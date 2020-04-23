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Зеленский - это единственная реальная победа Москвы, которой нужна вся Украина, - российский политолог Пионтковский

Зеленский - это единственная реальная победа Москвы, которой нужна вся Украина, - российский политолог Пионтковский

Приход к власти в Украине Владимира Зеленского в 2019 году стал единственной реальной победой Москвы в ходе войны, развязанной в 2014 году.

Об этом в своей статье "Штабные игры" на сайте "Каспаров.ру" пишет российский политолог и публицист Андрей Пионтковский, передает Цензор.НЕТ.

Он убежден, что процесс капитуляции Украины происходит буквально на наших глазах в режиме реального времени.

"Зеленский" - это единственная реальная победа, одержанная Москвой в ходе развязанной ею в 2014 году 4-й мировой войны. Крым, Новороссия, Лугандония - это все были поражения. Им всегда нужна была вся Украина", - подчеркивает Пионтковский.

"В вековой истории ЧК-НКВД-ГПУ-КГБ-ФСБ "Зермак" - одна из самых блестящих операций этой бессмертной организации. Победа, достигнутая на кончике лживого языка, почти без применения грубой силы", - добавил он.

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Политолог считает, что Путину теперь не нужен даже президент США Трамп для отмены санкций. Потому что все сделает президент Украины.

"Для этого у них есть гораздо более эффективный инструмент - Президент Украины. Вся гениальность кремлевской спецоперации "Зермак" заключается в том, что все стадии капитуляции Украины проводятся и будут проводиться не угрюмым гауляйтером Украины Медведчуком, а всенародно избранным обаятельным президентом-затейником и его продюсером. О каких санкциях может идти речь?! Не может же Запад быть более проукраинским, чем само украинское руководство", - считает Пионтковский.

Политолог подробно перечисляет шаги реализации кремлевской спецоперации для капитуляции Украины изнутри. Это, в частности,
контроль над телевидением и нейролингвистическое внушение украинскому обществу кремлевских месседжей о Майдане как государственном перевороте, внутренний конфликт; о постмайдановськой власти как "кровавой партии войны"; о победе на выборах "светлой партии мира". Навязывание украинцам комплекса вины: надо просто перестать стрелять.

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Дальше - легализация в украинском правовом и политическом поле российского военно-террористического плацдарма ОРДЛО.

"Без пяти минут сенатор некий террорист Родион откровенно диктует Украине свои требования: "Если вы не согласитесь на Консультативный Совет, то никогда не дождетесь от нас прекращения огня", - подчеркнул Пионтковский.

"Разведение сторон", плавно перерастающее под руководством нового министра обороны в уход ВСУ с линии соприкосновения сторон, открывающий раковой опухоли ОРДЛО, а с ней и братским вирусологам путь вглубь страны", - продолжил он.

"Захват прокурорской и судебной систем, тотальная зачистка (аресты) патриотических лидеров и активистов", - отмечает Пионтковский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20849) россия (96157) Пионтковский Андрей (3)


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Топ комментарии
+51
Він давно живе в Америці. А те, як хутко повилазила мордорська ботоферма, тільки підьверджує правоту його слів. Будуть плюватися лайном, бо контраргументів ні в них, ні в зебілів немає.
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23.04.2020 16:20 Ответить
+43
Сейчас зебильё и ху*лоботы погонят дерьмо на Пионтковского.
Зеленский - это единственная реальная победа Москвы, которой нужна вся Украина, - российский политолог Пионтковский - Цензор.НЕТ 1629
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23.04.2020 16:18 Ответить
+33
Зеленский - это единственная реальная победа Москвы, которой нужна вся Украина, - российский политолог Пионтковский - Цензор.НЕТ 2619
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23.04.2020 16:27 Ответить
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Я вже починаю дивитись на це як на фатум.

Історична місія України добити це злоякісне імперське утворення, яке колись було московією,(як кара за те що колись дуже доклалась, до його створення.) і відпустити на волю народи з концлагеря керованого москвою.
Відповідно знову доведеться ввійти і розвалити зсередини.

Бо інакше як пояснити, що народ проголосував за промосковські партії і промосковського президента, тобто де-факто за входження в союз з утворенням, яке перед тим знищувало людей мільйонами, вивозило продукти і будь-що цінне, навіть рештки князів з розкопаних могил.
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23.04.2020 17:14 Ответить
Пионтковский вернул меня на зпмлю, считать паяца просто дилетантом или наивным очень опасно и преступно, проект беса путлера "зермак" не кажется безобидным, наоборот, очень зловещим, ждать больше некого и нечего, пора всем проукраинским силам отбросить в сторону все мелкие недоразумения и обьединиться для спасения страны.
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23.04.2020 17:15 Ответить
Іншого виходу не існує.
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23.04.2020 18:27 Ответить
це вибір українців.і не з вашингтона вирішувати,хто буде у нас президентом
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23.04.2020 18:33 Ответить
То нічого що він пише з Вашінгтона. Палковнік ФСБ у відрядженні.
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23.04.2020 18:56 Ответить
Я не думаю, что в москве хотят брать, страну которую проукраинский президент довёл до уровня африки на содержание. Да и не захочет никто в рашку, всем в Европе нравится.
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23.04.2020 19:04 Ответить
почитал коменты и озадачился - это же шо получаеться порохоботы за московским политологом стали.... или мы уже московитам верить начали? тогда поздравляю.
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23.04.2020 19:19 Ответить
А я согласен с ним , есть такая поговорка "Если оно выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка. " Я считаю что Зеленский говорит как предатель и действует как предатель , то большая вероятность что он предатель и есть!
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23.04.2020 19:45 Ответить
Усі, хто зводить наклепи на Президента України - агенти кремля.
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23.04.2020 20:12 Ответить
ЭТО ПРАВДА
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23.04.2020 20:26 Ответить
Зеленський - це єдина реальна перемога Москви, якій потрібна вся Україна, - російський політолог Піонтковський - Цензор.НЕТ 2031
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23.04.2020 23:53 Ответить
у этого дедушки давно апофения и маразм.
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24.04.2020 00:07 Ответить
Зеля! Народ смотрит за тобой в "оба".Не скурвись! Не сдавайся Путлеру. Эту войну должна выиграть Украина! Как бы сложно не было-мы должны держаться!
Слава Украине!
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24.04.2020 04:45 Ответить
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