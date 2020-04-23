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Новости Коронавирус и карантин
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Деньги из Фонда борьбы с коронавирусом в первую очередь пойдут на медицину и соцпомощь, - Шмыгаль

Деньги из Фонда борьбы с коронавирусом в первую очередь пойдут на медицину и соцпомощь, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что деньги из Фонда борьбы с COVID-19 в первую очередь будут направляться на нужды медицины, а также на социальные нужды и поддержку бизнеса.

Об этом заявил Шмыгаль во время брифинга на Закарпатье, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Вчера правительство приняло порядок распределения средств из Фонда на борьбу с COVID-19. В первую очередь данные средства будут направляться на нужды медицины - на выплату заработной платы медикам, на закупку средств индивидуальной защиты, оборудования, возможно, на создание соответствующих условий, дополнительных потребностей в больницах", - отметил он.

Кроме этого, по его словам, средства из Фонда будут расходоваться на социальные нужды, в частности, пополнение фонда на обеспечение безработных.

Также Шмыгаль отметил, что если будет потребность, также деньги пойдут на поддержку бизнеса.

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Автор: 

карантин (16729) фонд (145) Шмыгаль Денис (2725) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
ослу оманському - главное пообещать в видосиках.. а кто и как потом оплатит, да и оплатит ли вообще - оно уже не способно осознать...
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23.04.2020 15:36 Ответить
+4
Да ну нах !
Нужно же зимнюю резину к новому Мерсу купить , зима на носу ...
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23.04.2020 15:32 Ответить
+4
в общем, будут деребанить - закажут 10 млн тестов самых дорогих - а привезут 150 тысяч китайской фигни
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23.04.2020 15:33 Ответить
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Да ну нах !
Нужно же зимнюю резину к новому Мерсу купить , зима на носу ...
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23.04.2020 15:32 Ответить
Они точно там все отмороженные. А куда еще должны идти деньги из фонда борьбы с коронавирусом? ).
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23.04.2020 15:51 Ответить
в общем, будут деребанить - закажут 10 млн тестов самых дорогих - а привезут 150 тысяч китайской фигни
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23.04.2020 15:33 Ответить
В Киеве медицинский персонал Александровской больницы получил анансированные Зеленским доплаты ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА Киева.

Остановленное строительство государственной корпорации "Укрбуд", которое вела ТОВ "Укрбуд девелопмент", не смотря на декабрьские 2019 года, заверения Зеленского так и не продолжено. В результате 43112 человек вложившие свои сбережения в строительство фактически потеряло свои деньги.
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23.04.2020 15:34 Ответить
ослу оманському - главное пообещать в видосиках.. а кто и как потом оплатит, да и оплатит ли вообще - оно уже не способно осознать...
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23.04.2020 15:36 Ответить
Лапшу на уши зебанькам 🤡🤢🎪 «янелох « повесит , те и 😃 рады
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23.04.2020 16:30 Ответить
А где деньги фонда ЧС в 20 млрд.грн.? Эти вы куда дели, что все переложили на местные бюджеты?
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23.04.2020 15:34 Ответить
Було б дивно, щоб гроші для боротьби з коронавірусом йшли не на медицину. Але зедебіли здивують всіх...
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23.04.2020 15:36 Ответить
Аліса... ані мєня питалі... но я сбєрьог фонд борьби с коронавірусом для борьби с коронавірусом!..
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23.04.2020 15:36 Ответить
Ага уже пенсионерам "выплатили" по 1000 грн теперь начали лапшу вешать следующим про индексацию пенсий с 1 мая молчат как партизаны
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23.04.2020 15:38 Ответить
Это сарказм ?
Нихера я не получал . И что-то мне подсказывает , что хрен получу ...
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23.04.2020 15:39 Ответить
И безработным уже дали, догнали и еще раз поддали под зад.
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23.04.2020 15:40 Ответить
Им хватило ?
Хоть за кого-то можно быть спокойным ...
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23.04.2020 15:42 Ответить
так обещал-то осел - из зомбоящика.. Там же и выплаты.. в зомбоящике: покажут "тыщу гривень" - псть зебилы порадуются что моника - не!лох))))
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23.04.2020 15:41 Ответить
Самоизоляция и Карантин за ваш счет,круто придумано.Зеленскому можно на месяц уехать в Оман...на отдых
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23.04.2020 15:40 Ответить
Гроші то підуть, а от чи дойдуть і скільки???
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23.04.2020 15:43 Ответить
Раздать деньги людям решили все страны Мира,не дадут бабла только украинцам,РАБссиянцам и белорусам...
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23.04.2020 15:43 Ответить
Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что деньги из Фонда борьбы с COVID-19 в первую очередь будут.... Источник: https://censor.net/n3191062
Деньги из Фонда борьбы с коронавирусом в первую очередь пойдут на медицину и соцпомощь, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9206
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23.04.2020 15:43 Ответить
Деньги из Фонда борьбы с коронавирусом в первую очередь пойдут на медицину и соцпомощь, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8534
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23.04.2020 15:44 Ответить
Их уже нет !!!
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23.04.2020 15:45 Ответить
На улицах Нью-Йорка раз в неделю раздают бесплатно продукты питания...
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23.04.2020 15:46 Ответить
И как туда попасть ???
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23.04.2020 15:47 Ответить
Йдуть, йдуть, місяць вже йдуть - ніяк не дойдуть
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23.04.2020 15:46 Ответить
Точнее пойдут в наш карман, никто не отследит соцпомощь
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23.04.2020 15:49 Ответить
Вчера смотрел видеобращение Кати Гордон в Ютьюбе.Это что то...Разложила по полочкам всю ситуацию с коронвиРУСом и прочими проблемами прекрасно и все ясно...
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23.04.2020 15:50 Ответить
Я вот думаю , что нам всей кодлой нужно проситься в Америку 53 (или каким там ? ) штатом .
Иначе никогда у нас толку не будет .
Мы уже почти 30 самостийно хозяйнуем , а у корыта всё те же мерзкие рожи .
Ну , не получается у нас , пора это признать - что ни выберем - или барыга , или зек , или вообще не понятно что .
Есть же у них Гаваи и Аляска , не имеющие с США общей границы , будет ещё и Украины .
Иначе мы от этой своей гадской власти не избавимся никак .
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23.04.2020 15:53 Ответить
Уважно слідкуємо за тим у кого з'являться новенькі мерседеси і майбахи...
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23.04.2020 15:53 Ответить
Своим все,врагам Закон,такую мантру придумал Леонид Даилыч еще в свою первую каденцию...
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23.04.2020 15:55 Ответить
начебто дід Панас у ролі голови уряду: весь час розповідає казки
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23.04.2020 15:56 Ответить
А що вони ще не закінчились???
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23.04.2020 16:02 Ответить
Так а деж та розпіарена 1000 грн для пенсіонерів? Пенсійні фонди і управління соцзахисту давним давно вже поробили відомості і розноски по банкам і відділенням зв'язку щоб розпочати виплати. Справа за малим. Грошей на ці цілі з державного бюджету до сих пір нема. Чекають гроші щоб розпочати виплати. Віслюк Оманськиц і тут збрехав
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23.04.2020 16:30 Ответить
именно он точно знает, куда пойдет большая часть этих денег. и мы догадываемся.............. жена министра медфирмочку уже зарегистрировала. все тендеры уже ее. а вы как думали?
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23.04.2020 17:23 Ответить
То есть деньги пойдут на фирму жены степанова, который уже за бюджетные деньги приобрёл у китайского нонэйма костюмы с 40% «переплатой»
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23.04.2020 19:52 Ответить
 
 