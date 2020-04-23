Таможне и налоговой нужны институциональные изменения. Просто увольнение Нефьодова и Верланова ничего не даст, - Марченко

Министр финансов заявил, что в работе налоговой и таможенной служб нужны институциональные изменения, а не просто кадровые перестановки.

Так министр финансов Сергей Марченко в интервью LIGA.net прокомментировал возможную отставку Сергея Верланова и Максима Нефьодова, передает Цензор.НЕТ.

"Кадровые вопросы назрели, но ситуация требует более сложного решения, чем увольнение двух топ-чиновников. Нужны институциональные изменения. Есть серьезные вопросы по организационной эффективности этих структур: управленческая вертикаль там разрушена", - заявил министр.

По его словам, он ознакомился с материалами о коррупции в налоговой службе, о чем в одном из интервью говорил экс-министр финансов Игорь Уманский.

"В этом смысле есть аспекты реакции правоохранительных органов относительно этой ситуации", - сказал Марченко.

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Напомним, 30 марта Верховная Рада уволила Игоря Уманского с должности министра финансов.

Перед уходом из Минфина Уманский инициировал увольнение Нефьодова и Верланова. И экс-глава Минфина убежден, что единственная причина его увольнения - "вот эти представления (на увольнения глав фискальной и таможенной служб. - Ред.) и то, что я не собирался отступать в этом вопросе".

13 апреля Уманский заявил, что Офис Генпрокурора открыл по его заявлению уголовное производство.

16 апреля депутат "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что большая часть системных схем с махинациями налога на добавленную стоимость (НДС) прекращена. По его словам, об этом свидетельствует рост объема зарегистрированных налоговых накладных по НДС, происходящий при сокращении объема облагаемых налогом операций.

В этот же день депутат "Слуги народа" Гео Лерос заявил о существовании в налоговой "программы", в рамках которой крупный бизнес якобы за откаты уклоняется от уплаты НДС.