РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11515 посетителей онлайн
Новости
4 802 6

Дым от пожаров в Чернобыльской зоне движется на запад Киевской области, - Укргидрометцентр

Дым от пожаров в Чернобыльской зоне движется на запад Киевской области, - Укргидрометцентр

Руководитель Украинского гидрометцентра Николай Кульбида заявил, что продукты горения от лесных пожаров в Чернобыльской зоне перемещаются с атмосферным воздухом в направлении западных районов Киевской области.

Об этом он сообщил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Перемещение продуктов горения, которые выбрасываются в атмосферу, происходит в южном направлении со скоростью 10-15 км в час. Таким образом из Зоны отчуждения воздух перемещается на западные районы Киевской области. А из северных районов Житомирской области в направлении городов Коростень и Житомир", - отметил Кульбида.

По его словам, в ближайшие дни направление ветра будет переменчивым.

"При таких условиях, когда ветер часто меняет свое направление, не следует ожидать значительного распространения за пределы зоны отчуждения и севере Житомирской области тех загрязняющих веществ, которые могут выделяться во время пожаров", - пояснил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Зоне отчуждения на всех трех участках распространения пожаров нет, - ГСЧС. ВИДЕО

Автор: 

Гидрометцентр (665) пожар (5969) Чернобыль (513)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вот зачем эту херню говорить а потом писать? Откройте сайт https://www.windy.com/ru/-%D0%94%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0-rain?rain,48.785,33.069,6
Погодная карта онлайн. Там четко видно по карте, что направление ветра северо восточное уже неделю. Одновременно получите симуляцию погоды на 10 дней по всем параметрам, не прогноз, а симуляцию.
показать весь комментарий
23.04.2020 17:10 Ответить
Ветер северо-западный, северный.
показать весь комментарий
23.04.2020 18:04 Ответить
а почему на пожаре ни один ДРУГ президента не бегает с ведром. НЕПОРЯДОК. или ДРУГ бабло распределяет???????????
показать весь комментарий
23.04.2020 17:25 Ответить
Два шага налево, три шага на право, шаг уперёд и оборот!
показать весь комментарий
23.04.2020 17:48 Ответить
Якби Київ не підкоптило то ніхто б і ворушивсь.
показать весь комментарий
23.04.2020 18:44 Ответить
 
 