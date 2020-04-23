Дым от пожаров в Чернобыльской зоне движется на запад Киевской области, - Укргидрометцентр
Руководитель Украинского гидрометцентра Николай Кульбида заявил, что продукты горения от лесных пожаров в Чернобыльской зоне перемещаются с атмосферным воздухом в направлении западных районов Киевской области.
Об этом он сообщил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.
"Перемещение продуктов горения, которые выбрасываются в атмосферу, происходит в южном направлении со скоростью 10-15 км в час. Таким образом из Зоны отчуждения воздух перемещается на западные районы Киевской области. А из северных районов Житомирской области в направлении городов Коростень и Житомир", - отметил Кульбида.
По его словам, в ближайшие дни направление ветра будет переменчивым.
"При таких условиях, когда ветер часто меняет свое направление, не следует ожидать значительного распространения за пределы зоны отчуждения и севере Житомирской области тех загрязняющих веществ, которые могут выделяться во время пожаров", - пояснил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Погодная карта онлайн. Там четко видно по карте, что направление ветра северо восточное уже неделю. Одновременно получите симуляцию погоды на 10 дней по всем параметрам, не прогноз, а симуляцию.