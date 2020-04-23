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Новости Коронавирус и карантин
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В Беларуси умерли 60 пациентов с COVID-19, общее число инфицированных более 8 тыс.

В Беларуси умерли 60 пациентов с COVID-19, общее число инфицированных более 8 тыс.

В Беларуси, по состоянию на 23 апреля, скончались 60 человек с COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА".

"Зарегистрированы 8022 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 122 тыс. 543 теста", - говорится в сообщении.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 60 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. 

Выздоровели и выписаны 938 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Также читайте: У хоккеиста из команды Лукашенко подтвержден COVID-19, но президент Беларуси самоизолироваться не будет, - пресс-секретарь Эйсмонт

Автор: 

Беларусь (7921) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
В стране катастрофа

https://charter97.org/ru/news/hottopic/covid-19 В Беларуси эпидемия коронавируса в разгаре. Действия Минздрава напоминают фильм «Чернобыль». Упорное нежелание замечать очевидное и запоздалая реакция привели к многочисленным жертвам, которых можно было бы избежать.

Пресс-конференция 17 апреля окончательно подтвердила, что цифры о «зарегистрированном количестве человек с наличием коронавирусной инфекции», которые проводит Минздрав, никак не отражают реальную ситуацию, потому что они не включают больных с «пневмонией».

В стране катастрофа. Карантин не введен, время упущено, жизни, которые можно было бы спасти, не спасены. Минздрав не подготовился к эпидемии и неуклюже учится на своих ошибках. Преступное бездействие Лукашенко, некомпетентность Караника привели к такой ситуации, когда гарантированно будут тысячи жертв.
Чиновники могут называть это по разному: смерти от «пневмонии», от «хронических заболеваний» или от чего-нибудь еще. Вопрос в том, перейдет ли счет жертв на десятки и сотни тысяч.
Минздрав ведет сейчас страшную гонку со временем: главная задача в том, чтобы успеть обеспечить респираторами и другими средствами защиты медработников и обслуживающий персонал до того, как начнется коллапс системы здравоохранения.
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23.04.2020 16:58 Ответить
+6
Еще одни специалисты. В Рашке статистику корректируют по принципу « не от короновируса он миненький умер а от сопутствующих заболеваний» и эти туда же!
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23.04.2020 16:40 Ответить
+6
умерли 60 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. Выздоровели и выписаны 938 пациентов Источник: https://censor.net/n3191086\\\\\\\\\\\

(1 к 15-ти, О_О)

Итальянцы, жабоеды, трамповцы нервно курят в сторонке и направляют своих лекунов шоп учились мастерства у медиков Пацьки. Только немцы и израильтяне переплюнули по эффективности белороссиянинов.
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23.04.2020 16:44 Ответить
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НЕ хватило!
Не хватило тракторов....
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23.04.2020 20:41 Ответить
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