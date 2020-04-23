Украина уже имеет сырье для производства тестов на коронавирус, поэтому они будут дешевле, - ОП

Украина уже имеет сырье для производства тестов на коронавирус, что позволит сделать их дешевле.

Об этом сказал заместитель председателя Офиса президента, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП.

По его словам, Фонд при Офисе Президента скоро завершает закупки всех средств защиты и оборудования, а заниматься этим будет Министерство здравоохранения.

"В последних рейсах мы получили 360 тысяч респираторов, 100 тысяч защитных костюмов, 800 тысяч реагентов. Сегодня все это направляется в регионы. Мы также уже имеем сырье для производства украинских тестов, поэтому они будут дешевле", - сказал Тимошенко.

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