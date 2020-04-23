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Баканов предлагает продлить санкции не только против "ВКонтакте" и "Одноклассников", но и ряда других российских веб-ресурсов и программ

Баканов предлагает продлить санкции не только против

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов внес в Совет национальной безопасности и обороны дополнительные предложения о продлении санкций против российских веб-ресурсов и программных продуктов. В частности, он предлагает продлить санкции не только против "ВКонтакте" и "Одноклассники", но и против "Яндекс", "Mail.ru", "Доктор Веб", "Касперский", "1С" и "Парус".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Сегодня мы не просто защищаем украинских граждан от фейков и информационных вбросов из российских соцсетей, но и заботимся о кибербезопасности для представителей бизнеса, государственных и образовательных учреждений. Ведь любой российский почтовый сервис или антивирус могут использовать во вред Украине. Поэтому надо минимизировать риски. Блокируя такие ресурсы и программы, мы заботимся о безопасности страны в целом", - подчеркнул он.

Также он предложил создать и обеспечить функционирование в Украине Единого реестра программного обеспечения, разрешенного для использования в государственных информационно-телекоммуникационных системах. По мнению киберспециалистов СБУ, это даст возможность ограничить закупки и использование запрещенного программного обеспечения и создаст благоприятные условия для развития отечественной IТ-сферы.

Напомним, ране сообщалось, что Баканов предлагает продлить запрет российских соцсетей еще на 3 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп "Голоса" Лозинский требует продлить запрет российских соцсетей в Украине: нельзя агрессору позволить зарабатывать на украинцах

Автор: 

СБУ (20033) социальные сети (643) Баканов Иван (303)


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Топ комментарии
+21
После блокировки в несколько раз упала посещаемость российских сайтов украинцами, посещаемость западных сайтов наоборот возросла.
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23.04.2020 16:54 Ответить
+19
Все россиянские сервисы давно должны быть признаны потенциально опасными для Украины.
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23.04.2020 16:58 Ответить
+11
Есть толк - люди быстро устают заходить в сервисы через пень колоду и ищут альтернативы. Теперь, правда, все эти «одноклассники» перебрались в фейсбук и инстаграм, засирая все информационное пространство совковыми шуточками и остротами, сексистскими статусами, безумной херней из цикла «вы не знали, а мы придумали» и прочими прелестями деградировавшего общества, но что поделать?
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23.04.2020 17:02 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
і толку від їх заборон коли є звичайнісінька ВПН програма .які ці заборони обходить?
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23.04.2020 16:48 Ответить
После блокировки в несколько раз упала посещаемость российских сайтов украинцами, посещаемость западных сайтов наоборот возросла.
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23.04.2020 16:54 Ответить
Просто потому что посещения через VPN не считаются посещениями из Украины. У меня во вконтакте из 400 друзей до сих пор подавляющее большинство заходит. Тем более, в мобильном приложении вконтакта VPN уже встроен по дефолту и робит из коробки, даже настраивать ничего не надо.
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23.04.2020 17:03 Ответить
Баканов пропонує продовжити санкції не тільки проти "ВКонтакте" і "Однокласників", а й низки інших російських вебресурсів і програм - Цензор.НЕТ 1851

