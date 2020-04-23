Ожидаем транш МВФ в сумме $2 млрд во втором квартале, - глава НБУ Смолий
Национальный прогнозирует, что Украина может во втором квартале 2020 года получить транш от МВФ в размере 2 млрд долларов США.
Об этом он сообщил на брифинге в четверг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Украина вплотную приблизилась к одобрению Советом директоров МВФ новой программы сотрудничества. Наш обновленный прогноз предполагает получение первого транша финансирования на сумму около 2 млрд долл. США уже во втором квартале", - сказал Смолий.
По его словам, это позволит покрыть увеличенный до 7,5% ВВП дефицит государственного бюджета и поможет уверенно пройти период пиковой долговой нагрузки. А также финансирование от МВФ и других официальных международных партнеров позволит поддерживать международные резервы Украины на уровне $27-29 млрд в течение этого и последующих лет.
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"Ожидаем транш МВФ в сумме $2 млрд во втором квартале"
Он , пару дней назад - суркисам 250 лямов зелени, которые они с Беней из привата свистнули, простил и из бюджета решил ещё столько же им доплатить, якобы как пострадавшим ...
Деньги мвф - зелёная банда клоунов, парикмахеров и фотографов будет остервенело рвать, похлеще , чем баба жуля в 7-10 годах на «рефинансе» своих офшорок и офшоров своих соратников по бизнесу и партии
Дефолт.
Оказывается не так все плохо.
Наркоманам, алканам и ворам взаймы не дают. И просто так тоже не дают
Я б не то что бы не выделял бы транш - а потребовал бы досрочно вернуть и погасить ранее взятый долг