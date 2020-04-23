Зеленский - это единственная реальная победа Москвы, которой нужна вся Украина, - российский политолог Пионтковский

Приход к власти в Украине Владимира Зеленского в 2019 году стал единственной реальной победой Москвы в ходе войны, развязанной в 2014 году.

Об этом в своей статье "Штабные игры" на сайте "Каспаров.ру" пишет российский политолог и публицист Андрей Пионтковский, передает Цензор.НЕТ.

Он убежден, что процесс капитуляции Украины происходит буквально на наших глазах в режиме реального времени.

"Зеленский" - это единственная реальная победа, одержанная Москвой в ходе развязанной ею в 2014 году 4-й мировой войны. Крым, Новороссия, Лугандония - это все были поражения. Им всегда нужна была вся Украина", - подчеркивает Пионтковский.

"В вековой истории ЧК-НКВД-ГПУ-КГБ-ФСБ "Зермак" - одна из самых блестящих операций этой бессмертной организации. Победа, достигнутая на кончике лживого языка, почти без применения грубой силы", - добавил он.

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Политолог считает, что Путину теперь не нужен даже президент США Трамп для отмены санкций. Потому что все сделает президент Украины.

"Для этого у них есть гораздо более эффективный инструмент - Президент Украины. Вся гениальность кремлевской спецоперации "Зермак" заключается в том, что все стадии капитуляции Украины проводятся и будут проводиться не угрюмым гауляйтером Украины Медведчуком, а всенародно избранным обаятельным президентом-затейником и его продюсером. О каких санкциях может идти речь?! Не может же Запад быть более проукраинским, чем само украинское руководство", - считает Пионтковский.

Политолог подробно перечисляет шаги реализации кремлевской спецоперации для капитуляции Украины изнутри. Это, в частности,

контроль над телевидением и нейролингвистическое внушение украинскому обществу кремлевских месседжей о Майдане как государственном перевороте, внутренний конфликт; о постмайдановськой власти как "кровавой партии войны"; о победе на выборах "светлой партии мира". Навязывание украинцам комплекса вины: надо просто перестать стрелять.

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Дальше - легализация в украинском правовом и политическом поле российского военно-террористического плацдарма ОРДЛО.

"Без пяти минут сенатор некий террорист Родион откровенно диктует Украине свои требования: "Если вы не согласитесь на Консультативный Совет, то никогда не дождетесь от нас прекращения огня", - подчеркнул Пионтковский.

"Разведение сторон", плавно перерастающее под руководством нового министра обороны в уход ВСУ с линии соприкосновения сторон, открывающий раковой опухоли ОРДЛО, а с ней и братским вирусологам путь вглубь страны", - продолжил он.

"Захват прокурорской и судебной систем, тотальная зачистка (аресты) патриотических лидеров и активистов", - отмечает Пионтковский.

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