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Новости Год Зеленского
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Зеленский в фильме о годе президентства в основном говорил, что все вокруг плохие, а он один хороший, - Ирина Геращенко

Зеленский в фильме о годе президентства в основном говорил, что все вокруг плохие, а он один хороший, - Ирина Геращенко

Зеленский в итогах за год своей работы не рассказал о конкретных результатах или проведенных реформах, а говорил лишь о том, как ему трудно работать.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявила нардеп Ирина Геращенко.

"Год назад президент Зеленский давал интервью "Тесле". Теперь единственная реформа в его общении с миром - это то, что он уже говорит сам с собой ... Это действительно странно. Мне кажется, что можно было бы пообщаться с журналистами, которые задали бы более критические вопросы", - прокомментировала фильм нардеп.

"Ключевое из того, что сказал Зеленский: все вокруг плохие - один он хороший, он много работает и очень устал, а также много искажений фактов", - добавила Геращенко.

По ее словам, в первую очередь это касается темы войны и мира.

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"Я хорошо помню, что год назад президент Зеленский говорил, что надо "просто перестать стрелять". И сейчас он может в принципе сказать, что война закончилась. Потому что в его риторике не упоминается страна-агрессор Российская Федерация. Он говорит, что он закончит войну, но мы ее не начинали, ее не начинала ни Украина, ни Зеленский. Ее начал Путин - и для того, чтобы закончить войну, нужно начать называть вещи своими именами", - подчеркнула Геращенко.

Она отметила, что только за этот год погибло 39 украинских воинов.

"Я никогда не слышала, чтобы президент Зеленский так же вспоминал, кто их убийцы. А их убийцы - Российская Федерация ", - сказала она.

Читайте: "Мрия" привезла рекордное количество груза: 12 млн масок, 260 тыс. очков и более 100 тыс. защитных костюмов, - Зеленский. ФОТОрепортаж

"Также очень смешно слышать о том, как работает нынешний парламент в турборежиме. Турборежим давно сломался, и это его "слуги" подали сейчас 16 000 поправок к ключевому закону для получения Украиной кредита МВФ. В этом фильме президент не нашел слов, чтобы вспомнить своих соратников, которые сегодня блокируют работу парламента, - добавила Геращенко.

Она отметила, что предыдущий парламент работал гораздо эффективнее "без всякого турборежима, без зеленых кнопкодавов, которые только сидят и давят кнопочки и не имеют никакой возможности думать головой".

"Я хочу напомнить, что год назад Зеленский и компания обещали учителям по 4000 долларов зарплаты. На самом деле, у учителей и у врачей остается по 4000 - только не долларов, а гривен. И действительно как на них прожить в условиях карантина, в условиях падения украинской экономики, неизвестно. Но Зеленский об этом ничего не говорил", - подытожила она.

Напомним, ранее сообщалось о премьере фильма "Год Президента Зеленского".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фракция "ЕС" зарегистрировала законопроект о дополнительной защите врачей и настаивает на его рассмотрении в пятницу, - Геращенко

Автор: 

Геращенко Ирина (1630) Зеленский Владимир (20849)


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Топ комментарии
+38
Кто-то смотрел эту ослиную порнографию?
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23.04.2020 16:33 Ответить
+31
Эту Зелёную порнографию не смотрел, но уверен, что осел Оманский дегенерат.
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23.04.2020 16:35 Ответить
+28
осел оманський - в своем репертуаре...))
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23.04.2020 16:32 Ответить
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осел оманський - в своем репертуаре...))
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23.04.2020 16:32 Ответить
Скорее Геращенко. Она, как всегда, врёт и манипулирует:
1) Было сказано, что если перестанут стрелять ВСЕ...
2) Зе никогда и никому на обещал зарплату в $4К.
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23.04.2020 21:31 Ответить
Кто-то смотрел эту ослиную порнографию?
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23.04.2020 16:33 Ответить
признаюсь 5 хв дивився,стало соромно і вимкнув
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23.04.2020 16:37 Ответить
я також довше не витримав цього марення
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23.04.2020 16:47 Ответить
Рік президента. Факти та маніпуляції у фільмі Зеленського https://www.pravda.com.ua/articles/2020/04/23/7248987/
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23.04.2020 18:04 Ответить
1)
- "Якщо немає майданчика, на якому можна домовитися про закінчення війни, то ти ніяк її не закінчиш".
- Правда.
- Цими словами президент заперечує свою відому передвиборну фразу "Перш за все треба припинити вогонь. Треба просто перестати стріляти".
- Никакого противоречия здесь нет: без переговоров на "майданчике" стрелять не перестанут.

