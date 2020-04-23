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Некоторым хотелось поквитаться с оппонентами, но такие заявления являются признанием в политических мотивах преследования Порошенко, - Рябошапка

Некоторым хотелось поквитаться с оппонентами, но такие заявления являются признанием в политических мотивах преследования Порошенко, - Рябошапка

Бывший генпрокурор украины Руслан Рябошапка заявил, что Владимир Зеленский через фильм "Год президента" наконец объяснил ему причины увольнения с должности.

Об этом Рябошапка написал в своей колонке в "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

"Под "низкими результатами" Президент, видимо, имеет в виду количество "посадок", ведь таким в воображении Зеленского является критерий успешности работы уголовной юстиции. Президент неискренен, когда, кичась начатой нашей командой реформой прокуратуры перед иностранными участниками форума в Давосе, называет это "низкими результатами" в кино для украинцев", - написал экс-генпрокурор.

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"Президент прекрасно знает, что за "посадки" ответственны не только прокуроры - дела расследует ряд органов, среди которых ГБР, Национальная полиция, СБУ, НАБУ, а окончательную точку ставит суд.

Поэтому президент неискренен, когда, ставя в вину генеральному прокурору количество "посадок", он не имеет претензий к своему давнему другу, который возглавляет СБУ, министра, ответственного за работу Нацполиции называет "самым успешным", а и.о. директора ГБР отправляет на повышение, назначая генпрокурором", - добавляет он

По мнению Рябошапки, реформа прокуратуры и стала одной из главных причин увольнения его команды.

"Ведь вычищали олигархов в прокурорских погонах, прокуроров-"саженцев", которые отрабатывали купленную или пролоббированную им должность, прокуроров-"решал", которые опять появились в коридорах Офиса Генерального прокурора после назначения нового Генерального прокурора", - отметил он.

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Независимое руководство Офиса Генерального прокурора оказалось ненужным ни Президенту, ни его окружению, ни тем, кто получал выгоду от прокуратуры, утверждает бывший генпрокурор.

"Спикеры партии Зеленского в парламенте отмечали, что отказ подписывать уведомление о подозрении пятому президенту Украины стал "последней каплей", переполнившей чашу терпения. Действительно, кое-кому хотелось быстро расквитаться с политическими оппонентами, удовлетворив пожелания электората. Конечно, на некоторое время это бы добавило рейтинговых баллов. Однако очевидно, что такие заявления являются признанием в политических мотивах преследования Петра Порошенко", - отметил Рябошапка.

Зеленский Владимир (20849) Рябошапка Руслан (409)


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Топ комментарии
+17
Кто вообще смотрел этот фильм?
Люди смотрят вокруг - тотальное обнищание, неимоверная коррупция и сплошная ложь
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23.04.2020 16:35 Ответить
+15
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=2503304759938326&set=a.1448822695386543&type=3&permPage=1 Юрий Бирюков: Адекватных дел у них нет. Что и не сюрприз, как бы. Просто не надо было верить в свою собственную пропаганду про липецк-мародер-барыга. Не надо было эту пропаганду придумывать, распространять, а потом еще и верить в нее. И еще не надо было заниматься херней, хотя это сложно для пустышек.

Понимаете, на ПП у них нет Н.И.Ч.Е.Г.О.

Никодим.
Игнат.
Харитон.
Ульяна.
Яков.

Но отрабатывать политическую целесообразность как-то нужно, вот и пыжатся.
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23.04.2020 16:38 Ответить
+11
А причому тут Рябошапка? Ти почитай ту підозру Пєті, яку прокурори ДБР зварганили - це брєд, який навіть першокурсники юрфаку не напишуть! То може це прокурори ДБР на вибори підуть?
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23.04.2020 16:41 Ответить
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Кто вообще смотрел этот фильм?
Люди смотрят вокруг - тотальное обнищание, неимоверная коррупция и сплошная ложь
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23.04.2020 16:35 Ответить
На следующих выборах Рябошапка пойдет от партии Петра Лексеича под 6 номером. Совершенно случайно.
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23.04.2020 16:36 Ответить
А причому тут Рябошапка? Ти почитай ту підозру Пєті, яку прокурори ДБР зварганили - це брєд, який навіть першокурсники юрфаку не напишуть! То може це прокурори ДБР на вибори підуть?
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23.04.2020 16:41 Ответить
А кто круче?40% Зели или прорыв Путлера через 20 лет у Руля СкреПОНОСсии
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23.04.2020 16:37 Ответить
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=2503304759938326&set=a.1448822695386543&type=3&permPage=1 Юрий Бирюков: Адекватных дел у них нет. Что и не сюрприз, как бы. Просто не надо было верить в свою собственную пропаганду про липецк-мародер-барыга. Не надо было эту пропаганду придумывать, распространять, а потом еще и верить в нее. И еще не надо было заниматься херней, хотя это сложно для пустышек.

