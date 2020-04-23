Баканов предлагает продлить санкции не только против "ВКонтакте" и "Одноклассников", но и ряда других российских веб-ресурсов и программ
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов внес в Совет национальной безопасности и обороны дополнительные предложения о продлении санкций против российских веб-ресурсов и программных продуктов. В частности, он предлагает продлить санкции не только против "ВКонтакте" и "Одноклассники", но и против "Яндекс", "Mail.ru", "Доктор Веб", "Касперский", "1С" и "Парус".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Сегодня мы не просто защищаем украинских граждан от фейков и информационных вбросов из российских соцсетей, но и заботимся о кибербезопасности для представителей бизнеса, государственных и образовательных учреждений. Ведь любой российский почтовый сервис или антивирус могут использовать во вред Украине. Поэтому надо минимизировать риски. Блокируя такие ресурсы и программы, мы заботимся о безопасности страны в целом", - подчеркнул он.
Также он предложил создать и обеспечить функционирование в Украине Единого реестра программного обеспечения, разрешенного для использования в государственных информационно-телекоммуникационных системах. По мнению киберспециалистов СБУ, это даст возможность ограничить закупки и использование запрещенного программного обеспечения и создаст благоприятные условия для развития отечественной IТ-сферы.
Напомним, ране сообщалось, что Баканов предлагает продлить запрет российских соцсетей еще на 3 года.
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Как не считай, это был переломный момент для Украины. Я вижу это по статистике, по себе, по знакомым, по сайтам мелкого бизнеса. Раньше все было завязано на российские сайты. После блокировки все стало меняться
Можно конечно совсем отрезать интернет, как в Северной Корее, но это очень вредно для экономики и демократии, и на это никто не пойдет.
Я поражаюсь умственному развитию нашего правительства!
шарий - для дебилов, которые имеют завышенное мнение о своем ай кью. И еще для конспирологов.
Один из любителей шария недавно с пеной у рта доказывал мне подлинность взятой из инетов якобы цитаты якобы Сталина, в которой он якобы предвидел возникновение короновируса, созданного злобными империалистами. Ну что тут скажешь?
Заблокировать их нахрен. До особого распоряжения в связи со смертью Путина.
До того времени все одноклассники вымрут
Кто тебе вообще доктор, что имея кучу неплохих бесплатных облачных сервисов ты выбрал какое-то убогое кацапское говно, а теперь пытаешься трагедию из этого высосать.
Хотя судя по тому, что ты лайкаешь собственные каменты, тут удивляться нечему.
Не знаю,но в мой мейл.ру года три наверное не могу зайти...."не верный лог или пароль" попробовал несколько раз и перешел на GMAIL.com....А насчет ОК с его тех.группами(в других не бываю),в частности радио и спутниковое ТВ,так на ФБ ничего подобного нет.Кстати,в этих группах табу на политику-банят навсегда.
Кацапы могут по-прежнему убивать украинцев, взрывать склады с боеприпасами... но зайти в Яндекс - аааааа, какой кошмар, какая угроза национальной безопасности!!!
Баканов, ты - тупая лицемерная гнида.