2) Никак не опровергнуты слова о том, что международные партнёры знают, что Зе не берёт взятки. Перечислены лишь скандалы с другими людьми.

В остальном - неплохой анализ.
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23.04.2020 22:01 Ответить
Всі, кого не спитаєте, скажуть, що не дивилися це марення, як і не признаються, що голосували за найвеличнішого лідера **********.
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23.04.2020 18:31 Ответить
достатньо що дивились попередні.
одна і та сама маячня недодіагностованого наркомана
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23.04.2020 20:46 Ответить
Эту Зелёную порнографию не смотрел, но уверен, что осел Оманский дегенерат.
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23.04.2020 16:35 Ответить
Детский сад бл...
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23.04.2020 16:59 Ответить
"Не читал, но осуждаю!" (с)
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23.04.2020 17:07 Ответить
типа - порыгай, ты же не знаешь, может тебе понравится!
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23.04.2020 17:55 Ответить
...a вдруг не захочется рыгать.
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23.04.2020 22:04 Ответить
И эта про 4 тысячи долларов. Воистину, многократно повторённая ложь становится правдой.
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23.04.2020 16:36 Ответить
Она никогда и не переставала свои манипуляции по этому поводу и по поводу "не стрелять".
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23.04.2020 22:07 Ответить
Роликотворец блеснул в новом шедевре. Обрадовал иликторат . Есть ,есть чем хвастаться....Чиновникам сделал укорот ,ограничил на месяц зряплату до 47 000гр. (Теперь им дорога на паперть.) Уговорил Ссакашвили спустится с крыши и затеять в державе рехформы. Да и на московии хвалят...Дайте вовке порулить ещё.
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23.04.2020 16:37 Ответить
Не сцы, дадим! Не Свынюке же!
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23.04.2020 16:38 Ответить
Во-во,вы только давать и научились...
Твоя жопа от даваний не треснула??
Да...зечмыри...вы такие.
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23.04.2020 21:01 Ответить
Цікаво все ж таки було б знати - Хтось реально дивився ту хірню від Вовкі Зєкоронавірусного ?
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23.04.2020 16:37 Ответить
Ірка дивилась.
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23.04.2020 16:49 Ответить
А не в Іри Геращенко питаюся, в зебілів . Різницю відчуваєш 😕
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23.04.2020 16:55 Ответить
Зебіли не дивились, але хвалять.
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23.04.2020 18:03 Ответить
дивились.нормально.педебілам-привіт!
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23.04.2020 18:31 Ответить
Зеленский в фильме о годе президентства в основном говорил, что все вокруг плохие, а он один хороший, - Геращенко - Цензор.НЕТ 6340
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23.04.2020 16:37 Ответить
Не год, а МИНИМУМ пятилетка!!!!!
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23.04.2020 16:39 Ответить
Похмелись, alkоголик
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23.04.2020 16:41 Ответить
Как вас плщит.... сердце поёт!!!!
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23.04.2020 16:52 Ответить
Цур тобі, пек тобі.
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23.04.2020 16:48 Ответить
Зеленський у фільмі про рік президентства в основному говорив, що всі навколо погані, а він один хороший, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7153
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23.04.2020 16:58 Ответить
Что ещё можите проблеять?
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23.04.2020 16:47 Ответить
Нехай про путч Порошенка ще промекає.
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23.04.2020 18:33 Ответить
по факту, от того же КМИС:
по данным социологов, бOльшая часть "разочаровавшихся" в Зеленском избирателей (26%) проголосовала бы на выборах за сопредседателя партии Оппозиционная платформа - За жизнь Юрия Бойко.
Главу Евросолидарности Петра Порошенко готов поддержать 1% тех, кто голосовал за Зеленского.
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23.04.2020 16:48 Ответить
Как показывает статистика, идиотов таки не более 25%!
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23.04.2020 16:53 Ответить
Как раз наоборот, целых 73% год назад было.
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23.04.2020 18:04 Ответить
Как было 25% так и осталось 25%! Стабильность....
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23.04.2020 18:08 Ответить
ідіот в отказє?
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23.04.2020 20:48 Ответить
А ты как был ********** жополизом , так и остался, Приятно , наверно, быть памперсом у *****? Жри, не подавись., болезный.
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23.04.2020 21:22 Ответить
хуже вже не буде
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23.04.2020 20:47 Ответить
это чмо может читать только заранее написанный сценарий. За год ни одной большой пресс-конференции, где все бы увидели как он жалок. Зеленая размазня, тьфу... противно что государством правит настолько примитивное создание..
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23.04.2020 16:41 Ответить
"Свіжі ідеї"

