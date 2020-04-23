Друг Зеленского, глава СБУ, блокирует ключевую экспертизу НАБУ по "Приватбанку", - экс-генпрокурор Рябошапка

Экс-генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что глава Службы безопасности Украины Иван Баканов блокирует проведение ключевой экспертизы в деле о выводе денег из "Приватбанка" до национализации.

Об этом он заявил в блоге для Украинской правды, посвященном фильму президента Владимира Зеленского о годе его президентства.

"Еще одно сверхважное для Украины производство может быть быстро завершено, как только друг президента, глава СБУ, разблокирует проведение ключевой экспертизы в одном из производств НАБУ по ПриватБанку. Уже несколько месяцев заблокированная руководством СБУ экспертиза спасает организаторов миллиардной схемы от сообщения о подозрении", - написал Рябошапка.

Он отметил, что без установленной экспертизой суммы убытков НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура не вправе сообщать о подозрении.

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