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Новости Коронавирус и карантин
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Зеленский поблагодарил украинцев, отмечавших Пасху дома: "Ваш поступок доказывает - мы являемся зрелыми и ответственными гражданами". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил всех украинцев, которые оставались на Пасху дома и придерживались карантинных мер.

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу поблагодарить всех украинцев, которые отмечали Пасху дома. Ваш поступок доказывает - мы являемся зрелыми, ответственными гражданами, которые думают о себе, своих близких и украинских врачах. Считаю, мы большие молодцы, мы можем собой гордиться", - подчеркнул он.

Кроме этого, президент поддерживает решение украинского правительства продлить карантин до 11 мая.

"Это правильный шаг, у нас есть четкий план выхода из карантина. Вскоре Премьер-министр озвучит детальный сценарий из пяти этапов. Тем временем продолжается работа над обеспечением страны, наших больниц и аптек всем необходимым. Завтра будет отгружено и направлено в регионы Украины 200 тыс. ПЦР-тестов отечественного производства. Всего есть заказ на 2 миллиона ПЦР-тестов, сделанных в Украине", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следующей волной, примерно через неделю, пойдут те, кто был на Пасху в храмах, - Кличко

Автор: 

Зеленский Владимир (20849) карантин (16729) Пасха (378) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+19
Он что Порохоботов поблагодарил? Потому что зрелые и ответственные граждане за него не голосовали!
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23.04.2020 17:26 Ответить
+15
За ЗЕбила Зеленський подякував українцям, які святкували Великдень вдома: "Ваш вчинок доводить - ми є зрілими і відповідальними громадянами" - Цензор.НЕТ 9393
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23.04.2020 17:29 Ответить
+10
это что получается, ленка-сепарша со своими личинками - не украинцы? ведь они праздновали православную пасху в швеции?
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23.04.2020 17:27 Ответить
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Он что Порохоботов поблагодарил? Потому что зрелые и ответственные граждане за него не голосовали!
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23.04.2020 17:26 Ответить
Зеленский поблагодарил украинцев, отмечавших Пасху дома: "Ваш поступок доказывает - мы являемся зрелыми и ответственными гражданами" - Цензор.НЕТ 274
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23.04.2020 17:27 Ответить
Это когда Бубочка сказал я ваш вирок? И не обманул подлец он действительно наш приговор!
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23.04.2020 17:29 Ответить
Зеленський продовжує розповсюджувати антинаукову хрєнь, немає жодного доведеного випадку зараження людини під час богослужінь!
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23.04.2020 18:43 Ответить
Два сапога - пара.
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23.04.2020 17:34 Ответить
Вам, конечно, видней.
Со стороны.
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23.04.2020 17:49 Ответить
Именно так.В этом правы.
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23.04.2020 17:51 Ответить
Мова.
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23.04.2020 17:49 Ответить
Не правда.Вы перевираете факты и смешиваете несовместимые понятия. Порохоботы-это Армия,Мова,Вера....а зебилам-на колени,порноактриса и эбонитовые палочки в задницу.
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23.04.2020 17:52 Ответить
О!
А то... Воля...
Я ж говорю, вам видней.
Со стороны.
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23.04.2020 17:54 Ответить
Улыбаешься.Видно 4000 получил в школьной кассе,ЛОХ потешный, на коленях перед куйло))
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23.04.2020 17:57 Ответить
Измерь температуру.
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23.04.2020 18:22 Ответить
Ага, угадай за кого голосовал зрелый и ответственный польский заробитчанин, который заявил "коронавирус - не моя проблема, пусть старики беспокоятся"
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23.04.2020 17:28 Ответить
За ЗЕбила Зеленський подякував українцям, які святкували Великдень вдома: "Ваш вчинок доводить - ми є зрілими і відповідальними громадянами" - Цензор.НЕТ 9393
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23.04.2020 17:29 Ответить
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23.04.2020 17:33 Ответить
Зачем он перестал краситься?
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23.04.2020 19:35 Ответить
За Зеленского! Ну или вобще на выборы забил!
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23.04.2020 17:30 Ответить
И за кого же он голосовал?
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23.04.2020 17:33 Ответить
Да. Это он поблагодарил именно тебя.
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23.04.2020 17:32 Ответить
Рік президента. Факти та маніпуляції у фільмі Зеленського https://www.pravda.com.ua/articles/2020/04/23/7248987/
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23.04.2020 17:52 Ответить
Я тута годной аналитики подобрал
Зеленський подякував українцям, які святкували Великдень вдома: "Ваш вчинок доводить - ми є зрілими і відповідальними громадянами" - Цензор.НЕТ 2977
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23.04.2020 18:37 Ответить
Зеленський подякував українцям, які святкували Великдень вдома: "Ваш вчинок доводить - ми є зрілими і відповідальними громадянами" - Цензор.НЕТ 4489 https://censor.net/user/415735