Как не считай, это был переломный момент для Украины. Я вижу это по статистике, по себе, по знакомым, по сайтам мелкого бизнеса. Раньше все было завязано на российские сайты. После блокировки все стало меняться
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23.04.2020 17:21 Ответить
Не знаю, мне, как пользователю вконтача, кажется, что по его посещаемости сильнее ударило то, что он сам по себе в полную помойку превратился. Он же изначально был популярен, в основном, как шаровой медиахостинг. Сейчас у него файлообменную составляющую очень жёстко урезали (особенно досталось музыкальной, она по факту лежит в коме сейчас), а без неё он нах не нужен.
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23.04.2020 18:46 Ответить
та ладно - ВК изначально выгребной ямой был
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23.04.2020 19:40 Ответить
Я вконтакт только как плеер использовал, а как запретили, перешел на Deezer, потом понравилось, перешел на платную семейную подписку.
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23.04.2020 20:10 Ответить
Считаю, что цензура неприемлема и государство не может нам указывать, что читать, что смотреть и слушать. Это уже было в СССР в течение 70 лет. Чем закончилось для СССР - все знают. Китай тоже блокирует ВКонтакте и уже очень давно. То есть Украина ведет себя в этом отношении как авторитарный Китай. ВКонтакте самая передовая система обмена информацией и коллекционирования аудио и видео треков, и конечно фото. Ни Одноклассники ни тем более нудный и настырный Фейсбук не годится ВКонтакте и в подметки. Поэтому его популярность объяснима. А маргиналы всегда были и будут. Разве они только в социальных сетях? Они везде, вы и сами таких знаете. Одни убивают себя курением или алкоголем, другие наркотой. Нужно иметь голову на плечах и если ее нет, тут уже ничего не поделаешь.
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23.04.2020 17:53 Ответить
а система по другому не знает как. в школе єтому не учат, а школа пропускает и вьіпускает через себя всех.
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23.04.2020 19:23 Ответить
Два друга, один за другим, вы понимаете прекрасно, что технически можно зайти на большинство кацапресурсов, и вконтакте реально хороший изначально ресурс. Но надо всем этим висит проклятие ФСБ. Запрещают их справедливо, а пользоваться ими или нет - вопрос морали.
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23.04.2020 19:41 Ответить
Потому что зашедших на кацапские сайты с VPN невозможно отследить. Счетчики используют базы данных украинских провайдеров. Посещаемость не должна была упасть, она должна была обнулиться, если блокировка эффективна.
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23.04.2020 17:09 Ответить
По этой логике получается борьба с курением не эффективна, потому что некоторые люди до сих пор курят
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23.04.2020 17:25 Ответить
Такая блокировка невозможна. Даже китайские спецслужбы, со своим великим файерволлом, не могут полностью заблокировать своим гражданам доступ к нежелательным ресурсам.
Можно конечно совсем отрезать интернет, как в Северной Корее, но это очень вредно для экономики и демократии, и на это никто не пойдет.
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23.04.2020 18:05 Ответить
Она эффективна в зависимости от прова. Например, на некоторых из них даже ВПН не нужно подключать, достаточно в сетевых настройках прописать гугловский DNS 8.8.8.8 вместо дефолтного.
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23.04.2020 18:49 Ответить
Есть толк - люди быстро устают заходить в сервисы через пень колоду и ищут альтернативы. Теперь, правда, все эти «одноклассники» перебрались в фейсбук и инстаграм, засирая все информационное пространство совковыми шуточками и остротами, сексистскими статусами, безумной херней из цикла «вы не знали, а мы придумали» и прочими прелестями деградировавшего общества, но что поделать?
