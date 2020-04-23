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Пенсионный фонд направил 9,9 млрд грн на выплату одноразовой денежной помощи пенсионерам в размере 1000 грн

Пенсионный фонд направил 9,9 млрд грн на выплату одноразовой денежной помощи пенсионерам в размере 1000 грн

23 апреля Пенсионный фонд Украины направил на выплату одноразовой денежной помощи 9,9 миллиардов гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

6,4 миллионам пенсионеров, которые получают пенсии на счета в банках, одноразовая помощь будет зачислена не позднее 24 апреля.

3,5 миллионам пенсионеров, которые получают пенсии через почту, почтальоны должны доставить одноразовую помощь домой в течение 5 календарных дней со дня поступления средств. В случае невозможности выплаты одноразовой денежной помощи в указанные 5 дней, ее должны выплатить не позднее 25 июня текущего года, чтобы каждый из пенсионеров, имеющих право на такую выплату, получил необходимые средства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разовую помощь в размере 1000 грн пенсионеры и другие незащищенные слои населения получат автоматически, - Лазебная

Автор: 

пенсионеры (838) Пенсионный фонд (434) помощь (7872)


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Топ комментарии
+12
Через год президент отблагодарил своих избирателей. Примерно по 3 гривны за день президенства - каждый из них честно заработал свою мзду! Не выключайте телевизор, голосуйте дальше!
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23.04.2020 16:27 Ответить
+9
Юліана тисяча, Голобородькина тисяча.змагання популістів.
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23.04.2020 16:26 Ответить
+8
36$ - жалкая подачка от зебила для зебилов
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23.04.2020 16:25 Ответить
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Кістка...
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23.04.2020 16:24 Ответить
Більш схоже на " з паршивої вівці хоч шерсті клапоть".
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23.04.2020 19:51 Ответить
36$ - жалкая подачка от зебила для зебилов
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23.04.2020 16:25 Ответить
Вот же гад этот ЗЕ!
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23.04.2020 16:26 Ответить
Мразь не оскорбляй пенсионеров
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23.04.2020 21:48 Ответить
Юліана тисяча, Голобородькина тисяча.змагання популістів.
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23.04.2020 16:26 Ответить
НЕДОПУСТИМ!!!!!!
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23.04.2020 16:27 Ответить
сравнил хрен с пальцем
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23.04.2020 22:28 Ответить
Через год президент отблагодарил своих избирателей. Примерно по 3 гривны за день президенства - каждый из них честно заработал свою мзду! Не выключайте телевизор, голосуйте дальше!
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23.04.2020 16:27 Ответить
Эх, надо было это делать втихаря, чтобы продавцы не узнали!
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23.04.2020 16:28 Ответить
Та вы шо !? Стока деньжищ ...... Пошью костюм с отливом ,сигару в зубы и в Ниццу !
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23.04.2020 16:29 Ответить
А "бентли" отдельным чартером отправите, али как
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23.04.2020 16:36 Ответить
Какой там бенТЛя ,мысли шире.....на майбухе в поликлинику поедем.
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23.04.2020 16:42 Ответить
Ну тады в булошную токи на хверари !!!
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23.04.2020 17:01 Ответить
АЛЯ ЮЛИНА ТЫСЯЧА!!
Помню как принимали пенсионную реформу ту самую по которой минимальный стаж 35 лет (нет стажа нет пенсии! ни в одной стране мира нет такого гигантского минимального стажа! в Германии минимальный стаж 5лет) кричали будет индексация каждый год в марте теперь пенсионерам не страшна ифляция! ну апрель уже заканчивается ну и где индексация!!
хотя до реформы вполне был закон об индексации и его никто не выполнял! вот приняли новый и опять никто не выполняет зашибись!
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23.04.2020 16:29 Ответить
Руслане, мені індексували. На 50 гривень.Бодай би вони вдавилися. (45 років стажу , трішечки "гарячки" - на тобі діду,гуляй!!! )
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23.04.2020 16:44 Ответить
Ты идиот?
60 - 18 = 42. Работать надо!
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23.04.2020 17:28 Ответить
точно учиться не надо родился кайло в руки и пахать!!
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23.04.2020 18:27 Ответить
42 - 5 = 38. Ещё вапросы?
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23.04.2020 20:12 Ответить
можно заболеть потерять работу женится развестись уволится уехать короче много чего можно и моя жизнь не для того чтобы пахать на ПАНА тебе нравится иди паши токо чего других агитировать!!

