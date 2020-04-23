Деньги из Фонда борьбы с коронавирусом в первую очередь пойдут на медицину и соцпомощь, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что деньги из Фонда борьбы с COVID-19 в первую очередь будут направляться на нужды медицины, а также на социальные нужды и поддержку бизнеса.
Об этом заявил Шмыгаль во время брифинга на Закарпатье, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Вчера правительство приняло порядок распределения средств из Фонда на борьбу с COVID-19. В первую очередь данные средства будут направляться на нужды медицины - на выплату заработной платы медикам, на закупку средств индивидуальной защиты, оборудования, возможно, на создание соответствующих условий, дополнительных потребностей в больницах", - отметил он.
Кроме этого, по его словам, средства из Фонда будут расходоваться на социальные нужды, в частности, пополнение фонда на обеспечение безработных.
Также Шмыгаль отметил, что если будет потребность, также деньги пойдут на поддержку бизнеса.
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Хоть за кого-то можно быть спокойным ...
Иначе никогда у нас толку не будет .
Мы уже почти 30 самостийно хозяйнуем , а у корыта всё те же мерзкие рожи .
Ну , не получается у нас , пора это признать - что ни выберем - или барыга , или зек , или вообще не понятно что .
Есть же у них Гаваи и Аляска , не имеющие с США общей границы , будет ещё и Украины .
Иначе мы от этой своей гадской власти не избавимся никак .