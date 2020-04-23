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В Беларуси умерли 60 пациентов с COVID-19, общее число инфицированных более 8 тыс.
В Беларуси, по состоянию на 23 апреля, скончались 60 человек с COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА".
"Зарегистрированы 8022 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 122 тыс. 543 теста", - говорится в сообщении.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 60 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
Выздоровели и выписаны 938 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Топ комментарии
+8 Светлана Науменко
показать весь комментарий23.04.2020 16:58 Ответить Ссылка
+6 vadym sestritsyn
показать весь комментарий23.04.2020 16:40 Ответить Ссылка
+6 Борис Козлов #446474
показать весь комментарий23.04.2020 16:44 Ответить Ссылка
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