Он что Порохоботов поблагодарил? Потому что зрелые и ответственные граждане за него не голосовали!https://censor.net/comments/locate/3191104/019214fb-8e59-707d-bbbe-374136cee196Ответить
Больше не нравится 19
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23.04.2020 22:06 Ответить
...в народ умело вживляют ген страха и покорности.
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23.04.2020 17:26 Ответить
неумело

и не в народ
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23.04.2020 17:28 Ответить
Да ну и куда этот ген делся? Есть 25% у которых этого гена нет и есть 72 у которых есть. Так вот 25% этот ген ни как не внедришь у них на чужеродные гены иммунитет а 72% уже имеют !
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23.04.2020 17:28 Ответить
кладезь ума
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23.04.2020 17:32 Ответить
У 25% генов ваще нет! Там ШАКАЛад!!!!!
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23.04.2020 17:32 Ответить
ПНХ, тупороид помоечный.
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23.04.2020 17:33 Ответить
Ну у тебя точно есть ОДИН, ген идиотизма!
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23.04.2020 17:36 Ответить
угу, ти голосував за Зебіла, а ідіот Левіс?
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23.04.2020 18:01 Ответить
Я голосовал за Президента и если я с его слов "тупороид помоечный",то почему бы ему не стоать идиотом?????( это я оооочень мягко о нём отозвался)!
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23.04.2020 18:05 Ответить
так, він звісно не правий. Якщо ти голосував за Зеленського, то ти ніякий не "тупороид помоечный" - ти ПОВНИЙ ДЕБІЛ!
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23.04.2020 18:10 Ответить
Де Билл тот, кто до сих пор славит барыгу-мародёра-вора и предателя Потрошенку.
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23.04.2020 18:16 Ответить
час покаже. Я вважаю, що ви усі повинні заплатити з повна, за свого Зеленського. Поки що усе йде у вірному напрямку.
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23.04.2020 18:18 Ответить
Не. Это вы дожны заплатить СПОЛНА за то, что 5 лет (!!!), не взирая ни на что, славили барыгу и уничтожали рейтинги его конкурентов- вменяемых, проукраинских политиков, которые даже потенциально могли стать его конкурентами на выборах! Ибо вам хотелось видить "на троне" только соевое убожество! За бабки или по своей недалёкости вы называли чёрное белым- не важно. А вот зелёную вату вы облить помоями в полном объеме не успели. Вот теперь и получиТЕ! ДякуйТЕ своему мародёру.
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23.04.2020 18:24 Ответить
А ми і платимо. Платимо за те, що вас піда.расів усіх на фронт не відправили, дозволили вам по людськи жити.
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23.04.2020 18:26 Ответить
это что получается, ленка-сепарша со своими личинками - не украинцы? ведь они праздновали православную пасху в швеции?
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23.04.2020 17:27 Ответить
Баканову это скажи, который цинично заявляет, что ходит в РПЦ и не признаёт раскола!
Д.Б.
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23.04.2020 17:29 Ответить
Собаки сорвались с цепи!!!! Молодец ЗЕ! Пусть гавкают! Укусить-то сцыкотно!!!!!
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23.04.2020 17:31 Ответить
Не сци, скоро будете разом гавкати, десь під Ростовом...
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23.04.2020 18:02 Ответить
воно без укусів само від страху здохне.
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23.04.2020 23:04 Ответить
только московский сатанат был против народа, призывал идти в ихние скопища болезни, исчадия ада, выставить со страны терористов
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23.04.2020 17:31 Ответить
Все вірно. Українці до сатанинської секти РПЦ-ФСБ не ходять і участі в її сатанинських шабашах не приймають.
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23.04.2020 17:32 Ответить
Порнуха с участием вислюка с экранов льется не переставая. У него что, должность такая: вислюк-порноактер? Я понимаю, прошлое дает знать. Но надо же и меру знать.
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23.04.2020 17:32 Ответить
Коли даси обіцяну тищу, Брехун оманський?
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23.04.2020 17:33 Ответить
благодарность принята. теперь расскажи чем палатка с кофе опаснее супермаркета???? и чем лоток с огурцами опаснее магазина? за ломбард не спрашиваю. не хочу слышать бред. самое грязное место в торговле и услугах. прием краденного хрен знает какого похождения, потные перстни , браслеты и цепочки, не деинфицированная электроника. НО ИМ, ****, МОЖНО!!!!!!!!
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23.04.2020 17:34 Ответить
не ту країну назвали ГОНДУРАС!
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23.04.2020 17:35 Ответить
Убожество...
Человек Морально Опущенный.
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23.04.2020 17:36 Ответить
Да уж..
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23.04.2020 17:39 Ответить
Как всегда, гномик жжот:
Ваш поступок доказывает - мы являемся зрелыми, ответственными гражданами
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23.04.2020 17:41 Ответить
Вовік, аби жителі України справді були народом, та ще й зрілим та відповідальним- ти б зараз в Урюпінську разом зі своїм шапіто концерти перед чукчами вів.
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23.04.2020 17:41 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил всех украинцев, которые оставались на Пасху дома и придерживались карантинных мер. Источник: https://censor.net/n3191104

