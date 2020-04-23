Зеленский поблагодарил украинцев, отмечавших Пасху дома: "Ваш поступок доказывает - мы являемся зрелыми и ответственными гражданами". ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил всех украинцев, которые оставались на Пасху дома и придерживались карантинных мер.
Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Хочу поблагодарить всех украинцев, которые отмечали Пасху дома. Ваш поступок доказывает - мы являемся зрелыми, ответственными гражданами, которые думают о себе, своих близких и украинских врачах. Считаю, мы большие молодцы, мы можем собой гордиться", - подчеркнул он.
Кроме этого, президент поддерживает решение украинского правительства продлить карантин до 11 мая.
"Это правильный шаг, у нас есть четкий план выхода из карантина. Вскоре Премьер-министр озвучит детальный сценарий из пяти этапов. Тем временем продолжается работа над обеспечением страны, наших больниц и аптек всем необходимым. Завтра будет отгружено и направлено в регионы Украины 200 тыс. ПЦР-тестов отечественного производства. Всего есть заказ на 2 миллиона ПЦР-тестов, сделанных в Украине", - отметил он.
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Со стороны.
А то... Воля...
Я ж говорю, вам видней.
Со стороны.
Он что Порохоботов поблагодарил? Потому что зрелые и ответственные граждане за него не голосовали!https://censor.net/comments/locate/3191104/019214fb-8e59-707d-bbbe-374136cee196Ответить
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и не в народ
Д.Б.
Человек Морально Опущенный.
Ваш поступок доказывает - мы являемся зрелыми, ответственными гражданами
Только безбожники.
Але навчатись грі на клавішних теж не завадить.