тиы лучше посчитай скок государство налогов сдерет за 35 летстажа а скоко вернет в виде пенсии и это я не упоминаю тех кто допенсии не дожил а их процентов 30% не меньше!! куда деваются оставшиеся деньги не раскажешь умник!!
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23.04.2020 20:19 Ответить
О-о-о! Узнаю чернокожего брата!
РАБОТАТЬ ЗА ДЕНЬГИ - ЗНАЧИТ ПРОДАВАТЬ СЕБЯ!
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24.04.2020 10:23 Ответить
работать на налоги которые у тебя воруют значит что ты ЛОХ!!
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24.04.2020 11:16 Ответить
Негры Гарлема поддерживают тебя!
Уже третье поколение не работает!
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24.04.2020 13:16 Ответить
ну вот и хорошо пусть ЛОХИ пашут раз они ЛОХИ!!
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24.04.2020 13:22 Ответить
9.9млн пенсіонерів, і здається це тільки ті які отримують менше 5тис пенсії. Не сказав би що четвертинна населення України пенсіонери.
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23.04.2020 16:29 Ответить
А що б Ви сказали?
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23.04.2020 16:35 Ответить
Когда обещали повысить пенсии тем, у кого она меньше 1800 грн, моя мать не получила ни копейки повышения (у нее 1633 грн). Просто, ради интереса посмотрим, разродятся они на эту несчастную вонючую тысячу или нет.
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23.04.2020 16:31 Ответить
Вовына тысяча
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23.04.2020 16:31 Ответить
ВАНА "тисячу" давала, тепер "Блазень"... Мені здається, чи це дійсно черговий "завуальований підкуп лохторату"?...
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23.04.2020 16:31 Ответить
Знаєте, будь-який подарунок - це підкуп. Навіть квіти для жінки. А також корупція - будь-який подарунок для чиновника. Навіть від так званого "щирого серця".
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23.04.2020 16:44 Ответить
Ви "з головою дружите"? При чому тут "корупція", коли гроші отримує не "посадова особа"? Ви хоч відкрийте коментар до Кримінального Кодексу України, та почитайте, що таке "корупційна дія" та за яких обставин людина може буть визнана "корупціонером"...
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23.04.2020 16:47 Ответить
Що Ви так збудилися, наче прокуратура? Відразу про дружбу з головою. Дружу.
Я окремим реченням написав, що "корупція - будь-який подарунок для чиновника". І не намагайтесь мені довести, що якщо подарунок не дуже дорогий, то це не корупція.
Вам не сподовався вислів, що будь-який подарунок - це підкуп? Я так вважаю, і дуже легко можу це довести. А Ви можете вважати, що хочете.
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23.04.2020 17:04 Ответить
Я не "прокуратура", а просто "людина з юридичною освітою"... Якщо не зрозуміле питання, спитаю по іншому - "Дядя, ти "тормоз"?! Розмова ведеться про передачу грошей людям, що знаходяться на пенсії. З-за цього статусу вони не можуть буть "посадовими особами". А "корупційна дія" обов"язково передбачає отримання грошей чи інших матеріальних (чи нематеріальних) цінностей, взамін на використання посадових повноважень (перевищення, зловживання), в інтересах конкретних осіб... Тепер зрозуміло?...
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23.04.2020 17:25 Ответить
Дядько, ти гальмо чи недобачаєш? Я написав, що "корупція - будь-який подарунок для чиновника". Мені треба було написати слово "чиновника" заголовними літерами?
Де я написав, що пенсіонери - це посадові особи?
