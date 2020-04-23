Некоторым хотелось поквитаться с оппонентами, но такие заявления являются признанием в политических мотивах преследования Порошенко, - Рябошапка

Бывший генпрокурор украины Руслан Рябошапка заявил, что Владимир Зеленский через фильм "Год президента" наконец объяснил ему причины увольнения с должности.

Об этом Рябошапка написал в своей колонке в "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

"Под "низкими результатами" Президент, видимо, имеет в виду количество "посадок", ведь таким в воображении Зеленского является критерий успешности работы уголовной юстиции. Президент неискренен, когда, кичась начатой нашей командой реформой прокуратуры перед иностранными участниками форума в Давосе, называет это "низкими результатами" в кино для украинцев", - написал экс-генпрокурор.

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"Президент прекрасно знает, что за "посадки" ответственны не только прокуроры - дела расследует ряд органов, среди которых ГБР, Национальная полиция, СБУ, НАБУ, а окончательную точку ставит суд.

Поэтому президент неискренен, когда, ставя в вину генеральному прокурору количество "посадок", он не имеет претензий к своему давнему другу, который возглавляет СБУ, министра, ответственного за работу Нацполиции называет "самым успешным", а и.о. директора ГБР отправляет на повышение, назначая генпрокурором", - добавляет он

По мнению Рябошапки, реформа прокуратуры и стала одной из главных причин увольнения его команды.

"Ведь вычищали олигархов в прокурорских погонах, прокуроров-"саженцев", которые отрабатывали купленную или пролоббированную им должность, прокуроров-"решал", которые опять появились в коридорах Офиса Генерального прокурора после назначения нового Генерального прокурора", - отметил он.

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Независимое руководство Офиса Генерального прокурора оказалось ненужным ни Президенту, ни его окружению, ни тем, кто получал выгоду от прокуратуры, утверждает бывший генпрокурор.

"Спикеры партии Зеленского в парламенте отмечали, что отказ подписывать уведомление о подозрении пятому президенту Украины стал "последней каплей", переполнившей чашу терпения. Действительно, кое-кому хотелось быстро расквитаться с политическими оппонентами, удовлетворив пожелания электората. Конечно, на некоторое время это бы добавило рейтинговых баллов. Однако очевидно, что такие заявления являются признанием в политических мотивах преследования Петра Порошенко", - отметил Рябошапка.