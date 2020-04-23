Майские праздники - это очередной вызов и даже больше, чем Пасха, - Криклий об эпидемии коронавируса

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что возобновление работы общественного транспорта и сообщения между городами и областями возможно лишь после майских праздников.

Об этом он сказал эфире программы "Завтрак на 1+1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Точно будет какое-то возобновление (работы общественного транспорта. - Ред.) лишь после майских праздников, потому что майские праздники - это очередной вызов и, возможно даже больше, чем Пасха, потому что больше выходных дней. У нас карантин продлен до 11 мая, но что-то возобновлять можно, начиная с 12 мая или по крайней мере об этом говорить или планировать", - отметил министр.

По словам Криклия, сначала будет возобновляться мобильность в городах и между городами: в первую очередь речь идет о городском общественном транспорте и о междугородном сообщении и в дальнейшем - о межобластном.

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"Начнем с того, чтобы восстанавливать мобильность между городами. В первую очередь, речь идет о междугородном общественном транспорте, в дальнейшем межобластной транспорт. Мы осознаем, что реальность меняется, и необходимо будет придерживаться тотального масочного режима", - сказал Криклий.

По его словам, когда транспорт запустят, будет работать такая схема: в автобусах и маршрутках должны быть пассажиры только на местах для сидения, а если заходит больше человек - водитель несет за это ответственность и может получить штраф.

"В отношении пригородных электричек. Там мы можем изменить логистику, чтобы контролеры проверяли наличие маски. Отныне маска плюс билет будут предоставлять право на проезд", - заявил министр.

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По его мнению, масочный режим в транспорте будет сохранен как минимум до конца года.

11 марта Кабинет Министров ввел общенациональный карантин, который был продлен до 24 апреля, потом - еще до 11 мая.