспертиза показала высокое качество украинских ИВЛ, и они полностью соответствуют лучшим стандартам. Украинские ИВЛ будут вдвое дешевле, а это означает лучшее обеспечение наших больниц", - подчеркнул Зеленский.
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+24 Старый зольдат
показать весь комментарий23.04.2020 14:53 Ответить Ссылка
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+8 alex alex #413891
показать весь комментарий23.04.2020 14:54 Ответить Ссылка
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