РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12254 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 283 12

В Украине на фоне пандемии замедлился охват обязательной вакцинацией, - и.о. главы ЦОЗ Кузин

В Украине на фоне пандемии замедлился охват обязательной вакцинацией, - и.о. главы ЦОЗ Кузин

В первые месяцы 2020 году в Украине наблюдается замедление по охвату обязательными прививками на фоне пандемии COVID-19.

Об этом сказал и.о. директора Государственного учреждения "Центр общественного здоровья МЗ Украины" Игорь Кузин на online мероприятии "Вакцинация для всех: новые вызовы и возможности", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Касательно охвата обязательными прививками, то действительно мы видим по отношению к 2018 году общие показатели по охвату вакцинацией в 2019 году были выше. Однако уже за три месяца 2020 года мы видим определенное замедление. Это связано с тем, что очень большая часть больниц пока подключена как опорная. В нескольких регионах также произошло определенное сокращение медицинских работников, все же пандемия дает о себе знать. И мы уже видим что у нас есть определенные провисания по охвату вакцинацией", - сказал Кузин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вирус практически не мутирует: ученые рассчитывают, что хватит одной вакцины от COVID-19

"Важно не приостанавливать вакцинацию от управляемых инфекций, потому что это действительно является вопросом безопасности здоровья нации и мы также понимаем, что меры по вакцинации должны сокращать нагрузку на систему здравоохранения, которая и так сейчас испытывает большую нагрузки из-за COVID-19", - сказал Кузин.

По его словам, государство берет на себя обязательство продолжать иммунизацию во время пандемии и для этого уже были сделаны определенные действия.

"Вчера было подписано постановление главного государственного санитарного врача страны от 22 апреля №13 об организации мероприятий по иммунизации в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Поэтому я думаю, что это очень важный шаг для нас", - добавил и.о. главы ЦОЗ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ПЦР - самый точный тест на коронавирус, но даже он может ошибаться, - директор ЦОЗ Кузин

Напомним, в каждой области Украины Минздравом были определены опорные больницы, которые готовы принимать людей с подозрением на коронавирус.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) ЦОЗ (269) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3
Кто не привился БЦЖ
тому скоро будет Же
показать весь комментарий
23.04.2020 15:53 Ответить
+2
Не шутите с прививками. Корь в 7-8 раз заразнее, чем коронавирус и после нее иммунитет восстанавливается месяцами. Там тряпочкой на лице не отмахаешься. А самое распространенное осложнение после кори - пневмония. Вирусная или бактериальная. И если вирус окажется тот, что мы подумали, смертность будет немалой.
показать весь комментарий
23.04.2020 16:36 Ответить
+1
...БЦЖо
........Жо (с)
показать весь комментарий
23.04.2020 15:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кто не привился БЦЖ
тому скоро будет Же
показать весь комментарий
23.04.2020 15:53 Ответить
...БЦЖо
........Жо (с)
показать весь комментарий
23.04.2020 15:55 Ответить
яка вакцинація,у карантин дома ж сидять..
показать весь комментарий
23.04.2020 15:55 Ответить
На фоне пандемии:
1. снизилась социальная нагрузка на субсидирование жилфонда;
2. улучшился баланс Пенсионного Фонда;
3. заработала медицинская сфера (пусть и самая примитивная, но все же);
4. реализованы запасы залежавшейся гречки и туалетной бумаги;
5. отремонтированы опустевшие дороги;
6. Аваков получил новые стимулы для графоманства в соцсетях;
7. народу стало легче смотреть на заседания политиков - опостылившие хари скрыты масками, что невероятно облагораживает их обладателей;
...
блин, перечислять можно еще долго!
показать весь комментарий
23.04.2020 15:57 Ответить
Так втрата головного ділера транснаціональних звамацефтичних злодіїв дається в знаки..верніть улянку..!
показать весь комментарий
23.04.2020 16:18 Ответить
Уляну ви не заслужили, вам вистачить Скалецької... точніше Ємця... ой, Степанова... далі буде.
https://www.youtube.com/watch?v=LAcO5jP3lYs Кадри Януковича, гравці фармринку, фігуранти розслідувань: гості МОЗ в часи пандемії
показать весь комментарий
23.04.2020 17:22 Ответить
Не заслужили..? Та хай її цілує кат..
показать весь комментарий
23.04.2020 21:30 Ответить
Україну він вже цілує...
показать весь комментарий
23.04.2020 22:21 Ответить
так..року десь з 1654..
показать весь комментарий
23.04.2020 22:24 Ответить
Не шутите с прививками. Корь в 7-8 раз заразнее, чем коронавирус и после нее иммунитет восстанавливается месяцами. Там тряпочкой на лице не отмахаешься. А самое распространенное осложнение после кори - пневмония. Вирусная или бактериальная. И если вирус окажется тот, что мы подумали, смертность будет немалой.
показать весь комментарий
23.04.2020 16:36 Ответить
Ви хворіли на кір..?
показать весь комментарий
24.04.2020 11:07 Ответить
Ні.
показать весь комментарий
24.04.2020 11:13 Ответить
 
 