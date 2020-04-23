Группа мошенников и адвокат нанесли иностранному инвестору убытков на 2,5 млн долл. США, - ОГП

Под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора сообщено о подозрении организаторам и участнику преступной группировки по факту мошенничества, совершенного в особо крупных размерах в отношении иностранного инвестора (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, организованная группа, используя в течение длительного времени реквизиты подконтрольных предприятий и поддельные документы, завладела денежными средствами и материальными ценностями финансовых учреждений и субъектов хозяйствования. В результате таких действий иностранному инвестору причинен ущерб на сумму более 2,5 млн долларов США.

Также сообщено о подозрении адвокату, которая фактически способствовала неправомерным действиям участников организованной группы, а в дальнейшем пыталась влиять на ход досудебного расследования путем создания фигурантам искусственного алиби.

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Проведены обыски по местам проживания причастных к противоправной деятельности лиц. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Главным следственным управлением Нацполиции Украины.