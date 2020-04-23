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Новости Коронавирус и карантин
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38% опрошенных украинских медиков считают, что выходить из карантина можно в конце мая - начале июня, - исследование

38% опрошенных украинских медиков считают, что выходить из карантина можно в конце мая - начале июня, - исследование

Исследовательская компания Active Group совместно с Всеукраинским врачебным обществом и Ассоциацией городов Украины провела опрос более 4,5 тыс. медработников Украины, согласно которому 38% врачей считают, что выходить из карантина можно в конце мая-начале июня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Кроме того, 51% врачей отметили, что карантинные меры обеспечивают реальную борьбу с пандемией, почти 30% считают, что не обеспечивают. 40% врачей считают, что карантинные меры должны быть более жесткими, 20% считают действующие меры эффективными, 26% предпочли бы принципиально другой подход.

Помимо этого, почти 50% опрошенных считают карантин своевременным, 33% - уверены, что меры внедрили поздно, 3,7% - что рано.

Медики оценили готовность системы здравоохранения к борьбе с коронавирусом на 1,97 бала из 5, готовность медучреждения, в котором они работают на 2,2, уровень подготовки персонала на 2,5 бала.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 93% заболевших людей с установленным путем передачи заразились COVID-19 на территории Украины, - ЦОЗ

Почти все врачи поставили негативные оценки за доставку медперсонала в больницы.

Больше половины медиков (53,9%) выступает за массовое тестирование на коронавирус, 30% - уверены, что проводить массовое тестирование желательно. При этом качество имеющихся в Украине тестов на коронавирус медики оценили на 2,5 бала из 5.

Согласно исследованию, три четверти опрошенных медиков не чувствуют себя безопасно в работе с пациентами.

исследование (567) карантин (16729) опрос (2854) врачи (1517) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
40% роста Зели накрылись медным тазом... вместе с эпохой бедности
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23.04.2020 15:03 Ответить
+5
А какой смысл медикам ратовать за отмену карантина ? Только сейчас начали им выплачивать нормальные доплаты и всё отменить ? Нет уж ,карантин нафсегда ! )
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23.04.2020 15:18 Ответить
+4
Враховуючи що більшість із них дипломи купили і працювали за хабарі,то слід прислухатись до меншості.
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23.04.2020 15:02 Ответить
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голуби вам будуть медиками... наприкінці травня...

https://mobile.twitter.com/atom_mono84

https://mobile.twitter.com/atom_mono84 Лікуючий Лікар @atom_mono84

https://mobile.twitter.com/atom_mono84 https://mobile.twitter.com/atom_mono84



До речі ненавиджу голубів
https://mobile.twitter.com/atom_mono84/status/1252882464420384770
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23.04.2020 15:01 Ответить
Згадав оце невеличке оповідання, рекомендую. Духовно та зкріпно. Що цікаво, написане ще у 2005 році (коли рашка ще начебто "йшла у цивілізацію")
https://mrakopedia.net/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8_%D0%B8_%D0%B1%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA ГОЛУБИ И БОЯРЫШНИК
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23.04.2020 15:09 Ответить
Шведская ассоциация врачей запретила вводит карантин в стране.Айда в Швецию...
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23.04.2020 15:01 Ответить
Скатертью дорога.
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23.04.2020 15:16 Ответить
38% опрошенных украинских медиков считают, что выходить из карантина можно в конце мая - начале июня, - исследование - Цензор.НЕТ 5653
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23.04.2020 15:30 Ответить
38% опитаних українських медиків вважають, що виходити з карантину можна наприкінці травня - на початку червня, - дослідження - Цензор.НЕТ 8631
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23.04.2020 15:38 Ответить
Враховуючи що більшість із них дипломи купили і працювали за хабарі,то слід прислухатись до меншості.
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23.04.2020 15:02 Ответить
А ви ,напевно, той, хто їм ці дипломи продавали?
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23.04.2020 15:55 Ответить
купили хто вчився на платному і зовсім не за дешево)
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23.04.2020 16:10 Ответить
Зараз будь-яке навчання платне.
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23.04.2020 16:16 Ответить
І не тільки у нас.
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23.04.2020 16:17 Ответить
Ого какие высокие оценки, за готовность, специалистов и мед учреждения. После таких оценок на их мнение по срокам выхода с карантина можно не смотреть.
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23.04.2020 15:03 Ответить
40% роста Зели накрылись медным тазом... вместе с эпохой бедности
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23.04.2020 15:03 Ответить
Всё зависит от МП .
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23.04.2020 15:04 Ответить
к тому времени только опрос сотрудников ритуальных служб и крематориев...народ от голода подохнет.
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23.04.2020 15:05 Ответить
короче,средняя оценка неудовлетворительно.
но зато выше среднего "надежды вьюношей питают"
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23.04.2020 15:07 Ответить
Чувак сказал,Чувак зделал...Зуб даю...
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23.04.2020 15:07 Ответить
"зделал"...
Деда, повтори АБЭТКУ.
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23.04.2020 15:17 Ответить
38% опрошенных украинских медиков считают, что выходить из карантина можно в конце мая - начале июня, - исследование - Цензор.НЕТ 2333
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23.04.2020 15:08 Ответить
Согласно исследованию, три четверти опрошенных медиков не чувствуют себя безопасно в работе с пациентами. Источник: https://censor.net.ua/n3191047
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В це вірю, а в опитування щодо карантину не вірю. Хіба що опитували зубних техніків, бо вони теж медики🐸
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23.04.2020 15:09 Ответить
Ибо медики не экономисты. Это как мою мать гоняли по врачам. Гастроэнтеролог назначит, потом невролог это отменят, назначает свое, потом это отменяет офтальмолог, назначает свое. В итоге опять с ЖКТ плохо, гастроэнтеролог отменяет...