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23.04.2020 17:02 Ответить
а что делать? фильтрьі для "вьі не знали, а мьі придумали". мне такой штази поставили на ютубе: мои комментьі русскохромосомньіе канальі вообще не видят, их вижу только я в своем акке, без акка на другом браузере они не существуют. фейсбук тоже сразу коментьі как нарушившие правила маркирует и удаляет, поддержка меня тоже не видит.
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23.04.2020 19:46 Ответить
Толк большой,так как эти впн глючные,особенно если интернет слабый,а за нормальный впн платить никто не хочет.Почти все старшее население переехало с ОК ,ВК на Фейсбук,а дальше и молодежь подтянулась ,и это правда.Пока эти фсбешные сайты не закрыли ,там такой срач,и пропаганда творилась!Так что толк огромный))
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23.04.2020 17:05 Ответить
"Молодежь подтянулась". Попробуйте зайти на платформы на которых только молодежь, вроде Твича. Там Фейсбука не существует в принципе. Все паблики, группы и личные страницы только в ВК. И про скорость VPN вы явно загнули. Сейчас даже бесплатные VPN-сервисы браузеров очень шустрые.
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23.04.2020 17:32 Ответить
А пристало ли пролетариям ездить по старым буржуазным дорогам? Не пристало! Надо их разрушить и построить новые, пролетарские! (20 годы прошлого столетия) Вместо того, чтоб вести собственную наступательную политику и пропаганду делают "украинский чебурнет" Чем не РФ? Барыга начал, а эти продолжают.
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23.04.2020 20:57 Ответить
кацапа,не кукарекай .
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23.04.2020 17:07 Ответить
вылазь из курятника, там может быть птичий гриппппп!!!!
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23.04.2020 17:13 Ответить
а яким чином у вас інтернет зав'язаний на кацапах ?
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23.04.2020 19:02 Ответить
поисковая яндекс вьілазит всегда, даже когда гугл вьібираешь основньім, потому что вся инфа на яндекс-ресурсах, практически одно инфопространство с рашкой.
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23.04.2020 19:36 Ответить
Все россиянские сервисы давно должны быть признаны потенциально опасными для Украины.
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23.04.2020 16:58 Ответить
так они признаны...только быдло все равно в однокакашники лезет \пролетарии всех стран,фуле...
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23.04.2020 17:08 Ответить
Цікаво, а Баканова "чортом", з яким потрібно "розібраться", коли визнають, після цієї заяви? І хто "розбираться" буде, у випадку чого? "ДБС", чи САМ дЄрмак?
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23.04.2020 17:02 Ответить
Радует что при Зеленском хоть в чем-то не сдали позиции.
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23.04.2020 17:04 Ответить
а в чём сдали?
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23.04.2020 17:32 Ответить
А как насчет Ютьюб, Инстаграм, Твиттер, ТикТок, Твич.... Они как будто созданы для пропаганды, не только политической. Никто же не станет отрицать что украинцы обитают в русскоязычных сегментах этих сетей. И вообще Интернет. Это как конопатить дырки в доме без крыши.
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23.04.2020 17:04 Ответить
Все перечисленные тобой сервисы по крайней мере не являются кацапскими и не сливают личные данные пользователей по первому требования фсб.
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23.04.2020 18:10 Ответить
Это как конопатить дырки в доме без крыши.

