В Беларуси умерли 60 пациентов с COVID-19, общее число инфицированных более 8 тыс.

В Беларуси, по состоянию на 23 апреля, скончались 60 человек с COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА".

"Зарегистрированы 8022 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 122 тыс. 543 теста", - говорится в сообщении.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 60 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

Выздоровели и выписаны 938 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

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