Я написав, що будь-який подарунок - це підкуп, незалежно від того, це пенсіонер, чиновник, чи жінка, якій Ви щось даруєте. Ви хочете загнати мене у юридичну площину, а я Вам нагадаю, це не сайт з юридичних послуг, тут люди обмінються різними думками.
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23.04.2020 17:49 Ответить
От я свою думку тут і висловив - ти написав дурість...
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23.04.2020 17:57 Ответить
что это значит - ".. в случае невозможности выплаты в указанные 5 дней..."?
типа, местные казнокрады, кладите на депоз до 25 июня?
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23.04.2020 16:37 Ответить
А почему разовая ? А всю длительность карантина выплачивать - жаба удавила ?
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23.04.2020 16:57 Ответить
Юлина тысяча, Зелина тысяча, а кто сможет научить ловить рыбку?
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23.04.2020 17:13 Ответить
Тут "ловить рыбу" - не катит. Йулина тысяча - видимость компенсации за вклады в Ощадбанк УССР. У моих родителей было 10 тыс. руб., Йуля пообещала вместо них вернуть 1 тыс. гр., попросила не толпиться в очередях - мол, всем хватит. В итоге выплаты остановили, родители получили йух, а эти "компенсационные" сберкнижки остались"папірцями".
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23.04.2020 17:22 Ответить
Сегодня получил на карточку 1000 грн.
Хоть и мелочь, но выполнили обещанное, приятно.
))
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23.04.2020 17:15 Ответить
Добавлю 99 грн и куплю в Розетке электроотвёртку.
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23.04.2020 17:16 Ответить
Ну вот, а говорили, что пенсам на еду не хватает. А они по Розеткам шарятся. Странно
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23.04.2020 17:57 Ответить
Куда я потрачу эти деньги не ваше, как говорят, свинячее дело.
Может я хочу увековечить это событие.
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23.04.2020 20:06 Ответить
Ты не расслабляйся,тебе ещё работать и работать,и не только руками.
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23.04.2020 22:38 Ответить
Только что скинули 1000.Видали и побольше, и не в гривне,но пенсионеру 1000 это не так уж и мало.
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23.04.2020 22:11 Ответить
Достали до печенок, твари зеленые!!! Если суммировать сколько раз Вова, Шмыгаль и другие благодетели рассказали про 1000гр., которые они намереваются мне дуже скоро нарахувать, то выйдет не меньше, чем 1 000 000. Наверное ждут, пока пенсионеры повыздыхают,...
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23.04.2020 17:18 Ответить
Это, типа "оторваться по полной" напоследок (а то кто знает доживут ли до следующей пенсии) , купить пол литра, палку колбасы и шматок сала!

Пенсійний фонд спрямував 9,9 млрд грн на виплату одноразової грошової допомоги пенсіонерам у розмірі 1000 грн - Цензор.НЕТ 6463
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23.04.2020 18:03 Ответить
Муттер пару годин тому отримала. Якщо чесно, вже особливо не сподівалися - бо у стилі Пенсійний фонд спрямував 9,9 млрд грн на виплату одноразової грошової допомоги пенсіонерам у розмірі 1000 грн - Цензор.НЕТ 4081 було б тримати зітхання моркву перед носом ще довго.
Але атракціон небаченої щедрості нарешті трапився.
Ура сонцесяйному єлбаси! *sarcasm*
(тепер подивимось на індексацію, обіцяну в мії або іїні)
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23.04.2020 18:56 Ответить
Индексация пенсий за март и апрель УЖЕ украдена зеленым стадом...эта тысяча жалкая подачка...
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23.04.2020 20:04 Ответить
Так откажись
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23.04.2020 21:50 Ответить
 
 