Деньги из Фонда борьбы с коронавирусом в первую очередь пойдут на медицину и соцпомощь, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что деньги из Фонда борьбы с COVID-19 в первую очередь будут направляться на нужды медицины, а также на социальные нужды и поддержку бизнеса.

Об этом заявил Шмыгаль во время брифинга на Закарпатье, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Вчера правительство приняло порядок распределения средств из Фонда на борьбу с COVID-19. В первую очередь данные средства будут направляться на нужды медицины - на выплату заработной платы медикам, на закупку средств индивидуальной защиты, оборудования, возможно, на создание соответствующих условий, дополнительных потребностей в больницах", - отметил он.

Кроме этого, по его словам, средства из Фонда будут расходоваться на социальные нужды, в частности, пополнение фонда на обеспечение безработных.

Также Шмыгаль отметил, что если будет потребность, также деньги пойдут на поддержку бизнеса.

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