Зеленский в фильме о годе президентства в основном говорил, что все вокруг плохие, а он один хороший, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8137
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23.04.2020 16:43 Ответить
хреновому танцору яйца мешают! Так и нашему зеленскому!!
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23.04.2020 16:44 Ответить
Да, да, мы в курсе, что все вокруг в дерьме и один Зе дартаньян в зелёном.
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23.04.2020 16:45 Ответить
Белые пальта так старались чтобы Порошенка не забронзовел что на 30м году независимости у нас прездент, который во время пожара эпидемии и войны, провалив почти всё, не нашел ничего лучшего чем снять про себя любимого хвалебное кинцо. Это панове даже не Рашка это уже ближе к КНДР
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23.04.2020 16:46 Ответить
фсьопропало? )))
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23.04.2020 17:02 Ответить
Ирка, ты тоже хорошая.
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23.04.2020 16:47 Ответить
Педро кидає в бій своїх найкращих шакалів )))
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23.04.2020 16:49 Ответить
Аль Зебіло, ти чому в громадському місці без захисної маски ? Штраф тобі 17000 грн.
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23.04.2020 16:52 Ответить
Не пий більше бабусині ліки від глаукоми )
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23.04.2020 17:03 Ответить
Повторне порушення Аль Зебіло це вже штраф 34000.
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23.04.2020 17:09 Ответить
Ок. Стань на коліна і відкрий рота - буду платити )))
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23.04.2020 17:11 Ответить
Але ти є справжній зебіл )))

- " Від Луганська і до Львова в очі сцить зебілам Вова"
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23.04.2020 17:28 Ответить
тебе ще зі свят не попустило? )))
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23.04.2020 17:37 Ответить
А ***** - своих лучших манкуртов-говноедов, типа альпучило и алкс. Вот прямо такие чудно говорящие ники- один алкаш, другого пучит)))))) причем постоянно зеленой отрыжкой.
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23.04.2020 21:24 Ответить
И что? Мародёр соевый до сих пор бубнит, что "народ плохой", ибо дал ему пинком под зад. Вам должно быть это хорошо знакомо.
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23.04.2020 16:54 Ответить
Не пощастило Пеці з населенням України )))
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23.04.2020 17:01 Ответить
.
https://www.youtube.com/watch?v=LrwX4IGiRSA Первый год конца "эпохи бедности" http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLrwX4IGiRSA&utm_source=chameleon&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier . (диктор длительность 5 минут)

Зеленський у фільмі про рік президентства в основному говорив, що всі навколо погані, а він один хороший, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8543
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23.04.2020 16:59 Ответить
Пока вся страна воюет с рашкой на одном фронте,с эпидемией-на другом,помогая воинам и медикам всем,чем только может,это чучело киношечку про себя,любимого,снимает
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23.04.2020 17:05 Ответить
Киньте ссылочку без фейсбука!
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23.04.2020 17:08 Ответить
Дибильному мальчику 42 годика.
Год им был потрачен на развал всего, чем он пытался заняться.

