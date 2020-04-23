Пенсионный фонд направил 9,9 млрд грн на выплату одноразовой денежной помощи пенсионерам в размере 1000 грн

23 апреля Пенсионный фонд Украины направил на выплату одноразовой денежной помощи 9,9 миллиардов гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

6,4 миллионам пенсионеров, которые получают пенсии на счета в банках, одноразовая помощь будет зачислена не позднее 24 апреля.

3,5 миллионам пенсионеров, которые получают пенсии через почту, почтальоны должны доставить одноразовую помощь домой в течение 5 календарных дней со дня поступления средств. В случае невозможности выплаты одноразовой денежной помощи в указанные 5 дней, ее должны выплатить не позднее 25 июня текущего года, чтобы каждый из пенсионеров, имеющих право на такую выплату, получил необходимые средства.

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