Понимаете, на ПП у них нет Н.И.Ч.Е.Г.О.

Никодим.
Игнат.
Харитон.
Ульяна.
Яков.

Но отрабатывать политическую целесообразность как-то нужно, вот и пыжатся.
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23.04.2020 16:38 Ответить
Некоторым хотелось поквитаться с оппонентами, но такие заявления являются признанием в политических мотивах преследования Порошенко, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 5786
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23.04.2020 16:39 Ответить
Розумієш, це було помічено вже давно розумними людьми. Наприклад, Томас Гоббс, британський мислитель 17 сторіччя, сказав: "Людина, що постійно бреше, вимушена, рано чи пізно, почать вірить у власну брехню...".
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23.04.2020 17:09 Ответить
Чтобы посадить Порошенко нужен ум иане дохлые Фейки о нем кремлевского быдла... Доказательной базы нет и не будет...
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23.04.2020 16:40 Ответить
Только ум им нужен?
Доказательной базы там нет в принципе.
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23.04.2020 17:21 Ответить
Когда пылесосят ковер , - Он всегда становится чистым. Но со временем заглянув под Низ , можно прийти к мысле , что его никогда не Убирали.
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23.04.2020 16:40 Ответить
Странная очистка от преступников без их посадки, или ареста на крайний случай
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23.04.2020 16:40 Ответить
Этот инфантильный прокурор никому не нужен, он "ручной тормоз" на пути решительных мер и справедливого возмездия сильного государства всем, кто преступил закон.
Некоторым хотелось поквитаться с оппонентами, но такие заявления являются признанием в политических мотивах преследования Порошенко, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 4414
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23.04.2020 16:43 Ответить
Вигнати з прокуратури зграю недопрокурорів це інфантильність та не "решительные меры"?
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23.04.2020 18:09 Ответить
Липецкую фабрику Порошенко арестовал лично Глава СК РАБссии Александр Бастрыкин,а арестованное предприятие блокируется автоматически.Ни продать ни подарить...
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23.04.2020 16:43 Ответить
Просто у порошенко есть расписки рябошапки , когда он им налом платил а НАЗК.
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23.04.2020 16:44 Ответить
Состояние Порошенко до Майдана было,1.35 млрд.долл.Состояние Порошенко сегодня 873 миллиона.Журнал FORBES 2013-2019гг.
Касательно офшора Порошенко,как было на счету 17 000 долларов так и лежат по сей день.Это легко проверить даже Рабошапке...
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23.04.2020 16:49 Ответить
Теперь понятно почему он ни одного регионала не посадил,они его хорошо подняли,он их должник,а революция для него - удар серпом по яйцам.
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23.04.2020 16:59 Ответить
Сажает Суд,а не президент,читай Конституцию РАБ Божий...
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23.04.2020 17:02 Ответить
Хорошая попытка оправдать бывшего министра януковичской экономики,но примитивная,попробуй придумать новую оправдашку.
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23.04.2020 17:16 Ответить
Как называется должность/специальность человека, который "сажает" - выносит обвинительный приговор?
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23.04.2020 17:27 Ответить
Когда это ПП работал судьей?
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23.04.2020 17:23 Ответить
Прочь руки от Порошенка, Святой Человек. Мне его пасочка понравилась.
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23.04.2020 16:49 Ответить
Цензор краще б повну цитату Рябошапки дав, бо там є і про те, що СБУ і особисто Баканов блокують розслідування по Бєні і Привату, і ось це:
"При цьому департамент Офісу генерального прокурора, який за декілька місяців притягнув до відповідальності колишніх власників більше десятка банків за розкрадання коштів, в перші ж дні нового керівництва прокуратури був ліквідований."
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23.04.2020 16:51 Ответить
Цензор выдает новости 'по капле'.
Каждый пост/лайк/тыц конвентируют в 'кап' на счет. Такой у них бизнес ("ничего личного").
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23.04.2020 17:06 Ответить
Порошенко отвечал только за Армию и Внешнюю политику,больше полномочий у президента Украины нет в природе и по Конституции...
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23.04.2020 16:57 Ответить
Как товарищ Берия Рябошапка вышел из доверия./Бахвальство Зеленского тем, что новый Генпрокурор(Рябошапка) "100% его человек", ставит под сомнение независимость прокуратуры и правосудия в Украине в целом.26.09.19.- Подставился тогда болтливый шибздик.По требованию хозяина-мародёра Коломойского-поставив прокурором владельца диплома университета Соломона. Но посадить Порошенко тот не сумел и атошников в шереметгейте Авакова не посадил тоже. Хозяин осерчал и выгнал прокурора . А на новое хлебное место кормильца семьи которая во Франции, не берут, мается бедолага .
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23.04.2020 17:00 Ответить
Армию Порох создал? СОЗДАЛ практически с ноля.Коалицию против Кремлевского быдла создал? Создал....,потому и Санкции против Путлерской Помойцки действуют до сих пор...
Хрюкаем дальше..
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23.04.2020 17:00 Ответить
У Рябошапки інстинкт самозбереження виявився сильнішим за бажання "кар"єрного зросту"...Зрозумів, що в кінці-кінців "цапом-відбувайлом" призначать саме його...
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23.04.2020 17:05 Ответить
+++
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23.04.2020 17:08 Ответить
Це називається - в свинячий голос. Подібне і Гончарук казав.
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23.04.2020 18:42 Ответить
Може буть... Однак, на відміну від Гончарука, Рябошапка не "наламав дров" по ключових позиціях... І тому його "просто пішли", а Гончарука "призначили дурнем"...
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23.04.2020 18:53 Ответить
Пример.Сейчас в эпоху интернета,я могу доказать, что Мировая революция чЛЕНИНА СРАЛИНА ТРОЦКОГО была устроена на деньги немецкого Кайзера Вильгельма...,а вы сможете????
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23.04.2020 17:09 Ответить
Увы, нету такого рвения заняться посадками Медведчука, Рабиновича и прочей своры из опзж( Порошенко конечно коррупционер, но на данный момент есть более опасные и мерзкие люди, которые перечислены выше.
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23.04.2020 17:16 Ответить
Сказочники московские.
Ничего под "конечно коррупционер" так и не нашли.

