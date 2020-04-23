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Новости Коронавирус и карантин
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Майские праздники - это очередной вызов и даже больше, чем Пасха, - Криклий об эпидемии коронавируса

Майские праздники - это очередной вызов и даже больше, чем Пасха, - Криклий об эпидемии коронавируса

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что возобновление работы общественного транспорта и сообщения между городами и областями возможно лишь после майских праздников.

Об этом он сказал эфире программы "Завтрак на 1+1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Точно будет какое-то возобновление (работы общественного транспорта. - Ред.) лишь после майских праздников, потому что майские праздники - это очередной вызов и, возможно даже больше, чем Пасха, потому что больше выходных дней. У нас карантин продлен до 11 мая, но что-то возобновлять можно, начиная с 12 мая или по крайней мере об этом говорить или планировать", - отметил министр.

По словам Криклия, сначала будет возобновляться мобильность в городах и между городами: в первую очередь речь идет о городском общественном транспорте и о междугородном сообщении и в дальнейшем - о межобластном.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ослабление карантина начнем с пригородного транспорта, - Криклий

"Начнем с того, чтобы восстанавливать мобильность между городами. В первую очередь, речь идет о междугородном общественном транспорте, в дальнейшем межобластной транспорт. Мы осознаем, что реальность меняется, и необходимо будет придерживаться тотального масочного режима", - сказал Криклий.

По его словам, когда транспорт запустят, будет работать такая схема: в автобусах и маршрутках должны быть пассажиры только на местах для сидения, а если заходит больше человек - водитель несет за это ответственность и может получить штраф.

"В отношении пригородных электричек. Там мы можем изменить логистику, чтобы контролеры проверяли наличие маски. Отныне маска плюс билет будут предоставлять право на проезд", - заявил министр.

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По его мнению, масочный режим в транспорте будет сохранен как минимум до конца года.

11 марта Кабинет Министров ввел общенациональный карантин, который был продлен до 24 апреля, потом - еще до 11 мая.

Автор: 

карантин (16729) транспорт (1758) Криклий Владислав (323) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
А там і Новий рік з Різдвяними святами не за горами))))
ПРОКИНЬТЕСЯ ,БАРАНИ!!!! ВАС ДУРЯТЬ!!!
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23.04.2020 15:32 Ответить
+5
Майские праздники - это очередной вызов и даже больше чем Пасха, - Криклий об эпидемии коронавируса - Цензор.НЕТ 8682
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23.04.2020 15:33 Ответить
+5
потому что больше выходных дней Походу уже 2-й месяц выходные.
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23.04.2020 15:33 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А там і Новий рік з Різдвяними святами не за горами))))
ПРОКИНЬТЕСЯ ,БАРАНИ!!!! ВАС ДУРЯТЬ!!!
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23.04.2020 15:32 Ответить
Дальше у них будет Троица в июне
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23.04.2020 15:37 Ответить
Майские праздники - это очередной вызов и даже больше чем Пасха, - Криклий об эпидемии коронавируса - Цензор.НЕТ 8682
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23.04.2020 15:33 Ответить
потому что больше выходных дней Походу уже 2-й месяц выходные.
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23.04.2020 15:33 Ответить
У меня есть предложение . По борьбе с нарушителями карантина .
Нужно помимо масок обязать граждан носить и колокольчики в носу . Полицейские смогут по мелодичному позвякиванию определять местоположение нарушителей .
А кто подсак не надел - того на опыты .
Идея не нова , конечно , поэтому о вознаграждении речи не идёт .
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23.04.2020 15:36 Ответить
И при появлении копов нужно кланяться и делать "Ку" ...
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23.04.2020 15:42 Ответить
Ну , это понятно .
Не руки им же жать ...
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23.04.2020 15:43 Ответить
А в июне Троица , и так пока все не передохнут , или пока общество не найдёт вакцину от ЗЕвируса .
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23.04.2020 15:37 Ответить
Кріклій,закрийся у підвалі та сиди там доки не здохнеш.
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23.04.2020 15:47 Ответить
Нужно наоборот начать с межобластного (поезда), а не городского транспорта.

