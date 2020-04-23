Группа мошенников и адвокат нанесли иностранному инвестору убытков на 2,5 млн долл. США, - ОГП
Под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора сообщено о подозрении организаторам и участнику преступной группировки по факту мошенничества, совершенного в особо крупных размерах в отношении иностранного инвестора (ч. 4 ст. 190 УК Украины).
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
По данным следствия, организованная группа, используя в течение длительного времени реквизиты подконтрольных предприятий и поддельные документы, завладела денежными средствами и материальными ценностями финансовых учреждений и субъектов хозяйствования. В результате таких действий иностранному инвестору причинен ущерб на сумму более 2,5 млн долларов США.
Также сообщено о подозрении адвокату, которая фактически способствовала неправомерным действиям участников организованной группы, а в дальнейшем пыталась влиять на ход досудебного расследования путем создания фигурантам искусственного алиби.
Проведены обыски по местам проживания причастных к противоправной деятельности лиц. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Главным следственным управлением Нацполиции Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
давайте выкладывайте тут, что за ино инвестор,
чем занимался,
как деребанил укрбюджет с укрчиновниками
а так ниачем