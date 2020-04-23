Еще ни один министр, включая премьеров, так жестко не обсуждался во внутрифракционных чатах СН, - "слуга народа" Богуцкая о Саакашвили
В чатах "Слуги народа" идет беспрецедентное обсуждение кандидатуры Михаила Саакашвили на должность вице-премьера по реформам.
Об этом сообщила нардеп от "Слуги народа" Лиза Богуцкая, передает Цензор.НЕТ.
"Еще ни один министр, включая премьеров, так жестко не обсуждался во внутрифракционных чатах СН... Обсуждая раньше пакетно два (состава. - Ред.) Кабмина, многие фамилии мы не могли вспомнить сразу же после голосования. И никому не задавались вопросы о том, готовы ли на себя взять ответственность за успех или провал те или иные кандидатуры. Через определенное время за некоторых из них было откровенно стыдно", - отметила нардеп.
Богуцкая добавляет, что "все эти "бывшие" меркнут в воспоминаниях по сравнению с претензиями к еще не проголосованной кандидатуре Михаила. Даже не смотря на то, что это предложение Президента Зеленского".
Ранее стало известно, что Зеленский предложил Саакашвили должность вице-премьера по реформам.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хотя понятно, что борьба с коррупцией очень осложнена тем, что Порошенко сильно укрепил позиции коррупционеров за годы своего правления, особенно это касается суда, там почти все люди коррупционеров, и все судьи сидят в своих креслах пожизненно.
- А какой Миха в постели?
- По прежним отзывам - хозяину вылизывать умеет все. Но мы еще не проверяли.
- Недоработка!
...
etc.
Іншими словами: " Слуги народу настільки тупі, що вони навіть не знають кого і для чого обирають."
Може, ваша подружка =неалена нова=, відбита саакобілка, реанімується раптом ???
Но если уж согласился бей по их воровству, коррупции, прогибы перед кремлём, сватовство и т.д.
Развороти весь улей осиный коррупционеров порошенко(его люди везде в горсоветах и советах) и зеленского назначенцов.
Александр Гончаров на своей странице в «Фейсбук» задается вопросом относительно эффективности Михеила Саакашвили как реформатора. Директор Института развития экономики Украины серьезно сомневается в том, что бывший президент Грузии действительно способен провести эффективные реформы. Чтобы понять это, достаточно посмотреть, в каком состоянии сегодня находится Грузия.
В некоторых моментах Саакашвили действительно демонстрирует высокую эффективность - например, в распродаже государственной собственности. Здесь ему действительно нет равных. В период его президентства в Грузии была проведена одна из наиболее масштабных приватизаций в мире. После этого в собственности государства фактически не осталось крупных объектов.
В этой связи возникает вполне логичный вопрос - почему из процветающей и демократической Грузии до сих пор бегут люди, а ведущие эксперты открыто предупреждают о приближающемся крахе национальной экономики? Причина банальна. Грузия до сих пор остается одной из самых бедных стран на постсоветском пространстве. Это и есть реальная цена тех реформ, которые провел Саакашвили.
Рейтинг Владимира Зеленского сейчас демонстрирует отрицательную динамику, а за год работы у президента, по большому счету, нет никаких успехов, которыми можно похвастаться. Соответственно, пришло время выпускать на сцену нового яркого персонажа способного привлечь внимание публики.
Вместе с тем стоит напомнить, что делал на сцене шоу «Вечерний квартал» Юрий Корявченков, всем больше известный как Юзик. По большому счету, он не делал ничего. Просто Юзик был не таким, как все. Между тем у Саакашвили эпатажность гораздо выше. Правда, его эффективность в политике примерно такая же, как у Юзика на сцене. Саакашвили будет просто привлекать к себе внимание, поднимая шум, и позволив Зеленскому временно уйти в тень. Это действительно придуманный сценаристами «ход конем», позволяющий перерыть в информационном плане годовщину президентства при отсутствии позитивных результатов.
Біомаса. Вони чекають.