Зеленський подякував українцям, які святкували Великдень вдома: "Ваш вчинок доводить - ми є зрілими і відповідальними громадянами" - Цензор.НЕТ 7672
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23.04.2020 17:44 Ответить
Зеленський подякував українцям, які святкували Великдень вдома: "Ваш вчинок доводить - ми є зрілими і відповідальними громадянами" - Цензор.НЕТ 7312
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23.04.2020 17:47 Ответить
Зеленський подякував українцям, які святкували Великдень вдома: "Ваш вчинок доводить - ми є зрілими і відповідальними громадянами" - Цензор.НЕТ 6978
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23.04.2020 17:48 Ответить
Пішов нах.р гнида. Я вдома зустрів не завдяки тобі і твоя думка мене менше цікавить ніж думки моєї собаки.
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23.04.2020 18:00 Ответить
думаю что мысли твоей собаки всё же важнее.... )))
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23.04.2020 18:17 Ответить
ну... у неї вони хоч є, а у випадку із Зелєю, я в цьому сумніваюсь...
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23.04.2020 18:19 Ответить
Мы даже Пасху дома отмечали, чтобы вирус не распространялся, а ты умышленно карантин не организовал для 700 000 приглашённых тобой в Украину "туристов". Если не мог обеспечить карантин, для чего ты их приглашал приехать в Украину?
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23.04.2020 18:04 Ответить
А я в Храме Божьем был . С семьей. И мне неинтересно мнение зеленского по этому поводу.
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23.04.2020 18:20 Ответить
Ты хотел сказать в капище шаманов-сатанистов погрясших в содомском грехе?!
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23.04.2020 18:59 Ответить
Граждане - ответственные!
Только безбожники.
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23.04.2020 19:03 Ответить
Зелений антихріст.
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23.04.2020 19:41 Ответить
Со всё злее и злее. Видать скоро их ботоферму разгонят.
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23.04.2020 19:43 Ответить
Чтоб ты уже сдох поскорее, чмо зелёное!
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23.04.2020 19:44 Ответить
зебобики, а хде овации, экстаз? шо-то вы какие-то вяленькие.....
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23.04.2020 19:51 Ответить
Пошел в дупу осел.
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23.04.2020 20:18 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2020/04/23/7249113/ Президент Володимир Зеленський рекомендує українцям, поки вони сидять вдома на карантині, вчити іноземні мови.

Але навчатись грі на клавішних теж не завадить.
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23.04.2020 20:57 Ответить
Свою благодарность засунь себе ты знаешь куда и поглубже и ни в чем себе не отказывай если сможешь дышать
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23.04.2020 22:24 Ответить
Всі вірні, особливо жінки, слухають спочатку священника, а потім заклики влади.
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23.04.2020 23:00 Ответить
всё верно.
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24.04.2020 00:01 Ответить
Зеленський подякував українцям, які святкували Великдень вдома: "Ваш вчинок доводить - ми є зрілими і відповідальними громадянами" - Цензор.НЕТ 4963
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24.04.2020 00:32 Ответить
 
 