Я поражаюсь умственному развитию нашего правительства!
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23.04.2020 21:00 Ответить
немає і х..й з ними....
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23.04.2020 17:05 Ответить
Расскажите ему о VPN и хай вин заспокойиться вже.
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23.04.2020 17:11 Ответить
В этом деле относительно московских соцсетей, п/я и проч. - 100% на стороне литинанта Вани, друга детства Вовы.
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23.04.2020 17:14 Ответить
Если есть в РФ чебурнет - то аналог в Украине не за горами! А то панимаишь ли - этот Шарий ещё тут со своим Ютубом и Телеграммом... Тока Янина Соколова и этот, лучший в мире блохер, как его... А, Полтава! Это наше всё! А ещё есть художник один. Во, Поярков! Светочи, ****!
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23.04.2020 17:16 Ответить
Я не знаю какой ты кацманавт, но кац ты точно.
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23.04.2020 17:21 Ответить
Тебе и не надо знать. Тебе надо просто подписаться на Шария! И внимательно слушать его блоги.
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23.04.2020 17:24 Ответить
Вместе с тобой?
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23.04.2020 17:29 Ответить
Чё это? Вместе с почти двумя миллионами его подписчиков. Сними с себя запреты которые на тебя наложила ваша секта. Живи свободно.
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23.04.2020 17:37 Ответить
Ты уже поздравил своего кумира Петушария с достижением "лучший работник Макдональдс месяца"?
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23.04.2020 17:40 Ответить
Ты написал галиматью. У меня нет кумиров. А про МакДональдс что-то слышал. Подстрелил он там кого-то когда-то из резинки. По его словам - тот бедолага до сих пор там лежит. И его преследуют за это в уголовном порядке. Это же не Стерненко, Черновол или убийцы Бузины! Это сам Шарий! Маньяк-убийца.
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23.04.2020 17:50 Ответить
Та уже сняли с розыска.Надувай красные шарики и покупай цветы-твой кумир возвращается в Украину.
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23.04.2020 18:17 Ответить
Ты с первого раза про кумира не вдуплился. Это же надо быть таким тормозом!
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23.04.2020 18:30 Ответить
Бузина,Стерненко итд это маркеры,которые моментально выдают в тебе почитателя Петушарика.Ты палишься даже не осознавая это.
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23.04.2020 18:41 Ответить
Что значит выдают? Это что надо скрывать? Да, я почитатель партии Шария и его блогов. Ну, нравится его программа мне, нравится его освещение и анализ событий. Партия официально зарегистрирована и абсолютно легальна. В стране демократия. В вашей секте это понимают?
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23.04.2020 18:50 Ответить
Ну молодец что признался.Каминг аут ватника засчитан.
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23.04.2020 18:55 Ответить
Вы очень ошибаетесь, если считаете сторонников партии Шария ватниками. Эту ересь вам внушили в вашей секте. Думаю - это умные, современные, образованные и продвинутые граждане Украины, а не рагули бросившие школу и подавшиеся в активисты.
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23.04.2020 19:00 Ответить
Нет не ошибаюсь.Вся его подписота это ватная шобла с деревенскими повадками.От вас и вашего кумира кацапской пропагандой за версту несет.
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23.04.2020 23:18 Ответить
Первый раз вижу такой пафосный призыв жрать говно...
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23.04.2020 18:46 Ответить
Это вряд ли. Никто из знакомых мне евреев не подписан на шария. Потому что умные.
шарий - для дебилов, которые имеют завышенное мнение о своем ай кью. И еще для конспирологов.
Один из любителей шария недавно с пеной у рта доказывал мне подлинность взятой из инетов якобы цитаты якобы Сталина, в которой он якобы предвидел возникновение короновируса, созданного злобными империалистами. Ну что тут скажешь?
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23.04.2020 19:13 Ответить
Что значит "продлить санкции"?
Заблокировать их нахрен. До особого распоряжения в связи со смертью Путина.
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23.04.2020 17:26 Ответить
Ого!
До того времени все одноклассники вымрут
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23.04.2020 18:58 Ответить
а хіба не в тому ціль?
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23.04.2020 19:38 Ответить
Больше похоже на пиар акцию. Толк от запрета есть несомненно, но это не то что ждут украинцы от службы безпекы. Почему откровенных врагов никуда не прячущися не макаем в тарелку с тюремной баландой, почему не закрываем границы напрочь с дурковатым северным соседом, много бесконечных почему. Служба то ли выхолощена, то ли заточена на пшик.
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23.04.2020 17:28 Ответить
