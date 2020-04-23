Еще ни один министр, включая премьеров, так жестко не обсуждался во внутрифракционных чатах СН, - "слуга народа" Богуцкая о Саакашвили

В чатах "Слуги народа" идет беспрецедентное обсуждение кандидатуры Михаила Саакашвили на должность вице-премьера по реформам.

Об этом сообщила нардеп от "Слуги народа" Лиза Богуцкая, передает Цензор.НЕТ.

"Еще ни один министр, включая премьеров, так жестко не обсуждался во внутрифракционных чатах СН... Обсуждая раньше пакетно два (состава. - Ред.) Кабмина, многие фамилии мы не могли вспомнить сразу же после голосования. И никому не задавались вопросы о том, готовы ли на себя взять ответственность за успех или провал те или иные кандидатуры. Через определенное время за некоторых из них было откровенно стыдно", - отметила нардеп.

Богуцкая добавляет, что "все эти "бывшие" меркнут в воспоминаниях по сравнению с претензиями к еще не проголосованной кандидатуре Михаила. Даже не смотря на то, что это предложение Президента Зеленского".

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Ранее стало известно, что Зеленский предложил Саакашвили должность вице-премьера по реформам.