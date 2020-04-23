Некоторым хотелось поквитаться с оппонентами, но такие заявления являются признанием в политических мотивах преследования Порошенко, - Рябошапка
Бывший генпрокурор украины Руслан Рябошапка заявил, что Владимир Зеленский через фильм "Год президента" наконец объяснил ему причины увольнения с должности.
Об этом Рябошапка написал в своей колонке в "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.
"Под "низкими результатами" Президент, видимо, имеет в виду количество "посадок", ведь таким в воображении Зеленского является критерий успешности работы уголовной юстиции. Президент неискренен, когда, кичась начатой нашей командой реформой прокуратуры перед иностранными участниками форума в Давосе, называет это "низкими результатами" в кино для украинцев", - написал экс-генпрокурор.
"Президент прекрасно знает, что за "посадки" ответственны не только прокуроры - дела расследует ряд органов, среди которых ГБР, Национальная полиция, СБУ, НАБУ, а окончательную точку ставит суд.
Поэтому президент неискренен, когда, ставя в вину генеральному прокурору количество "посадок", он не имеет претензий к своему давнему другу, который возглавляет СБУ, министра, ответственного за работу Нацполиции называет "самым успешным", а и.о. директора ГБР отправляет на повышение, назначая генпрокурором", - добавляет он
По мнению Рябошапки, реформа прокуратуры и стала одной из главных причин увольнения его команды.
"Ведь вычищали олигархов в прокурорских погонах, прокуроров-"саженцев", которые отрабатывали купленную или пролоббированную им должность, прокуроров-"решал", которые опять появились в коридорах Офиса Генерального прокурора после назначения нового Генерального прокурора", - отметил он.
Независимое руководство Офиса Генерального прокурора оказалось ненужным ни Президенту, ни его окружению, ни тем, кто получал выгоду от прокуратуры, утверждает бывший генпрокурор.
"Спикеры партии Зеленского в парламенте отмечали, что отказ подписывать уведомление о подозрении пятому президенту Украины стал "последней каплей", переполнившей чашу терпения. Действительно, кое-кому хотелось быстро расквитаться с политическими оппонентами, удовлетворив пожелания электората. Конечно, на некоторое время это бы добавило рейтинговых баллов. Однако очевидно, что такие заявления являются признанием в политических мотивах преследования Петра Порошенко", - отметил Рябошапка.
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Люди смотрят вокруг - тотальное обнищание, неимоверная коррупция и сплошная ложь
Понимаете, на ПП у них нет Н.И.Ч.Е.Г.О.
Никодим.
Игнат.
Харитон.
Ульяна.
Яков.
Но отрабатывать политическую целесообразность как-то нужно, вот и пыжатся.
Доказательной базы там нет в принципе.
Касательно офшора Порошенко,как было на счету 17 000 долларов так и лежат по сей день.Это легко проверить даже Рабошапке...
"При цьому департамент Офісу генерального прокурора, який за декілька місяців притягнув до відповідальності колишніх власників більше десятка банків за розкрадання коштів, в перші ж дні нового керівництва прокуратури був ліквідований."
Каждый пост/лайк/тыц конвентируют в 'кап' на счет. Такой у них бизнес ("ничего личного").
Хрюкаем дальше..
Ничего под "конечно коррупционер" так и не нашли.
"Дебилы, блдь" ©
Лякалка ти срана,ще путєна позови адвокатом до мальдівської шлюхи.
Его гельминты добрались до его мозга....
Попробуй принять с утреца свеженького гавна: "бюджет выделил миллиард гривен фонду жены Порошенко!" - и глядишь полегчает!
Дом его жены в Бельгии внесен в декларацию.
Не ожидал от тебя.....
А вот у моей тёщи есть дом в Весьегонске на берегу Рыбинского водохранилища. Как ты думаешь - может меня волновать судьба Украины?
Что такого успел плохого Порошенко сделал Зеле как оппонент ? - чтобы "быстро расквитаться с политическими оппонентами".
Это Портянке, Дубинскому и Путину захотелось мстить. и Зеля их обслуживает. Какое же примитивное создание этот Зеля.