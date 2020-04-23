Дым от пожаров в Чернобыльской зоне движется на запад Киевской области, - Укргидрометцентр

Руководитель Украинского гидрометцентра Николай Кульбида заявил, что продукты горения от лесных пожаров в Чернобыльской зоне перемещаются с атмосферным воздухом в направлении западных районов Киевской области.

Об этом он сообщил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Перемещение продуктов горения, которые выбрасываются в атмосферу, происходит в южном направлении со скоростью 10-15 км в час. Таким образом из Зоны отчуждения воздух перемещается на западные районы Киевской области. А из северных районов Житомирской области в направлении городов Коростень и Житомир", - отметил Кульбида.

По его словам, в ближайшие дни направление ветра будет переменчивым.

"При таких условиях, когда ветер часто меняет свое направление, не следует ожидать значительного распространения за пределы зоны отчуждения и севере Житомирской области тех загрязняющих веществ, которые могут выделяться во время пожаров", - пояснил он.

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