В поездах контролировать намного проще пассажиров (один-два человека в купе, например), чем в забитом троллейбусе или метро.
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23.04.2020 15:48 Ответить
Лучше пару волов и возок . И степью , навпростэць ...
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23.04.2020 15:55 Ответить
Така маячня.Тупий і ще тупіший.Кретини,ви
чим ширяєтесь?
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23.04.2020 15:54 Ответить
Кріклій вірусолог?
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23.04.2020 16:00 Ответить
та вроде жыдыолог...а может мама и юрист
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23.04.2020 16:10 Ответить
Не знаю, как вы, а я в этой ситуации нахожу и положительные стороны. На фоне пандемии:

1. снизилась социальная нагрузка на субсидирование жилфонда;
2. улучшился баланс Пенсионного Фонда;
3. заработала медицинская сфера (пусть и самая примитивная, но все же);
4. реализованы запасы залежавшейся гречки и туалетной бумаги;
5. отремонтированы опустевшие дороги;
6. Аваков получил новые стимулы для графоманства в соцсетях;
7. народу стало легче смотреть на заседания политиков - опостылившие хари скрыты масками, что невероятно облагораживает их обладателей;
...
блин, перечислять можно еще долго!
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23.04.2020 16:02 Ответить
побольше бы совков подохло во Вымя сралина
диды ведь в любой день дохли, а не только по красножопым "праздникам" то
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23.04.2020 16:08 Ответить
Никак не могу понять почему нельзя на личном авто выехать в лес или на рыбалку?
Никаких контактов с другими людьми ведь нет, не так как в супермаркете куда ходить можно.
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23.04.2020 16:16 Ответить
Фофка и сам понять не может , скоко в свой смартфон не тыкает , даже хотел по старинке по роялю однем местом ... На корпоративах было легче острить , чем убеждать граждан , шо короновирус может из-за сосны как налететь или на дно озера отащить как русалка !
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23.04.2020 16:28 Ответить
Бред сивой кобылы в пятницу ...

У людей уже месяц "выходные" - а вот Пасха опасна тем , что некоторые деятели культа утверждали , шо типа кто молиться типа , того типа типа Бог/Алла/Яхве (нужное поддчеркнуть) типа бережёт .

Епсель ... сколько читал ещё про ту Великую Французкую Революцию , когда церковь отдделили от государства и когда выдающиеся просветитили стебались над типа верой типа в Бога ... Потом был наполеоновский гражданский кодекс .
Тогда ещё до 20 лет доживало только 30% детей - такая медицина была . Но Вольтер смеялся над церковью , Жан Жак Руссо - тоже . Великие эцеклопедисты - Дидро и Д'Аламбер ... высмеивали религиозное мракобесие .
Медицина ведь тогда только-только начала с вакцинацией оспы . Ещё не родился Луи Пастер , Роберт Кох , Александр Флеминг и Владимир Хавкин - победившие бешенство , сибирскую язву (вакцины - Пастера) , чуму и холеру (вакцины - Хавкина) , туберкулёз (палочка Коха и пеницелин Флеминга) ...
Не было тогда даже почты нормальной . Без авиации , без электроники и квантовой физики и протоколов TCP & UDP ... люди верили в науку , в здравый смысл и знания .
А сегодня , в 21-м веке видя воотчию продукты человеческого интеллекта через монитор на жидких кристаллах , "добывая" продукты питания даже не в супермаркете , а заказывая по сети посылая запросы через маршрутизаторы по протоколуширокой рассылки сообщений ... некие индивидумы продолжают верить в примитивные сказки еврейских пастухов-собирателей трехтысячилетней свежести шо якобы врачи-эпидемиологи что-то там не так делают , а вот их батюшка \ муфтий \ рав (нужное поддчеркнуть -- чеснейшей души чел , и даже больше доктора мед. наук знает и про здоровье и про всё на свете .

Шо ж вы , пля , умники -- когда нужно куда ехать и уж тем более лететь заместо машины или самолёта не используете "добрую молитву" ... ну а еже ли это не поможёт перемещаться в пространстве - оседлайте священника заместо автомобиля или самолёта -- Бог же в помощь !
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23.04.2020 16:24 Ответить
Майские праздники - это очередной вызов..

Какие такие майские праздники? В голове до сих пор совок? Что праздновать? День солидарности трудящихся? День радио? День победы? Две недели подряд???? Да вообще на май нужно все праздники отменить...
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23.04.2020 16:38 Ответить
Отменить фсе и нафсегда, живи пупкин через vpn.
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23.04.2020 17:01 Ответить
Майские праздники - это очередной вызов и даже больше, чем Пасха. То что мы еще живы не назло а вопреки это огромный вызов для чиновников.
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23.04.2020 17:00 Ответить
Наконец-то хоть до кого-то дошло!

На майские горожане кучами набьются в машины и поедут на село помогать сажать огороды!
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23.04.2020 17:55 Ответить
В коммунизм наши люди верят больше, чем в Бога?
Не может быть!
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23.04.2020 19:10 Ответить
 
 