"Дебилы, блдь" ©
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23.04.2020 17:38 Ответить
Когда человек пусть даже не де-юре, но де-факто владеет судебной системой и силовиками то это и не удивительно. А комментарий мой был направлен против Медведчука и Ко.
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25.04.2020 22:14 Ответить
После Майдана и торжественного заседания ДурьДумы РАБссии 1 марта 2014 года,многое прояснили,Путлеру Дума разрешила начать войну против Украины,Порошенко стал президентом аж 8 июня 2014 года....
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23.04.2020 17:20 Ответить
Самое интересное в этой истории,маленькая деталь...Медаль "за ВОЗВРАТ Крыма" рюсские бараны отпечатали дату, 20 февраля 2014 года.....
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23.04.2020 17:26 Ответить
Есть ещё один маленький нюанс: посадка Порошенко полностью закроет поддержку такой Украины Западом. Остаётся надежда только на Путина!
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23.04.2020 17:51 Ответить
Да ти шо????Значить тре його просто грохнуть!!!!
Лякалка ти срана,ще путєна позови адвокатом до мальдівської шлюхи.
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23.04.2020 19:59 Ответить
Бедняга....
Его гельминты добрались до его мозга....
Попробуй принять с утреца свеженького гавна: "бюджет выделил миллиард гривен фонду жены Порошенко!" - и глядишь полегчает!
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23.04.2020 20:22 Ответить
Так Рябошапка - человек Порошенко? А почему же тогда Зелегский говорил, что генеральный прокурор "его человек"? Подозреваю, что Рябошапка демонстрировал верность Зеленскому, потом его прижали через французскую недвижимость, и он стал демонстрировать верность Порошенко.
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23.04.2020 18:54 Ответить
Ты понял что сказал?
Дом его жены в Бельгии внесен в декларацию.
Не ожидал от тебя.....
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23.04.2020 20:25 Ответить
дом во Франции. жена давно в Совете Европы. Дети давно во Фпвнции. Как ты думаешь, его волнует судьба Украины?
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23.04.2020 20:38 Ответить
Скромность - это прекрасное качество, но не стоит под её прикрытием соскакивать с темы "его прижали через французскую недвижимость".......
А вот у моей тёщи есть дом в Весьегонске на берегу Рыбинского водохранилища. Как ты думаешь - может меня волновать судьба Украины?
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24.04.2020 10:40 Ответить
впрочем, судьба Украины уже мало кого волнует... Мне так кажется.
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23.04.2020 20:47 Ответить
Рябошавка верная шавка хряка
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23.04.2020 18:58 Ответить
Рябойшляпка швиденько на щекаладну соску підсів....
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23.04.2020 19:49 Ответить
гельминты добрались до лобной доли - затруднена речь....
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23.04.2020 20:26 Ответить
Співчуваю тобі,каКцапе....Здохнеш полікую.
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24.04.2020 07:12 Ответить
прощай, дружыще!
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24.04.2020 10:49 Ответить
Аминь......Сповідаця встиг,кацап?
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24.04.2020 19:45 Ответить
Как упорен этот гельминт...
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25.04.2020 09:11 Ответить
а какие такие "оппоненты" у Зели, никогда не занимавшегося госделами или коммерцией с Порохом, возникли у него и у его наспех сколоченной партейки, с Порошенко, чтобы мстить?.
Что такого успел плохого Порошенко сделал Зеле как оппонент ? - чтобы "быстро расквитаться с политическими оппонентами".

Это Портянке, Дубинскому и Путину захотелось мстить. и Зеля их обслуживает. Какое же примитивное создание этот Зеля.
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23.04.2020 22:14 Ответить
 
 