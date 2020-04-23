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Мэру и двум главам районов Праги предоставили охрану из-за возможной угрозы со стороны России

Мэру и двум главам районов Праги предоставили охрану из-за возможной угрозы со стороны России

Власти опасаются, что им грозит опасность после демонтажа памятника советскому военачальнику Ивану Коневу и планов установить памятную плиту бойцам Русской освободительной армии.

Об пишет со ссылкой на собственные источники чешское издание Respekt, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

По данным издания, под охраной полиции находятся глава Праги Зденек Гржиб, староста района Ржепорые Павел Новотны и староста района Прага-6 Ондржей Коларж. В первых двух случаях защита носит превентивный характер. Коларж уже получил угрозы убийством.

По утверждению издания, чешские спецслужбы отследили прибытие в Прагу гражданина России, который может представлять опасность для Коларжа. Кроме того, они обнаружили перемещение группы российских разведчиков из России в Европу, что может быть связано с ситуацией.

Читайте на Цензор.НЕТ: Площадь в Праге, на которой находится посольство РФ, переименовали в честь Бориса Немцова

Гржиб подтвердил изданию, что его охраняет полиция, но не уточнил причины охраны. Новотны также подтвердил, что его охраняют и сказал, что не может озвучить причину. Коларж отказался комментировать тему.

Напомним, 3 апреля в столице Чехии демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Глава района Прага-6 Ондржей Колар прокомментировал снос памятника так: "У него не было маски на лице. Правил должны придерживаться все - на улицу можно выходить, только прикрыв рот и нос".

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Посольство России в Праге назвал снос "вандальскими действиями" и "недружественным шагом" и выразило "решительный протест" Министерству иностранных дел Чехии. Позднее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма.

Автор: 

мэр (1652) охрана (700) Прага (109) Чехия (1741) декоммунизация (756)


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Топ комментарии
+28
Москалі вже силою свою історію впихують.
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23.04.2020 17:35 Ответить
+20
А чим Унітазія може бути невдоволена? У неї ж власівський прапор.
Мэру и двум главам районов Праги предоставили охрану из-за возможной угрозы со стороны России - Цензор.НЕТ 5430
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23.04.2020 17:46 Ответить
+15
Мне это напоминает фильм Холодное лето 53-го. Когда матерые зеки (которые по уголовной статье шли) чморили политических и приговаривали "Что, с.ка, Родину не любишь?!"

Один в один. Уголовники силой заставляют любить это скотское рашистское образование.
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23.04.2020 17:39 Ответить
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Бояться російських атсасинов.
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23.04.2020 17:34 Ответить
Песец не приходит один...
Мэру и двум главам районов Праги предоставили охрану из-за возможной угрозы со стороны России - Цензор.НЕТ 9074
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23.04.2020 17:34 Ответить
Москалі вже силою свою історію впихують.
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23.04.2020 17:35 Ответить
Мне это напоминает фильм Холодное лето 53-го. Когда матерые зеки (которые по уголовной статье шли) чморили политических и приговаривали "Что, с.ка, Родину не любишь?!"

