За сутки в Ивано-Франковской области COVID-19 подтвержден у 55 человек, три пациента умерли, одна из них медсестра, - ОГА

За минувшие сутки в Ивано-Франковской области коронавирус подтвержден у 55 человек, в том числе у одного ребенка и 11 медработников, сообщила первый заместитель главы ОГА Мария Савка.

"За сутки подтверждены 55 новых случаев заболевания COVID-19, том числе заболел один ребенок – 2 года и 4 месяца", - сказала Савка в четверг в ходе онлайн-брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По ее словам, за сутки подтвержден коронавирус у 11 медицинских работников. "Всего заболело COVID-19 136 медиков", - сообщила Савка.

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В целом, как отметила замглавы ОГА, в области подтверждены 644 случая заболевания коронавирусом, из них у 13 детей.

"За последние сутки у нас, к сожалению, три лабораторно подтвержденных летальных случая",- сообщила Савка, уточнив, что это три женщины, одна из которых – медсестра.

По словам замглавы обладминистрации, всего в области умерли от коронавируса 43 человека.