Понятно, что с их колокольни это выглядит так, но нужно искать взвешенные решения, а не гнуть свою узкоспециализированную линию.

Медики в курсе, что еще чуток, и им платить перестанут из-за этого карантина? Что они тогда запоют?
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23.04.2020 15:11 Ответить
зараз змінами до бюджету забрали гроші з деяких об'єктів критичної інфраструктури які просто небудуть обслуговуватися,можуть виникнути техногенні аварії.
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23.04.2020 15:33 Ответить
а карантин учитывается в трудовой стаж, или дорабатывать нужно будет после .
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23.04.2020 15:11 Ответить
Уважаю твой оптимизм .
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23.04.2020 15:15 Ответить
Помню Юлия Тимошенко говорила о кризисе Мировой экономики в 2008 году...
Де ви пабачили крызу,?!я працюю навiть уночi
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23.04.2020 15:12 Ответить
Подруга всё никак не свалит?
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23.04.2020 15:19 Ответить
Записалась в Днепропетровскую Мафию Леонида Данилыча и Вовы Зели.А ты куда встрял?
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23.04.2020 15:21 Ответить
Я думал, какое-то научное обоснование должно было, на реальной статистике основанное, а тут на народном референдуме решать будут..
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23.04.2020 15:14 Ответить
Исследовательская компания....провела опрос, ...согласно которому 38% врачей считают, что...
Вот такая наука! Сколько раз уже говорили, что научный результат нельзя получить голосованием! А только исследованиями. Интересно, мнение санитарок вошло в этот опрос? Наверное, вошло!
Хотя, правы те, кто говорит, что медицина - не наука, а эмпирика, но даже эмпирика не допускает сбор данных методом опроса!
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23.04.2020 16:22 Ответить
В эпоху Карантина и Самоизоляции экономика Украины станет круче даже Польской,не говоря об Омериканской,где Дональд Трамп добавил 4 триллиарда доллларов из резервного фонда на выплаты каждой семье...,.Это 2 годовых бюджета США.Вот буржуины...
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23.04.2020 15:17 Ответить
А какой смысл медикам ратовать за отмену карантина ? Только сейчас начали им выплачивать нормальные доплаты и всё отменить ? Нет уж ,карантин нафсегда ! )
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23.04.2020 15:18 Ответить
кому **** выплачивают шо ти верзеш?
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23.04.2020 16:12 Ответить
Почитай **** новости.
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23.04.2020 16:54 Ответить
Не шуми. Медикам доплачивают по 10 тыс. Потому и 62% против отмены карантина.
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23.04.2020 17:00 Ответить
А мнение медиков по поводу отсутствия карантина для всех, кто въехал в Украину с начала марта?
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23.04.2020 15:19 Ответить
А решта 62 відсотки вважають, що виходити можна вже завтра, чи що до появи вакцини та ефективних ліків виходити взагалі не доведеться?
Німці, які роблять по півмільйона тестів на тиждень, вважають, що робити треба у кілька разів більше і вже зараз "перенесли на невизначений термін" свій знаменитий Октоберфест.
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23.04.2020 15:25 Ответить
Але при цьому з 27 числа німці запускають заводи Фольксваген і Ауді...
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23.04.2020 15:57 Ответить
Угу. Тому їхні китайські заводи шиють захисні костюми та маски для німецьких, хоча роботи таких масок переважно не потребують.
Зрештою, із запуском тих заводів не все так просто, бо "недопостачання" автівок на ринку немає, зате через різного рівня карантинні перепони значно ускладнене постачання комплектуючих.
SEAT (група VW) також готується відновити виробництво на кількох заводах в Іспанії, і для цього проводить повальне тестування всіх робітників.
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23.04.2020 17:18 Ответить
Предлагаю выходить к концу декабря .
Кто выживет , весело отпраздует Новый год .
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23.04.2020 15:26 Ответить
Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США опубликовал детальное изображение клетки человека, инфицированного SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19.

