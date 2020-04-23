38% опрошенных украинских медиков считают, что выходить из карантина можно в конце мая - начале июня, - исследование

Исследовательская компания Active Group совместно с Всеукраинским врачебным обществом и Ассоциацией городов Украины провела опрос более 4,5 тыс. медработников Украины, согласно которому 38% врачей считают, что выходить из карантина можно в конце мая-начале июня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Кроме того, 51% врачей отметили, что карантинные меры обеспечивают реальную борьбу с пандемией, почти 30% считают, что не обеспечивают. 40% врачей считают, что карантинные меры должны быть более жесткими, 20% считают действующие меры эффективными, 26% предпочли бы принципиально другой подход.

Помимо этого, почти 50% опрошенных считают карантин своевременным, 33% - уверены, что меры внедрили поздно, 3,7% - что рано.

Медики оценили готовность системы здравоохранения к борьбе с коронавирусом на 1,97 бала из 5, готовность медучреждения, в котором они работают на 2,2, уровень подготовки персонала на 2,5 бала.

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Почти все врачи поставили негативные оценки за доставку медперсонала в больницы.

Больше половины медиков (53,9%) выступает за массовое тестирование на коронавирус, 30% - уверены, что проводить массовое тестирование желательно. При этом качество имеющихся в Украине тестов на коронавирус медики оценили на 2,5 бала из 5.

Согласно исследованию, три четверти опрошенных медиков не чувствуют себя безопасно в работе с пациентами.