Зеленский в фильме о годе президентства в основном говорил, что все вокруг плохие, а он один хороший, - Ирина Геращенко
Зеленский в итогах за год своей работы не рассказал о конкретных результатах или проведенных реформах, а говорил лишь о том, как ему трудно работать.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявила нардеп Ирина Геращенко.
"Год назад президент Зеленский давал интервью "Тесле". Теперь единственная реформа в его общении с миром - это то, что он уже говорит сам с собой ... Это действительно странно. Мне кажется, что можно было бы пообщаться с журналистами, которые задали бы более критические вопросы", - прокомментировала фильм нардеп.
"Ключевое из того, что сказал Зеленский: все вокруг плохие - один он хороший, он много работает и очень устал, а также много искажений фактов", - добавила Геращенко.
По ее словам, в первую очередь это касается темы войны и мира.
"Я хорошо помню, что год назад президент Зеленский говорил, что надо "просто перестать стрелять". И сейчас он может в принципе сказать, что война закончилась. Потому что в его риторике не упоминается страна-агрессор Российская Федерация. Он говорит, что он закончит войну, но мы ее не начинали, ее не начинала ни Украина, ни Зеленский. Ее начал Путин - и для того, чтобы закончить войну, нужно начать называть вещи своими именами", - подчеркнула Геращенко.
Она отметила, что только за этот год погибло 39 украинских воинов.
"Я никогда не слышала, чтобы президент Зеленский так же вспоминал, кто их убийцы. А их убийцы - Российская Федерация ", - сказала она.
"Также очень смешно слышать о том, как работает нынешний парламент в турборежиме. Турборежим давно сломался, и это его "слуги" подали сейчас 16 000 поправок к ключевому закону для получения Украиной кредита МВФ. В этом фильме президент не нашел слов, чтобы вспомнить своих соратников, которые сегодня блокируют работу парламента, - добавила Геращенко.
Она отметила, что предыдущий парламент работал гораздо эффективнее "без всякого турборежима, без зеленых кнопкодавов, которые только сидят и давят кнопочки и не имеют никакой возможности думать головой".
"Я хочу напомнить, что год назад Зеленский и компания обещали учителям по 4000 долларов зарплаты. На самом деле, у учителей и у врачей остается по 4000 - только не долларов, а гривен. И действительно как на них прожить в условиях карантина, в условиях падения украинской экономики, неизвестно. Но Зеленский об этом ничего не говорил", - подытожила она.
Напомним, ранее сообщалось о премьере фильма "Год Президента Зеленского".
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1) Было сказано, что если перестанут стрелять ВСЕ...
2) Зе никогда и никому на обещал зарплату в $4К.
- "Якщо немає майданчика, на якому можна домовитися про закінчення війни, то ти ніяк її не закінчиш".
- Правда.
- Цими словами президент заперечує свою відому передвиборну фразу "Перш за все треба припинити вогонь. Треба просто перестати стріляти".
- Никакого противоречия здесь нет: без переговоров на "майданчике" стрелять не перестанут.
2) Никак не опровергнуты слова о том, что международные партнёры знают, что Зе не берёт взятки. Перечислены лишь скандалы с другими людьми.
В остальном - неплохой анализ.
одна і та сама маячня недодіагностованого наркомана
Твоя жопа от даваний не треснула??
Да...зечмыри...вы такие.
по данным социологов, бOльшая часть "разочаровавшихся" в Зеленском избирателей (26%) проголосовала бы на выборах за сопредседателя партии Оппозиционная платформа - За жизнь Юрия Бойко.
Главу Евросолидарности Петра Порошенко готов поддержать 1% тех, кто голосовал за Зеленского.
- " Від Луганська і до Львова в очі сцить зебілам Вова"
https://www.youtube.com/watch?v=LrwX4IGiRSA Первый год конца "эпохи бедности" http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLrwX4IGiRSA&utm_source=chameleon&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier . (диктор длительность 5 минут)
Год им был потрачен на развал всего, чем он пытался заняться.
Чего еще вы ожидали от этого отставшего в развитии инфантила? Чтобы он честно сказал, что все просрал всего за год?
Одним словом - наркоман
"кРік ПрезЕдента Зеленского"
..
Про боротьбу с ко-корупцией рассказал бы почем нынче должности у братьев Ермаков, рассказал бы про "скрутки" на новой митнице - где воруют около 5 миллиардов грн в месяц (источник - https://lb.ua/economics/2020/04/02/454302_igor_umanskiy_ot_skrutok_nds.html бывший зе-глава Минэкономики Уманский ), про российский уголек и электроэнергию и про то, как из-за этого закрывают шахты и зе-избираетелей выгоняют на улицу.
Особая фишечка была бы про "Всі західні лідери знають, що я не краду".
Вот ОТКУДА они это знают?
У тебя в офисе и дома, что, жучки стоят от всех Западных лидеров? и они тебя слушают и смотрят нон-стоп?
И, поэтому правительству Порошенко МВФ ВСЕГДА давал денег - а тебе хер, вот уже скоро год как. Потому что на Западе "знают, что ты не воруешь", ага.