Один в один. Уголовники силой заставляют любить это скотское рашистское образование.
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23.04.2020 17:39 Ответить
Памятник Коню и какому-то Ивану Коневу
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23.04.2020 17:39 Ответить
А чим Унітазія може бути невдоволена? У неї ж власівський прапор.
Мэру и двум главам районов Праги предоставили охрану из-за возможной угрозы со стороны России - Цензор.НЕТ 5430
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23.04.2020 17:46 Ответить
Офіційним прапором РОА був не ("неофіційний")"триколор" Російської імперії, а "андріївський" прапор, що був прапором ВМС Російської імперії, а тепер є прапором ВМС РФ. Глянь на нарукавний шеврон автоматчиків і прапороносця... "Триколор" німці забороняли, і його піднімали всього кілька разів - мені відомо про парад у окупованому Пскові, в 1943-му, і в якомусь німецькому місті, взимку 1945-го, коли німцям було "не до того"...
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23.04.2020 17:55 Ответить
До речі саме власівці боронили москву найзапекліше взимку 1941-42 року .
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23.04.2020 18:01 Ответить
Добавлю ще : " Грохотали пушки басом ,
Гром военный бушевал ,
Генерал товарищ Власов
Немцу перцу задавал ... " . - Так в той час народ шанував командувача 20 - армії Власова Андрія Андрійовича .
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23.04.2020 18:19 Ответить
Все никак добиться от подобных Вам граждан ответа на вопрос, а чей флаг тогда у власовцев? они что его первыми утвердили и до них этот флаг к россии не имел отношения? или что? не сочтите за труд ответить.
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23.04.2020 18:02 Ответить
Прапор російського торгового флоту, ще петрушка в голандців слямзив.
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23.04.2020 18:05 Ответить
А бройлера с двумя головами зачем московская Орда себе подцепила на флаг?
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23.04.2020 18:09 Ответить
Це було "придане" дочки останнього імператора Візантії, останньої із Комнінів, коли вона виходила заміж за Великого князя Московського... Хоч вони і іменувалися, аж до Івана четвертого (Грозного), Рюриковичами, однак права на герб Володимира Великого, "тризуб", не мали - на той час ще були живі нащадки "старшої гілки" Рюриковичів. А двоглавий золотий орел був "безхозним" - Візантія, як держава, щезла. Саме тоді почались "пісні" про "Москву - "Третій Рим"... Тобто, з прийняттям візантійського герба Москва заявила права на "правопрєємство" спадку Візантії...(Так само, як РФ заявила права на правопреємство Російської імперії і СРСР...).
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23.04.2020 18:27 Ответить
Меру і двом очільникам районів Праги надали охорону через можливу ​​загрозу з боку Росії - Цензор.НЕТ 9497
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23.04.2020 20:53 Ответить
Все никак добиться от подобных Вам граждан ответа на вопрос, а что за свастика у гитлеровцев? они что его первыми утвердили и до них этого знака не знали?
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23.04.2020 18:08 Ответить
Теперь понятно - Власов осквернил российский триколор своей примазанностью к нему. Спасибо за разьяснение.
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23.04.2020 18:25 Ответить
Це фляг Козлостану , й то все що потрібно знати, а хто під ним бігає чи власовці чи путлеровці чи обдроченці Лугандона це вже п,ята справа
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23.04.2020 18:12 Ответить
Прапор російської імперії.
Меру і двом очільникам районів Праги надали охорону через можливу ​​загрозу з боку Росії - Цензор.НЕТ 5994
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23.04.2020 18:20 Ответить
Це прапор не "Російської імперії", а її "правлячої династії"... Тобто, не "держави", а лише представників роду, що нею правив... У Росії взагалі не було офіційного державного прапора - біло-синьо-червоний "триколор був "височайше позволен", але офіційного статусу не мав... До Першої Світової піднімався лише на кораблях торгового флоту... Коли почалася війна, його дозволили використовувать у військах, бо чорно-жовто-білий асоціювався з австрійським, чорно-жовтих кольорів...
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23.04.2020 18:35 Ответить
А говорили что на территории России в годы Второй мировой войны не было Гражданской войны, В Московии и в её колониях до настоящего времени есть замороженный гражданский конфликт,который тлеет до поры до времени
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23.04.2020 18:06 Ответить
В принципі, чехи праві - з німцями у Празі, підтримуючи повсталих, воювали саме "власовці", а не бійці Конєва...Навіть у "прорадянській документальній книзі "Грехопадєніє", Олександр Колесник визнає, що власовці почали бойові дії у Празі 6 травня. А вже 7 травня Прага була у їх руках, бо навіть всі комунікації, що вели на захід від Праги, були в їх руках. Війська Конєва прибули у Прагу тільки в ніч з 8 на 9 травня... (Німці, на той час, вже почали відступ на захід, , щоб здаться американцям...).
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23.04.2020 17:48 Ответить
Ну, то не будуть же "героические роССияне" визнавати цей історичний факт. Конєв "звільняв" Прагу і точка, хто не згідний, нехай ходить з охороною.
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23.04.2020 18:08 Ответить
Да уж, со страной-террористом шутки плохи
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23.04.2020 17:59 Ответить
найбільша небезпека - від земана
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23.04.2020 17:59 Ответить
Клин клином вышибают. Вы можете убить меня, но я тоже могу убить вас!
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23.04.2020 17:59 Ответить
Надо снять санкции с комуно-фашистской банды, кто за?
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23.04.2020 18:05 Ответить
Nado nevydovat vsem rosijanam viz v Evropu i problem nebudet.
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23.04.2020 18:19 Ответить
Європо! Це плоди твоєї імпотентної політики. Тепер ви в своєму домі будете трастися від погроз московських терористів. До вас руській мір прийшов, радуйтесь
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23.04.2020 18:35 Ответить
Сколько в Украине погибло людей за 3000 снесёных ленинов. просто ужас. но*****не дурак, просто засрелить не сможет, явно атомной пулей с новичком застрелит.
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23.04.2020 18:44 Ответить
ТАК НАДО БЫЛО ЕМУ ПРОСТО ГОЛОВУ ОТРЕЗАТЬ !) РОССИЯНИ ТАКОЕ ПРИЗНАЮТ !)
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23.04.2020 20:43 Ответить
https://censor.net/video_news/439268/rossiyiskomu_agentu_otrezayut_golovu_boeviki_igil_video_18
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23.04.2020 20:47 Ответить
 
 