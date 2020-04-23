Друг Зеленского, глава СБУ, блокирует ключевую экспертизу НАБУ по "Приватбанку", - экс-генпрокурор Рябошапка
Экс-генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что глава Службы безопасности Украины Иван Баканов блокирует проведение ключевой экспертизы в деле о выводе денег из "Приватбанка" до национализации.
Об этом он заявил в блоге для Украинской правды, посвященном фильму президента Владимира Зеленского о годе его президентства.
"Еще одно сверхважное для Украины производство может быть быстро завершено, как только друг президента, глава СБУ, разблокирует проведение ключевой экспертизы в одном из производств НАБУ по ПриватБанку. Уже несколько месяцев заблокированная руководством СБУ экспертиза спасает организаторов миллиардной схемы от сообщения о подозрении", - написал Рябошапка.
Он отметил, что без установленной экспертизой суммы убытков НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура не вправе сообщать о подозрении.
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ушло больше двадцатки баксов.
Баканов возглавлял большую часть коммерческих структур, созданных Зеленским.
Будучи руководителем этих структур, именно Баканов проводил через оффшорные счета операции этих структур. Это делает Зеленского и Баканова соучастниками в больших неприятностях, именуемыми "Судебным рассмотрением в Канцлерском суде штата Делавер"
https://glavcom.ua/ru/think/zachem-zelenskomu-vragi-esli-est-druzya-602050.html Еще во время президентской кампании Владимир Зеленский резко критиковал Петра Порошенко за непотизм - за друзей, кумовьев, бизнес-партнеров, руливших политикой и экономикой государства. Владимир Александрович божился: при нем такого никогда не будет.
Самозванец бакланов - шестерил на суркисов до своего звёздного часа
23.04.2020, 18:44 • 443 • https://uainfo.org/blognews/1587656539-politichni-peresliduvannya-y-povernennya-rishal-i-sadzhantsiv-.html#mc-container 1
https://uainfo.org/static/ckef/img/20191206151833-8837.jpg
Руслан Рябошапка (зліва) і Володимир Зеленський
Колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що Володимир Зеленський через фільм "Рік президента" нарешті пояснив йому причини звільнення з посади. Про це Рябошапка https://www.pravda.com.ua/columns/2020/04/23/7249045/ написав у своїй колонці на УП
Під "низькими результатами" президент, мабуть, має на увазі кількість "посадок", адже таким в уяві Зеленського є критерій успішності роботи кримінальної юстиції. Однак президент прекрасно знає, що за "посадки" відповідальні не лише прокурори - справи розслідує низка органів, серед яких ДБР, Національна поліція, СБУ, НАБУ, а остаточну крапку ставить суд.
Тому президент нещирий, коли, ставлячи у вину генеральному прокуроровы кількість "посадок", він не має претензій до свого давнього друга, який очолює СБУ, міністра, відповідального за роботу Нацполіції називає "найуспішнышим", а в. о. директора ДБР відправляє на підвищення, призначаючи генпрокуроркою.
Президент нещирий, коли, хизуючись розпочатою нашою командою реформою прокуратури перед іноземними учасниками форуму в Давосі, називає це "низькими результатами" в кіно для українців.
Саме реформа органів прокуратури, яку ми розпочали, є значно важливішою за "посадки". Із тої простої причини, що без такої реформи "посадки" будуть не відновленням справедливості, а небезпечним популізмом. І саме для цього - щоб змінювати систему та правила гри - ми йшли у владу рік тому.
Реформа прокуратури є єдиним за 28 років незалежності країни справжнім очищенням прокуратури, під час якого звільнено лише з Генеральної прокуратури більш ніж 50% некомпетентних і недоброчесних прокурорів.
Окрім очищення та скорочення однієї з найбільших у Європі армії прокурорів, ми впроваджували у прокуратурі найкращі світові зразки роботи прокурорів, які гарантували їм незалежність, об'єктивність і справедливість при доборі прокурорів, оцінці їхньої роботи тощо.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1586532052-portnikov-revansh-bilshe-ne-hovaetsya-zelenskiy-yogo.html Портников: Реванш більше не ховається, Зеленський - його знаряддя
І власне реформа прокуратури і стала однією із головних причин звільнення нашої команди, адже ми вичищали олігархів у прокурорських погонах, прокурорів-"саджанців", які відпрацьовували куплену чи пролобійовану їм посаду, прокурорів-"рішал", які знову з'явилися в коридорах Офісу генерального прокурора після призначення нової генеральної прокурорки.
Натомість ті прокурори, які залишилися, відчули можливість працювати незалежно, керуючись законом, а не вказівками політиків чи олігархів. Вперше за багато років жодна з посад в Офісі генерального прокурора чи з посад керівників обласних прокуратур не була "продана". Незважаючи на десятки "прохань" народних депутатів, які потім збирали підписи за моє звільнення.
Нова, незалежна прокуратура є запорукою змін всієї системи кримінальної юстиції, забезпечення ефективного розкриття злочинів та притягнення до відповідальності винуватих, тобто "посадок".
