Зеленский поблагодарил украинцев, отмечавших Пасху дома: "Ваш поступок доказывает - мы являемся зрелыми и ответственными гражданами". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил всех украинцев, которые оставались на Пасху дома и придерживались карантинных мер.

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу поблагодарить всех украинцев, которые отмечали Пасху дома. Ваш поступок доказывает - мы являемся зрелыми, ответственными гражданами, которые думают о себе, своих близких и украинских врачах. Считаю, мы большие молодцы, мы можем собой гордиться", - подчеркнул он.

Кроме этого, президент поддерживает решение украинского правительства продлить карантин до 11 мая.

"Это правильный шаг, у нас есть четкий план выхода из карантина. Вскоре Премьер-министр озвучит детальный сценарий из пяти этапов. Тем временем продолжается работа над обеспечением страны, наших больниц и аптек всем необходимым. Завтра будет отгружено и направлено в регионы Украины 200 тыс. ПЦР-тестов отечественного производства. Всего есть заказ на 2 миллиона ПЦР-тестов, сделанных в Украине", - отметил он.

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