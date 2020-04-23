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Группа мошенников и адвокат нанесли иностранному инвестору убытков на 2,5 млн долл. США, - ОГП

Группа мошенников и адвокат нанесли иностранному инвестору убытков на 2,5 млн долл. США, - ОГП

Под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора сообщено о подозрении организаторам и участнику преступной группировки по факту мошенничества, совершенного в особо крупных размерах в отношении иностранного инвестора (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, организованная группа, используя в течение длительного времени реквизиты подконтрольных предприятий и поддельные документы, завладела денежными средствами и материальными ценностями финансовых учреждений и субъектов хозяйствования. В результате таких действий иностранному инвестору причинен ущерб на сумму более 2,5 млн долларов США.

Также сообщено о подозрении адвокату, которая фактически способствовала неправомерным действиям участников организованной группы, а в дальнейшем пыталась влиять на ход досудебного расследования путем создания фигурантам искусственного алиби.

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Проведены обыски по местам проживания причастных к противоправной деятельности лиц. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Главным следственным управлением Нацполиции Украины.

инвестиции (1165) мошенничество (1239) Офис Генпрокурора (2494)


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Топ комментарии
+3
Тут главное на самих себя не выйти
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23.04.2020 15:03 Ответить
+1
Группа мошенников и адвокат нанесли иностранному инвестору убытков на 2,5 млн долл. США, - ОГП



давайте выкладывайте тут, что за ино инвестор,
чем занимался,
как деребанил укрбюджет с укрчиновниками

а так ниачем
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23.04.2020 15:02 Ответить
+1
Теперь все понятно!
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23.04.2020 15:02 Ответить
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Группа мошенников и адвокат нанесли иностранному инвестору убытков на 2,5 млн долл. США, - ОГП



давайте выкладывайте тут, что за ино инвестор,
чем занимался,
как деребанил укрбюджет с укрчиновниками

а так ниачем
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23.04.2020 15:02 Ответить
це не "Группа мошенников и адвокат" а "інвест-няня"
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23.04.2020 21:13 Ответить
Теперь все понятно!
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23.04.2020 15:02 Ответить
Тут главное на самих себя не выйти
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23.04.2020 15:03 Ответить
Адвокат?! Не может быть?! У нас же только юрисконсульты ни на что не способны, только взятки судьям заносить... Адвокатская монополька этим "козырем" пытается сохранить себя "единоличной", насколько можно судить из информации, "организующей банды силой"!
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23.04.2020 15:19 Ответить
Инвестиционная няня от $100 миллионов приставляется. не меньше, вас предупреждал Зеля.
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23.04.2020 15:36 Ответить
Пока статья не о чем , или там опять Ермаки замешаны , в гос . депе решили должности продавать
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23.04.2020 15:38 Ответить
няні розпочали свою діяльність))
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23.04.2020 15:42 Ответить
Всё равно решение суда определяется суммой.
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23.04.2020 17:21 Ответить
новость ни о чём
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26.04.2020 11:49 Ответить
 
 