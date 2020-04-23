Мэру и двум главам районов Праги предоставили охрану из-за возможной угрозы со стороны России

Власти опасаются, что им грозит опасность после демонтажа памятника советскому военачальнику Ивану Коневу и планов установить памятную плиту бойцам Русской освободительной армии.

Об пишет со ссылкой на собственные источники чешское издание Respekt, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

По данным издания, под охраной полиции находятся глава Праги Зденек Гржиб, староста района Ржепорые Павел Новотны и староста района Прага-6 Ондржей Коларж. В первых двух случаях защита носит превентивный характер. Коларж уже получил угрозы убийством.

По утверждению издания, чешские спецслужбы отследили прибытие в Прагу гражданина России, который может представлять опасность для Коларжа. Кроме того, они обнаружили перемещение группы российских разведчиков из России в Европу, что может быть связано с ситуацией.

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Гржиб подтвердил изданию, что его охраняет полиция, но не уточнил причины охраны. Новотны также подтвердил, что его охраняют и сказал, что не может озвучить причину. Коларж отказался комментировать тему.

Напомним, 3 апреля в столице Чехии демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Глава района Прага-6 Ондржей Колар прокомментировал снос памятника так: "У него не было маски на лице. Правил должны придерживаться все - на улицу можно выходить, только прикрыв рот и нос".

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Посольство России в Праге назвал снос "вандальскими действиями" и "недружественным шагом" и выразило "решительный протест" Министерству иностранных дел Чехии. Позднее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма.