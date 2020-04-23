Ожидаем транш МВФ в сумме $2 млрд во втором квартале, - глава НБУ Смолий

Национальный прогнозирует, что Украина может во втором квартале 2020 года получить транш от МВФ в размере 2 млрд долларов США.

Об этом он сообщил на брифинге в четверг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Украина вплотную приблизилась к одобрению Советом директоров МВФ новой программы сотрудничества. Наш обновленный прогноз предполагает получение первого транша финансирования на сумму около 2 млрд долл. США уже во втором квартале", - сказал Смолий.

По его словам, это позволит покрыть увеличенный до 7,5% ВВП дефицит государственного бюджета и поможет уверенно пройти период пиковой долговой нагрузки. А также финансирование от МВФ и других официальных международных партнеров позволит поддерживать международные резервы Украины на уровне $27-29 млрд в течение этого и последующих лет.

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