38% опрошенных украинских медиков считают, что выходить из карантина можно в конце мая - начале июня, - исследование - Цензор.НЕТ 8961
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23.04.2020 15:27 Ответить
Инфузория...,не?
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23.04.2020 15:30 Ответить
А там можна ,поруч,розміри "клітин маски"
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23.04.2020 15:59 Ответить
Пандемія закінчиться, як тільки дадуть команду ті хто її організував, і скажуть все кінець, ми про все домовились і поділили, баранів постригли, тепер час їх знову до ярма запрягати і гей погнали, вакцина є, всіх провакцинувати за їхні гроші і можливо пронумерувати, щоб кожен баран знав свій номер так буде легше ідентифікувати. Мені все зрозуміло, а вам сильно вдумуватися не потрібно, бо можете обісратися.... До праці раби!!! До праці!!! Вірніше РАБоти...І запамятайте, що коли нафта буде падати нижче 30 дол. за барель чекай нової "пандемії". Здавалося б ціни на енергоресурси впали значить економіка світу має запрацювати в рази більше на дешевих енергоносіях, а у звязку з зниженням витрат на енергоносії мають і ціни знизитися на товари. А значить і підвищитись добробут людей. А ні! Х*р вам! Вони вирішили зупинити світову економіку створити штучну світову кризу, щоб створити умови для підняття цін на енергоносії такі як нафта та газ і навпаки погіршити матеріальне становище для більшості людей в усьому світі. І це одна з причин, а ще є причина зупинки економічних світових поцесів для запобігання глобального потепліня, та репетиція перед наступним сценарієм, де ціль буде регулювання кількості населення. Також даний експеримент значно підриває довіру та авторитет релігій серед людей. Що дає можливість нівілювати та дискредитувати їх та стати наступним кроком у переході до нового "Бога". Про те що такими злочинними діями порушуються всі права та свободи людей під "благим" соусом, яким покривають дорогу, що веде ми знаємо куди, то тут для мене теж все зрозуміло.
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23.04.2020 15:38 Ответить
Очередной недоумок. Нефть упала ниже 30 дол. только благодаря пандемии. 12 марта в день объявления пандемии нефть стоила 35 баксов, а сейчас стоит 20.
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23.04.2020 16:16 Ответить
Кіт мурзік, ти дебіл. Не ображайся, просто визнай цей беззаперечний факт і пиди провітрись та випий пива з хлопцями. І не лізь у високі матерії. Це не твоє.
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23.04.2020 16:23 Ответить
А 62% медиків проти карантину.
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23.04.2020 15:50 Ответить
Наоборот за карантин и в июне.
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23.04.2020 16:20 Ответить
Что значит обобщение "врачей"? - Пусть спросят "кардиологов" которые не могут докричаться о многократном увеличении заболеваемости на ССЗ! Летальность в марте в Украине из-за ССЗ выше на 12 тысяч. Несоизмеримо большие цифры по сравнению со статистикой по коронавирусу.
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23.04.2020 16:00 Ответить
300% пообещали и спрашивают, а с болезнью разобрались не страшнее грипа. Чего б и ни.
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23.04.2020 16:25 Ответить
Дайте, все-таки решать самим медикам. Скоро у нас горчичники будут ставить после опроса Розумова, не иначе. Врачи, конечно, 10тыщ.заколачивают на вирус, поэтом болеют и умирают в три раза больше обычных людей. Вы че, серьёзно думаете, что врач не может безопасно заработать эти деньги по другому? Консультация в обычной часто клинике средней руки(не супер-пупер) =400-800 гривен. А есть ещё варианты, когда ты сам последнее ему отдашь. Жить то все хотят.
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23.04.2020 17:15 Ответить
Согласен на 100%
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23.04.2020 19:09 Ответить
А правду врачам сказали?
Что их реальная зарплата уменьшится с падением ВВП?
Чем дольше будет карантин - тем меньше зарплата.
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23.04.2020 19:13 Ответить
А в эти 38% опрошенных входили сами заражённые ?
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23.04.2020 19:46 Ответить
 
 