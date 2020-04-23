Пенсионный фонд направил 9,9 млрд грн на выплату одноразовой денежной помощи пенсионерам в размере 1000 грн
23 апреля Пенсионный фонд Украины направил на выплату одноразовой денежной помощи 9,9 миллиардов гривен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ПФУ.
6,4 миллионам пенсионеров, которые получают пенсии на счета в банках, одноразовая помощь будет зачислена не позднее 24 апреля.
3,5 миллионам пенсионеров, которые получают пенсии через почту, почтальоны должны доставить одноразовую помощь домой в течение 5 календарных дней со дня поступления средств. В случае невозможности выплаты одноразовой денежной помощи в указанные 5 дней, ее должны выплатить не позднее 25 июня текущего года, чтобы каждый из пенсионеров, имеющих право на такую выплату, получил необходимые средства.
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+12 Valentin Nasus
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+9 Kozak_Vasil
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Помню как принимали пенсионную реформу ту самую по которой минимальный стаж 35 лет (нет стажа нет пенсии! ни в одной стране мира нет такого гигантского минимального стажа! в Германии минимальный стаж 5лет) кричали будет индексация каждый год в марте теперь пенсионерам не страшна ифляция! ну апрель уже заканчивается ну и где индексация!!
хотя до реформы вполне был закон об индексации и его никто не выполнял! вот приняли новый и опять никто не выполняет зашибись!
60 - 18 = 42. Работать надо!
тиы лучше посчитай скок государство налогов сдерет за 35 летстажа а скоко вернет в виде пенсии и это я не упоминаю тех кто допенсии не дожил а их процентов 30% не меньше!! куда деваются оставшиеся деньги не раскажешь умник!!
РАБОТАТЬ ЗА ДЕНЬГИ - ЗНАЧИТ ПРОДАВАТЬ СЕБЯ!
Уже третье поколение не работает!
Я окремим реченням написав, що "корупція - будь-який подарунок для чиновника". І не намагайтесь мені довести, що якщо подарунок не дуже дорогий, то це не корупція.
Вам не сподовався вислів, що будь-який подарунок - це підкуп? Я так вважаю, і дуже легко можу це довести. А Ви можете вважати, що хочете.
Де я написав, що пенсіонери - це посадові особи?
Я написав, що будь-який подарунок - це підкуп, незалежно від того, це пенсіонер, чиновник, чи жінка, якій Ви щось даруєте. Ви хочете загнати мене у юридичну площину, а я Вам нагадаю, це не сайт з юридичних послуг, тут люди обмінються різними думками.
типа, местные казнокрады, кладите на депоз до 25 июня?
Хоть и мелочь, но выполнили обещанное, приятно.
))
Может я хочу увековечить это событие.
зітханняморкву перед носом ще довго.
Але атракціон небаченої щедрості нарешті трапився.
Ура сонцесяйному єлбаси! *sarcasm*
(тепер подивимось на індексацію, обіцяну в мії або іїні)