Проте незалежна прокуратура та незалежне керівництво Офісу генерального прокурора виявились непотрібними ні президентові, ні його оточенню, ні тим, хто отримував вигоду від прокуратури.
І вже сьогодні ми бачимо цьому підтвердження: нова генеральна прокурорка замість того, щоб розслідувати звинувачення у корупції найближчого оточення президента, переслідує того, хто ці факти зробив публічними в інтересах суспільства.
Нова генеральна прокурорка шукає шляхи не завершити розслідування щодо олігарха, який вивів мільярди гривень із банку, а передати провадження з НАБУ, не підконтрольного президентові, до СБУ, яку він контролює.
При цьому департамент Офісу генерального прокурора, який за декілька місяців притягнув до відповідальності колишніх власників більше десятка банків за розкрадання коштів, у перші ж дні нового керівництва прокуратури був ліквідований. Мабуть, "посадки" колишніх банкірів і повернення вкрадених ними мільярдів більше не в пріоритеті у президента та його прокурорки?
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1587043963-delay-kak-putin-zelenskiy-beret-maydanovtsev-v-zalozhniki.html Роби як Путін: Зеленський бере майданівців у заручники
Врешті-решт нове керівництво прокуратури хаотично шукає можливості повернути на роботу прокурорських олігархів, "саджанців" та "рішал", звільнених за результатами атестації, публічно виявляючи готовність програти їм усі судові процеси.
Промовці партії Зеленського в парламенті зазначали, що відмова підписувати повідомлення про підозру п'ятому президентові України стала "останньою краплею", що переповнила чашу терпіння.
Дійсно, декому хотілося швидко поквитатися з політичними опонентами, задовольнивши побажання електорату. Звісно, на певний час це б додало рейтингових балів. Проте очевидно, що такі заяви є зізнанням у політичних мотивах переслідування Петра Порошенка.
Як генеральний прокурор я не міг брати на себе відповідалоністі за такі рішення, що ґрунтуються на політичних мотивах, а не на законі. Та й нова генпрокурока не ризикнула підписати повідомлення про підозру, підготовлену під її керівництвом у ДБР.
Нам вдалося врятувати одне зі знакових проваджень - щодо замаху на Катерину Гандзюк. Розслідуючи це провадження, ми виявили десятки інших епізодів злочинної діяльності у Херсонській області. Ми могли довести справу до суду досить швидко, проте тепер результат цього провадження під загрозою, адже нова прокурорка звільнила тих осіб, хто міг завершити розслідування.
Окрім цього, були ще повернуті державі сотні об'єктів нерухомості, тисячі гектарів землі, зокрема біля морського узбережжя, численні справи щодо катування правоохоронцями наших громадян, спеціальні операції із припинення порушень у сфері грального бізнесу, сфері використання лісових ресурсів тощо.
Але про це президент промовчав.
Адже коли необхідно рятувати власний рейтинг, то можна змінити генерального прокурора. А потім змінити його ще раз. Проте якщо говорити лише про "посадки", а не про зміну системи, то фінальний результат буде завжди однаковий - повний провал, як це було в попередників.
Тому може статися так, що наступного разу народ захоче змінити президента, закидаючи йому його ж слова: "немає результату - звільни місце".
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https://www.pravda.com.ua/columns/2020/04/23/7249045/ Руслан РЯБОШАПКА
У нас всі "покращення" є насправді погіршенням.
Дивлячись на ********** починаєш жалкувати за Рябошапкою.
Дивлячись на єрмака починаєш жалкувати за богданом.
Дивлячись на шмигаля починаєш жалкувати за Гончаруком.
Дивлячись на авакова починаєш жалкувати за ... аваковим 2014 року.
Дивлячись на сцикла починаєш жалкувати, що ватне населення України, перевтомлене війною, не переїхало до Мордора хоча б 1,5-2 роки тому.
https://www.facebook.com/vitaliy.shabunin?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCcRMu-063iOVLZ488aLoAaJe64lCuRpwv43CIj9dEpq8UNKngwbR2qDiy1-ld1P4N_7iVag9XjWZ92&hc_ref=ARTGBfTXYaC_hRRHxJQfHY34fkw2UIfjd2Q5uMqmKXq1orBN6htrlB8tWuAA13iatuQ&fref=nf Vitaliy Shabunin
Голова СБУ Зеленского - Баканов:
1) заблокував підписання НАБУшних підозр по ПриватБанку, де вкрали 150мільярдів
2) приперся з обшукам до https://www.facebook.com/max.nefyodov?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARA-Q0Jl8rG7rHrCVjVljkyPxrEcladfziditNzjhOfVICK0DUFCc-_UtGCE7u3fGEyWH3I1YsGJUk4k&fref=mentions Max Nefyodov зі звинуваченням у крадіжці 30 тисяч
Повну відповідальність за цей цирк несе Володимир Зеленський.