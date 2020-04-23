38% опрошенных украинских медиков считают, что выходить из карантина можно в конце мая - начале июня, - исследование
Исследовательская компания Active Group совместно с Всеукраинским врачебным обществом и Ассоциацией городов Украины провела опрос более 4,5 тыс. медработников Украины, согласно которому 38% врачей считают, что выходить из карантина можно в конце мая-начале июня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Кроме того, 51% врачей отметили, что карантинные меры обеспечивают реальную борьбу с пандемией, почти 30% считают, что не обеспечивают. 40% врачей считают, что карантинные меры должны быть более жесткими, 20% считают действующие меры эффективными, 26% предпочли бы принципиально другой подход.
Помимо этого, почти 50% опрошенных считают карантин своевременным, 33% - уверены, что меры внедрили поздно, 3,7% - что рано.
Медики оценили готовность системы здравоохранения к борьбе с коронавирусом на 1,97 бала из 5, готовность медучреждения, в котором они работают на 2,2, уровень подготовки персонала на 2,5 бала.
Почти все врачи поставили негативные оценки за доставку медперсонала в больницы.
Больше половины медиков (53,9%) выступает за массовое тестирование на коронавирус, 30% - уверены, что проводить массовое тестирование желательно. При этом качество имеющихся в Украине тестов на коронавирус медики оценили на 2,5 бала из 5.
Согласно исследованию, три четверти опрошенных медиков не чувствуют себя безопасно в работе с пациентами.
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До речі ненавиджу голубів
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https://mrakopedia.net/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8_%D0%B8_%D0%B1%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA ГОЛУБИ И БОЯРЫШНИК
но зато выше среднего "надежды вьюношей питают"
Деда, повтори АБЭТКУ.
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В це вірю, а в опитування щодо карантину не вірю. Хіба що опитували зубних техніків, бо вони теж медики🐸
Понятно, что с их колокольни это выглядит так, но нужно искать взвешенные решения, а не гнуть свою узкоспециализированную линию.
Медики в курсе, что еще чуток, и им платить перестанут из-за этого карантина? Что они тогда запоют?
Де ви пабачили крызу,?!я працюю навiть уночi
Вот такая наука! Сколько раз уже говорили, что научный результат нельзя получить голосованием! А только исследованиями. Интересно, мнение санитарок вошло в этот опрос? Наверное, вошло!
Хотя, правы те, кто говорит, что медицина - не наука, а эмпирика, но даже эмпирика не допускает сбор данных методом опроса!
Німці, які роблять по півмільйона тестів на тиждень, вважають, що робити треба у кілька разів більше і вже зараз "перенесли на невизначений термін" свій знаменитий Октоберфест.
Зрештою, із запуском тих заводів не все так просто, бо "недопостачання" автівок на ринку немає, зате через різного рівня карантинні перепони значно ускладнене постачання комплектуючих.
SEAT (група VW) також готується відновити виробництво на кількох заводах в Іспанії, і для цього проводить повальне тестування всіх робітників.
Кто выживет , весело отпраздует Новый год .
Что их реальная зарплата уменьшится с падением ВВП?
Чем дольше будет карантин - тем меньше зарплата.