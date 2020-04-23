Зеленский в фильме о годе президентства в основном говорил, что все вокруг плохие, а он один хороший, - Ирина Геращенко

Зеленский в итогах за год своей работы не рассказал о конкретных результатах или проведенных реформах, а говорил лишь о том, как ему трудно работать.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявила нардеп Ирина Геращенко.

"Год назад президент Зеленский давал интервью "Тесле". Теперь единственная реформа в его общении с миром - это то, что он уже говорит сам с собой ... Это действительно странно. Мне кажется, что можно было бы пообщаться с журналистами, которые задали бы более критические вопросы", - прокомментировала фильм нардеп.

"Ключевое из того, что сказал Зеленский: все вокруг плохие - один он хороший, он много работает и очень устал, а также много искажений фактов", - добавила Геращенко.

По ее словам, в первую очередь это касается темы войны и мира.

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"Я хорошо помню, что год назад президент Зеленский говорил, что надо "просто перестать стрелять". И сейчас он может в принципе сказать, что война закончилась. Потому что в его риторике не упоминается страна-агрессор Российская Федерация. Он говорит, что он закончит войну, но мы ее не начинали, ее не начинала ни Украина, ни Зеленский. Ее начал Путин - и для того, чтобы закончить войну, нужно начать называть вещи своими именами", - подчеркнула Геращенко.

Она отметила, что только за этот год погибло 39 украинских воинов.

"Я никогда не слышала, чтобы президент Зеленский так же вспоминал, кто их убийцы. А их убийцы - Российская Федерация ", - сказала она.

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"Также очень смешно слышать о том, как работает нынешний парламент в турборежиме. Турборежим давно сломался, и это его "слуги" подали сейчас 16 000 поправок к ключевому закону для получения Украиной кредита МВФ. В этом фильме президент не нашел слов, чтобы вспомнить своих соратников, которые сегодня блокируют работу парламента, - добавила Геращенко.

Она отметила, что предыдущий парламент работал гораздо эффективнее "без всякого турборежима, без зеленых кнопкодавов, которые только сидят и давят кнопочки и не имеют никакой возможности думать головой".

"Я хочу напомнить, что год назад Зеленский и компания обещали учителям по 4000 долларов зарплаты. На самом деле, у учителей и у врачей остается по 4000 - только не долларов, а гривен. И действительно как на них прожить в условиях карантина, в условиях падения украинской экономики, неизвестно. Но Зеленский об этом ничего не говорил", - подытожила она.

Напомним, ранее сообщалось о премьере фильма "Год Президента Зеленского".

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