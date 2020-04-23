Майские праздники - это очередной вызов и даже больше, чем Пасха, - Криклий об эпидемии коронавируса
Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что возобновление работы общественного транспорта и сообщения между городами и областями возможно лишь после майских праздников.
Об этом он сказал эфире программы "Завтрак на 1+1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Точно будет какое-то возобновление (работы общественного транспорта. - Ред.) лишь после майских праздников, потому что майские праздники - это очередной вызов и, возможно даже больше, чем Пасха, потому что больше выходных дней. У нас карантин продлен до 11 мая, но что-то возобновлять можно, начиная с 12 мая или по крайней мере об этом говорить или планировать", - отметил министр.
По словам Криклия, сначала будет возобновляться мобильность в городах и между городами: в первую очередь речь идет о городском общественном транспорте и о междугородном сообщении и в дальнейшем - о межобластном.
"Начнем с того, чтобы восстанавливать мобильность между городами. В первую очередь, речь идет о междугородном общественном транспорте, в дальнейшем межобластной транспорт. Мы осознаем, что реальность меняется, и необходимо будет придерживаться тотального масочного режима", - сказал Криклий.
По его словам, когда транспорт запустят, будет работать такая схема: в автобусах и маршрутках должны быть пассажиры только на местах для сидения, а если заходит больше человек - водитель несет за это ответственность и может получить штраф.
"В отношении пригородных электричек. Там мы можем изменить логистику, чтобы контролеры проверяли наличие маски. Отныне маска плюс билет будут предоставлять право на проезд", - заявил министр.
По его мнению, масочный режим в транспорте будет сохранен как минимум до конца года.
11 марта Кабинет Министров ввел общенациональный карантин, который был продлен до 24 апреля, потом - еще до 11 мая.
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ПРОКИНЬТЕСЯ ,БАРАНИ!!!! ВАС ДУРЯТЬ!!!
Нужно помимо масок обязать граждан носить и колокольчики в носу . Полицейские смогут по мелодичному позвякиванию определять местоположение нарушителей .
А кто подсак не надел - того на опыты .
Идея не нова , конечно , поэтому о вознаграждении речи не идёт .
Не руки им же жать ...
В поездах контролировать намного проще пассажиров (один-два человека в купе, например), чем в забитом троллейбусе или метро.
чим ширяєтесь?
1. снизилась социальная нагрузка на субсидирование жилфонда;
2. улучшился баланс Пенсионного Фонда;
3. заработала медицинская сфера (пусть и самая примитивная, но все же);
4. реализованы запасы залежавшейся гречки и туалетной бумаги;
5. отремонтированы опустевшие дороги;
6. Аваков получил новые стимулы для графоманства в соцсетях;
7. народу стало легче смотреть на заседания политиков - опостылившие хари скрыты масками, что невероятно облагораживает их обладателей;
...
блин, перечислять можно еще долго!
диды ведь в любой день дохли, а не только по красножопым "праздникам" то
Никаких контактов с другими людьми ведь нет, не так как в супермаркете куда ходить можно.
У людей уже месяц "выходные" - а вот Пасха опасна тем , что некоторые деятели культа утверждали , шо типа кто молиться типа , того типа типа Бог/Алла/Яхве (нужное поддчеркнуть) типа бережёт .
Епсель ... сколько читал ещё про ту Великую Французкую Революцию , когда церковь отдделили от государства и когда выдающиеся просветитили стебались над типа верой типа в Бога ... Потом был наполеоновский гражданский кодекс .
Тогда ещё до 20 лет доживало только 30% детей - такая медицина была . Но Вольтер смеялся над церковью , Жан Жак Руссо - тоже . Великие эцеклопедисты - Дидро и Д'Аламбер ... высмеивали религиозное мракобесие .
Медицина ведь тогда только-только начала с вакцинацией оспы . Ещё не родился Луи Пастер , Роберт Кох , Александр Флеминг и Владимир Хавкин - победившие бешенство , сибирскую язву (вакцины - Пастера) , чуму и холеру (вакцины - Хавкина) , туберкулёз (палочка Коха и пеницелин Флеминга) ...
Не было тогда даже почты нормальной . Без авиации , без электроники и квантовой физики и протоколов TCP & UDP ... люди верили в науку , в здравый смысл и знания .
А сегодня , в 21-м веке видя воотчию продукты человеческого интеллекта через монитор на жидких кристаллах , "добывая" продукты питания даже не в супермаркете , а заказывая по сети посылая запросы через маршрутизаторы по протоколуширокой рассылки сообщений ... некие индивидумы продолжают верить в примитивные сказки еврейских пастухов-собирателей трехтысячилетней свежести шо якобы врачи-эпидемиологи что-то там не так делают , а вот их батюшка \ муфтий \ рав (нужное поддчеркнуть -- чеснейшей души чел , и даже больше доктора мед. наук знает и про здоровье и про всё на свете .
Шо ж вы , пля , умники -- когда нужно куда ехать и уж тем более лететь заместо машины или самолёта не используете "добрую молитву" ... ну а еже ли это не поможёт перемещаться в пространстве - оседлайте священника заместо автомобиля или самолёта -- Бог же в помощь !
Какие такие майские праздники? В голове до сих пор совок? Что праздновать? День солидарности трудящихся? День радио? День победы? Две недели подряд???? Да вообще на май нужно все праздники отменить...
На майские горожане кучами набьются в машины и поедут на село помогать сажать огороды!
Не может быть!