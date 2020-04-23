За сутки в Ивано-Франковской области COVID-19 подтвержден у 55 человек, три пациента умерли, одна из них медсестра, - ОГА
За минувшие сутки в Ивано-Франковской области коронавирус подтвержден у 55 человек, в том числе у одного ребенка и 11 медработников, сообщила первый заместитель главы ОГА Мария Савка.
"За сутки подтверждены 55 новых случаев заболевания COVID-19, том числе заболел один ребенок – 2 года и 4 месяца", - сказала Савка в четверг в ходе онлайн-брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По ее словам, за сутки подтвержден коронавирус у 11 медицинских работников. "Всего заболело COVID-19 136 медиков", - сообщила Савка.
В целом, как отметила замглавы ОГА, в области подтверждены 644 случая заболевания коронавирусом, из них у 13 детей.
"За последние сутки у нас, к сожалению, три лабораторно подтвержденных летальных случая",- сообщила Савка, уточнив, что это три женщины, одна из которых – медсестра.
По словам замглавы обладминистрации, всего в области умерли от коронавируса 43 человека.
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"Три лабораторно подтвержденных летальных случая" - опять посмертно?
В Харьковской области диагноз COVID-19 официально подтвержден у 14 медиков, причем 5 из них имели контакт с больным коронавирусной инфекцией.
"Ни один из заболевших медиков не находился за границей. Пятеро из четырнадцати имели контакт с больным коронавирусом", - сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на информацию областного лабораторного центра.