Чего еще вы ожидали от этого отставшего в развитии инфантила? Чтобы он честно сказал, что все просрал всего за год?
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23.04.2020 17:15 Ответить
Ну, про "4 000 долларов для врачей" это, положим, давно заезженная манипуляция. СтарО, Ирка, как пецин рваный носок. Давай уже что-то новенькое. Ибо барыгины бабки ты явно не отрабатываешь.
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23.04.2020 17:16 Ответить
Педро кидає в бій своїх найкращих шакалів )))
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23.04.2020 17:20 Ответить
повтори еще 5 раз...))
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23.04.2020 17:58 Ответить
Не важливо, скільки разів я повторю, важливо - скільки разів люди прочитають. )
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23.04.2020 18:00 Ответить
Так вже прочитали,вистачило одного разу щоб всі зрозуміли що ти таки зебілоид і притрушений дебіл.
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23.04.2020 21:10 Ответить
Так папереднікі про це п'ять років товкли... Невже брехали?
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23.04.2020 17:20 Ответить
Твой синий хозяин, пять лет такой порожняк нёс. В итоге страна уровня африки.
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23.04.2020 18:57 Ответить
ырка напоминает пионерку из 3-го класса.Пошла плакаться - кто что сказал, кто хороший, кто плохой. Сафсем зачухалась.
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23.04.2020 19:02 Ответить
У зэобрезка - комплекс наполеона с маниакально-депрессивным психозом

Одним словом - наркоман
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23.04.2020 19:41 Ответить
Есть стыд испанский, а есть стыд Зеленский. Хотя сам Зеленский бесстыжий.
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23.04.2020 19:43 Ответить
и как ещё у некоторых хватает силы воли и выдержки смотреть этого наркомана??
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23.04.2020 19:56 Ответить
Канеш что он лучший...среди клоунов..Ни одному клоуну ещё не удалось стать презЕдентом.
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23.04.2020 20:17 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/24992060.html Новый сезон "Солги народу"

"кРік ПрезЕдента Зеленского"
..
Про боротьбу с ко-корупцией рассказал бы почем нынче должности у братьев Ермаков, рассказал бы про "скрутки" на новой митнице - где воруют около 5 миллиардов грн в месяц (источник - https://lb.ua/economics/2020/04/02/454302_igor_umanskiy_ot_skrutok_nds.html бывший зе-глава Минэкономики Уманский ), про российский уголек и электроэнергию и про то, как из-за этого закрывают шахты и зе-избираетелей выгоняют на улицу.

Особая фишечка была бы про "Всі західні лідери знають, що я не краду".
Вот ОТКУДА они это знают?
У тебя в офисе и дома, что, жучки стоят от всех Западных лидеров? и они тебя слушают и смотрят нон-стоп?

И, поэтому правительству Порошенко МВФ ВСЕГДА давал денег - а тебе хер, вот уже скоро год как. Потому что на Западе "знают, что ты не воруешь", ага.
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23.04.2020 21:21 Ответить
Це ж головна ідея зелених - Цар хороший, боярє погані. Народ клює на цю брехню.
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23.04.2020 22:47 Ответить
Зедебил уже год как "президент" и что он сделал, что бы стране стало лучше.... Этот паяц все профукал,прос*ал причем так быстро как никто до него.А еще он все время жалуется как много он работает, как он устал, какие все неблагодарные не ценят этого......так в чем проблема вали Вова по быстрому в Ростов или пока еще можно куда хочешь, забирай своих друзей,Ермака, Богдана, Баканова и др., своего кукловода Беню. Беги Вова беги...пока не погнали...
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24.04.2020 11:56 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=tvhSPfh0fG4 Хто такий Зеленський? Підсумок року
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27.04.2020 17:30 Ответить
 
 