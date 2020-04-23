В Украине на фоне пандемии замедлился охват обязательной вакцинацией, - и.о. главы ЦОЗ Кузин
В первые месяцы 2020 году в Украине наблюдается замедление по охвату обязательными прививками на фоне пандемии COVID-19.
Об этом сказал и.о. директора Государственного учреждения "Центр общественного здоровья МЗ Украины" Игорь Кузин на online мероприятии "Вакцинация для всех: новые вызовы и возможности", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.
"Касательно охвата обязательными прививками, то действительно мы видим по отношению к 2018 году общие показатели по охвату вакцинацией в 2019 году были выше. Однако уже за три месяца 2020 года мы видим определенное замедление. Это связано с тем, что очень большая часть больниц пока подключена как опорная. В нескольких регионах также произошло определенное сокращение медицинских работников, все же пандемия дает о себе знать. И мы уже видим что у нас есть определенные провисания по охвату вакцинацией", - сказал Кузин.
"Важно не приостанавливать вакцинацию от управляемых инфекций, потому что это действительно является вопросом безопасности здоровья нации и мы также понимаем, что меры по вакцинации должны сокращать нагрузку на систему здравоохранения, которая и так сейчас испытывает большую нагрузки из-за COVID-19", - сказал Кузин.
По его словам, государство берет на себя обязательство продолжать иммунизацию во время пандемии и для этого уже были сделаны определенные действия.
"Вчера было подписано постановление главного государственного санитарного врача страны от 22 апреля №13 об организации мероприятий по иммунизации в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Поэтому я думаю, что это очень важный шаг для нас", - добавил и.о. главы ЦОЗ.
Напомним, в каждой области Украины Минздравом были определены опорные больницы, которые готовы принимать людей с подозрением на коронавирус.
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тому скоро будет Же
........Жо (с)
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блин, перечислять можно еще долго!
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