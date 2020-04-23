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Новости Коронавирус и карантин
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Украинские ИВЛ будут в два раза дешевле импортированных, экспертиза показала их высокое качество, - Зеленский

Украинские ИВЛ будут в два раза дешевле импортированных, экспертиза показала их высокое качество, - Зеленский

Закупку аппаратов искусственной вентиляции легких отечественного производства обсудили на традиционном совещании по вопросам предотвращения распространения эпидемии COVID-19 под председательством Президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что его ведомство уже готовится к закупке около 200 таких аппаратов. Они должны быть готовы к концу мая.

"Очень важно, что экспертиза показала высокое качество украинских ИВЛ, и они полностью соответствуют лучшим стандартам. Украинские ИВЛ будут вдвое дешевле, а это означает лучшее обеспечение наших больниц", - подчеркнул Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20849) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+24
Оно то откуда знает за такие вещи? Чувырла со средним образование и интеллектом ниже среднего, а про такие материи рассуждает.
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23.04.2020 14:53 Ответить
+10
вот когда наступит это "будут", тогда и гавкать будешь,

а пока в украинских аптеках парацетомола нет на третьем месяце пандемии.
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23.04.2020 15:07 Ответить
+8
гнусавый наркоман,заткнись уже,ушлепок
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23.04.2020 14:54 Ответить
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Когда они будут, они накуй будут не нужны. Маски делать не могли 1.5 месяца.
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23.04.2020 19:10 Ответить
88% пациентов с COVID-19 не выжили на ИВЛ, - американские ученые
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23.04.2020 20:20 Ответить
У меня простой вопросик..Сколько человек подключено к аппарату ШВГ и сколько этих аппаратов есть в наличии..Может хватить отмывать бюджетные деньги.
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23.04.2020 20:24 Ответить
А что в этом аппарате такого сложного?
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23.04.2020 20:37 Ответить
Де той завод? Чому "експертиза" а не "випробування"? Дешевші за які імпортні: китайські, німецькі, шведські, італійські? Яка потужність виробництва і коли воно почнеться серійно? "Ничего не понял, но очень интересно" (с).
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23.04.2020 22:03 Ответить
Раньше в аптеке можно было купить кислород. Теперь его и больницах нет. А он важнее ИВЛ.
Или концентратор кислорода. Тоже нет.
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23.04.2020 22:12 Ответить
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