а наХ..., баклани, відкривайте всі ************* ресурси, кому ви очі замилюєте, *****? у вас же новінські та метвечуківські чорти з портновими та говноротими ****** бондаренчихами керують державою, наХ... далі і кому очі замилювати?
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23.04.2020 17:32 Ответить
Так и есть. Это просто замылить глаза.
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23.04.2020 17:33 Ответить
Падлюка Баканов. У меня на mail.ru 1Tb безкоштовної хмари и ще 200Gb на яндексє. Дай мені хоча б половину цього на українскому ресурсі та забороняй російске, хоть ти дроти їм ріж. Качапський газ та нафту Баканов зпборонити не хоче?
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23.04.2020 17:40 Ответить
Я так понимаю про Дропбокс, Гуглдиск и Мега ты ничего не слышал, копрофил?
Кто тебе вообще доктор, что имея кучу неплохих бесплатных облачных сервисов ты выбрал какое-то убогое кацапское говно, а теперь пытаешься трагедию из этого высосать.
Хотя судя по тому, что ты лайкаешь собственные каменты, тут удивляться нечему.
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23.04.2020 18:55 Ответить
давайте станем северной кореей-ВСЕ запретить!!!
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23.04.2020 17:40 Ответить
Ну тут він правий. Російського гімна в Україні бути не повинно... А ще б краще щоб всі росіяни з України валили на Росію...
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23.04.2020 17:55 Ответить
mail.ru - это однозначно зло. Как они уже достали, лезут во все дыры.
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23.04.2020 17:59 Ответить
разработчикам мейл.ру надо руки полокоть в серную кислоту опустить.....хер удалишь эту хрень,приходися браузер полностью сносить)
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23.04.2020 18:52 Ответить
https://censor.net/user/457217--"разработчикам мейл.ру надо руки полокоть в серную кислоту опустить.....хер удалишь эту хрень,приходися браузер полностью сносить)"
Не знаю,но в мой мейл.ру года три наверное не могу зайти...."не верный лог или пароль" попробовал несколько раз и перешел на GMAIL.com....А насчет ОК с его тех.группами(в других не бываю),в частности радио и спутниковое ТВ,так на ФБ ничего подобного нет.Кстати,в этих группах табу на политику-банят навсегда.
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24.04.2020 07:51 Ответить
VPN це непрохідний бар'єр для тупих. А саме на тупих російська пропаганда і розрахована. Тому блокування, хоч і не забезпечує 100% ефективності, але відсіює групу ризику.
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23.04.2020 18:11 Ответить
Валіть 1с з потрійною силою. Це велика зараза на теренах України.
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23.04.2020 18:12 Ответить
Уверен, это америкосы надавили. В секте зебилов это явно не добавит популярности.
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23.04.2020 18:38 Ответить
Что-либо запрещать, в интернете, не создавая ничего своего - как "борьба с вирусом", нашими властями. Не вкладывая ни копейки, бороться полицейскими методами. Но ВПН, быстрый и бесплатный, ломает любые планы недоумков.
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23.04.2020 18:44 Ответить
Баканов пропонує продовжити санкції не тільки проти "ВКонтакте" і "Однокласників", а й низки інших російських вебресурсів і програм - Цензор.НЕТ 3212
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23.04.2020 20:17 Ответить
Собирались в Европу, оказались в совке
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23.04.2020 18:55 Ответить
Правильно! Хоч щось зекоманда починає робити правильно.
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23.04.2020 19:05 Ответить
??? це ще тільки розмови.
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23.04.2020 19:40 Ответить
До жопы та блокировка. Интернет запрещалки игнорит априори.
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23.04.2020 20:06 Ответить
Что характерно, закрыть границу с РФ или хотя бы ввести визовый режим с агрессором он не предлагает.
Кацапы могут по-прежнему убивать украинцев, взрывать склады с боеприпасами... но зайти в Яндекс - аааааа, какой кошмар, какая угроза национальной безопасности!!!

Баканов, ты - тупая лицемерная гнида.
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23.04.2020 20:25 Ответить
Напоминает отважную борьбу мусоров с проститутками и порнографией. Смысла, пользы для общества - ноль, при этом реальные преступления не расследуются.
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23.04.2020 20:28 Ответить
Не предлагагай а делай ! Думающих много, делающих мало.
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23.04.2020 22:38 Ответить
до лампочки запреты. все продолжать лазить через впн.
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24.04.2020 00:02 Ответить
ну и смысл что-то блочить, если простой впн бесплатный все эти блокировки обходит? хотя надеюсь они не додумаются до сложных блокировок. я зашла отсюда скачала и все https://whoer.net/ru/vpn
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30.04.2020 12:51 Ответить
 
 