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Таможне и налоговой нужны институциональные изменения. Просто увольнение Нефьодова и Верланова ничего не даст, - Марченко

Таможне и налоговой нужны институциональные изменения. Просто увольнение Нефьодова и Верланова ничего не даст, - Марченко

Министр финансов заявил, что в работе налоговой и таможенной служб нужны институциональные изменения, а не просто кадровые перестановки.

Так министр финансов Сергей Марченко в интервью LIGA.net прокомментировал возможную отставку Сергея Верланова и Максима Нефьодова, передает Цензор.НЕТ.

"Кадровые вопросы назрели, но ситуация требует более сложного решения, чем увольнение двух топ-чиновников. Нужны институциональные изменения. Есть серьезные вопросы по организационной эффективности этих структур: управленческая вертикаль там разрушена", - заявил министр.

По его словам, он ознакомился с материалами о коррупции в налоговой службе, о чем в одном из интервью говорил экс-министр финансов Игорь Уманский.

"В этом смысле есть аспекты реакции правоохранительных органов относительно этой ситуации", - сказал Марченко.

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Напомним, 30 марта Верховная Рада уволила Игоря Уманского с должности министра финансов.

Перед уходом из Минфина Уманский инициировал увольнение Нефьодова и Верланова. И экс-глава Минфина убежден, что единственная причина его увольнения - "вот эти представления (на увольнения глав фискальной и таможенной служб. - Ред.) и то, что я не собирался отступать в этом вопросе".

13 апреля Уманский заявил, что Офис Генпрокурора открыл по его заявлению уголовное производство.

16 апреля депутат "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что большая часть системных схем с махинациями налога на добавленную стоимость (НДС) прекращена. По его словам, об этом свидетельствует рост объема зарегистрированных налоговых накладных по НДС, происходящий при сокращении объема облагаемых налогом операций.

В этот же день депутат "Слуги народа" Гео Лерос заявил о существовании в налоговой "программы", в рамках которой крупный бизнес якобы за откаты уклоняется от уплаты НДС.

Минфин (1556) налоговая (932) таможня (1962) Нефьодов Максим (236) Марченко Сергей (300) Верланов Сергей (114)


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Топ комментарии
+5
дайте Зеленському ще два тижні щоб він подалав там корупцію)
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23.04.2020 15:52 Ответить
+4
потрібно терміново перейменувати ці органи в таможенний офіс та офіс головного податкового управління і результати відразу дадуть про себе знати. І бажано сказати що це европейська практика
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23.04.2020 15:59 Ответить
+2
Дуже нагадує пропозицію передвинути ліжка..
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23.04.2020 15:52 Ответить
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дайте Зеленському ще два тижні щоб він подалав там корупцію)
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23.04.2020 15:52 Ответить
подолав)
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23.04.2020 16:13 Ответить
"... просто увльнение Нефедова и Верланова ничего не даст" - СОГЛАСЕН. А вот умно-мутное словечко "институциональные преобразования" говорит о том, что снова - "БЛА-БЛА-БЛА" вместо простого и конкретного решения - уволить ВСЕХ (!!!!) таможенников, КРОМЕ "технарей", и набрать новых, НЕ детей и НЕ родственников бывших таможенников, а выпускников ВУЗ-ов _ экономистов, финансистов, юристов! Критерий один - ОБРАЗ ЖИЗНИ должен отвечать официальной зарплате! В любых иных случаях - НЕФИГ критиковать ТАМОЖНЮ простым сотрясанием воздуха!!!!!
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24.04.2020 12:23 Ответить
хто це зробить,а ніхто.Зе погрузився в комфортну теплу ванну йому подають тільки ту інформацію яка небуде його дратувати..
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24.04.2020 14:01 Ответить
Дуже нагадує пропозицію передвинути ліжка..
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23.04.2020 15:52 Ответить
Таможне и Налоговой надо ежедневной Таможне и налоговой нужны институциональные изменения. Просто увольнение Нефьодова и Верланова ничего не даст, - Марченко - Цензор.НЕТ 3883 Таможне и налоговой нужны институциональные изменения. Просто увольнение Нефьодова и Верланова ничего не даст, - Марченко - Цензор.НЕТ 2749
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23.04.2020 15:57 Ответить
потрібно терміново перейменувати ці органи в таможенний офіс та офіс головного податкового управління і результати відразу дадуть про себе знати. І бажано сказати що це европейська практика
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23.04.2020 15:59 Ответить
Вот это уже зря, нефьедов и верланов, тем более ермак все друзья паяца, руки прочь от подельников паяца!
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23.04.2020 16:09 Ответить
странно что Лобановский вигнал НАХРЕН Леоненко из команди когда тот явился в халате на тренеровку и висрал что по утрам не бегает...... И чет не говорил про то что уход леоненка ниче не даст и нужни какие то Х.З. какие изменения....... Наверное тупой биль....
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23.04.2020 16:09 Ответить
еще более странно что при Порошенко они бюджет наполняли а не "институциональные изменения" делали..............
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23.04.2020 16:11 Ответить
нічого незабаром прийде Міхеїл та звинуватить управління СБУ в контрабанді.... горіхів.
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23.04.2020 16:17 Ответить
Та...просто перезагрузить.зе все проблемы так решает.
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23.04.2020 16:26 Ответить
Просто увольнение Нефьодова и Верланова ничего не даст...

Конечно не даст... Нужно их повесить на площади... И видео транслировать по всем каналам в виде заставки между фильмами и передачами. 24 часа в сутки.. ежедневно.. в течении года.. Вот тогда возможно что-то изменится..
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23.04.2020 16:35 Ответить
их не нужно просто увольнять. яйца в тески и 60 ярдов с налоговой и 30-40 с таможни на бочку, а потом пожиненное с конфискацией, за ЗРАДУ КРАЇНИ ВИСОКОПОСАДОВЦЯМИ. + ЄРМАКИ, а так как ЗЕ их назначал, его тоже
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23.04.2020 17:18 Ответить
причому кожен день, там вистачить
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23.04.2020 19:53 Ответить
 
 