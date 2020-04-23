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Украина уже имеет сырье для производства тестов на коронавирус, поэтому они будут дешевле, - ОП

Украина уже имеет сырье для производства тестов на коронавирус, поэтому они будут дешевле, - ОП

Украина уже имеет сырье для производства тестов на коронавирус, что позволит сделать их дешевле.

Об этом сказал заместитель председателя Офиса президента, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП.

По его словам, Фонд при Офисе Президента скоро завершает закупки всех средств защиты и оборудования, а заниматься этим будет Министерство здравоохранения.

"В последних рейсах мы получили 360 тысяч респираторов, 100 тысяч защитных костюмов, 800 тысяч реагентов. Сегодня все это направляется в регионы. Мы также уже имеем сырье для производства украинских тестов, поэтому они будут дешевле", - сказал Тимошенко.

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Автор: 

тестирование (496) тест (285) Тимошенко Кирилл (432) Офис Президента (1803)


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Топ комментарии
+2
какашки зеленского ?
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23.04.2020 15:47 Ответить
+2
для кого дешевле?
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23.04.2020 15:53 Ответить
+2
Вони з глузду з'їхали? Я уявляю якість цих тестів
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23.04.2020 15:56 Ответить
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какашки зеленского ?
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23.04.2020 15:47 Ответить
Джокер vs Шахов. Будет любопытно.
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23.04.2020 15:49 Ответить
Вы деньги на это выделили? Сколько можно только бла-бла-бла? Они сами из воздуха не возьмутся.
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23.04.2020 15:49 Ответить
для кого дешевле?
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23.04.2020 15:53 Ответить
Вони з глузду з'їхали? Я уявляю якість цих тестів
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23.04.2020 15:56 Ответить
Хочуть красти.
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23.04.2020 15:59 Ответить
десь весною 2022 року розпочнемо виробництво. Так роблять всі країни. Решта є незаконним
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23.04.2020 16:01 Ответить
про ермака тему опустили.
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23.04.2020 16:12 Ответить
А кто такой этот таинственныйОП. ЭТО минздрав или санэпидстанции Шо это ОП ВЕЗДЕ ЛЕЗЕТ?
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23.04.2020 16:35 Ответить
не пршло и 4 месяца. ОПЕРАТИВНО
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23.04.2020 17:19 Ответить
а кто их покупать то будет, люди уже итак месяц без работы просидели, после заражения на лечение нужны будут деньжата...а преобретать по пол тысчёнки раз в две недели на одного, то что то мне подсказывает спрос не очень то будет...
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23.04.2020 19:58 Ответить
 
 