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Новости Обмен пленными
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Родственники украинских пленных в ОРДЛО обратились к Зеленскому и обещают бессрочную акцию под ОП

Родственники украинских пленных в ОРДЛО обратились к Зеленскому и обещают бессрочную акцию под ОП

Родственники пленных, содержащихся на оккупированных территориях в ОРДЛО, просят президента Владимира Зеленского встретиться с ними 28 апреля в 11:00. Если их не примут - обещают сделать акцию под Офисом президента бессрочной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом они сообщили hromadske.

Короткие видеообращения записали матерей пленных Станислава Баранова, Игоря Мирончука, дочери пленных Елены Федорук и Елены Пех и жена пленного Валерия Матюшенко.

"Уважаемый господин президент! Мы - родственники людей, которые отстаивали суверенитет нашей страны. Сейчас они находятся в плену на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. После последнего обмена сложилось мнение, что о наших родных забыли. Мы потеряли веру, что наши родные будут освобождены", - говорят жена пленного Валерия Матюшенко и мать пленного Станислава Баранова.

Родственники пленных планируют предложить президенту "комплексное решение проблем" и уверяют, что часть их предложений можно воплотить в первые минуты встречи.

Родственники пленных организуют акцию совместно с "Украинской ассоциацией пленных".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командиры полка "Азов" раскритиковали формулу обмена пленными "всех на всех"

Автор: 

плен (2632) пленные (2172) Офис Президента (1803)


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Топ комментарии
+30
Родственники украинских пленных в ОРДЛО обратились к Зеленскому и обещают бессрочную акцию под ОП - Цензор.НЕТ 3241
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23.04.2020 17:36 Ответить
+21
Родственники украинских пленных в ОРДЛО обратились к Зеленскому и обещают бессрочную акцию под ОП - Цензор.НЕТ 5491
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23.04.2020 17:33 Ответить
+17
Так Зеля ж уже три раза всех освободил..
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23.04.2020 17:32 Ответить
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Так Зеля ж уже три раза всех освободил..
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23.04.2020 17:32 Ответить
Спеціально піднімають цю тему, щоб виміняти всіх вбивць українців, всіх захоплених агентів на звичайних динирівців, кримінал, наркоманів, яких нахапали на вулиці. Їх обмінний фонд ніколи так не спорожніє, а нам і далі будуть лапшу вішати про "обмін всіх на всіх".
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23.04.2020 19:10 Ответить
Ось, наприклад одна з "полонених". За що її взяли ми не знаємо. Можливо контрабас, можливо - не дала взятку, але перевезти хвору маму в Одесу вона не захотіла. Тепер її міняють, наприклад на (див. внизу) Її історія "С началом войны Елена вместе со своей 28-летней дочерью переехала в Одессу и устроилась работать переводчиком с немецкого языка. Но в Дебальцево у неё осталась больная мама, она перенесла инсульт и нуждалась в уходе. По словам Изабеллы Пех, родственники, живущие поблизости, отказались помогать пенсионерке. И Елене пришлось регулярно мотаться из Одессы в Донбасс."
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23.04.2020 19:13 Ответить
Пех, яка свідомо проживала в ДНР

https://kp.ua/politics/656630-doch-plennoi-eleny-pekh-mama-byla-v-spyskakh-na-obmen-no-ya-naprasno-ee-zhdala https://kp.ua/politics/656630-doch-plennoi-eleny-pekh-mama-byla-v-spyskakh-na-obmen-no-ya-naprasno-ee-zhdala

Тепер вони "вимагають" та "протестують"....
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23.04.2020 19:14 Ответить
А тепер почитайте. якого агента поміняли минулого разу і на кого?!! Найманця ФСБ. який під виглядом націоналіста патріота очолював крило УНА-УНСО та компрометував Ющенка

https://ukraina.ru/exclusive/20200105/1026239251.html
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23.04.2020 19:17 Ответить
І тепер дивіться, де ця падло Коваленко виліз і чим він далі займається у Фейсгрупі Генічеська

https://www.facebook.com/groups/135865536514587/permalink/2522180461216404/
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23.04.2020 19:19 Ответить
Родственники украинских пленных в ОРДЛО обратились к Зеленскому и обещают бессрочную акцию под ОП - Цензор.НЕТ 5491
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23.04.2020 17:33 Ответить
ониженашилюди...
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23.04.2020 17:54 Ответить
И пох ему на них.
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23.04.2020 17:33 Ответить
Так ты ж первое из числа тех, кто на себе труселя рвал с воплями:" Зачем эти обмены пленными? Це - зрада!!".
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23.04.2020 17:43 Ответить
тільки упоротий 73/43%зебіл, в т.ч. https://censor.net/user/46103 - може так безпардоно, нагло і цинічно брехати
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23.04.2020 17:49 Ответить
Так патриотические силы против обмена... или за? Орать же будут как резанные!!!!
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23.04.2020 17:34 Ответить
Родственники украинских пленных в ОРДЛО обратились к Зеленскому и обещают бессрочную акцию под ОП - Цензор.НЕТ 3241
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23.04.2020 17:36 Ответить
Не ври. И не подменяй понятия. В прошлом и этом обмене были и совершенно "левые" люди. Некоторые просто тупо отказались возвращаться в Украину. Почему-то из предпоследнего обмена говорят все время только о 27 обмененных. А остальное добро? Кто за такой с позволения сказать "обмен" несет ответственность. Говорят конкретно о обмене ребят военных, а не подножного "мусора".
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23.04.2020 17:52 Ответить
Сиди в спаме,чмо лживое.
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23.04.2020 17:52 Ответить
Ватный рашистский длбб,конечно же ЗА , но только не на этот биомусор сепарско-криминальный ,который перечислен выше,а в первую очередь на военнопленных защитников страны
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23.04.2020 18:42 Ответить
А таксисты что не люди.
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23.04.2020 17:35 Ответить
Так уже "всех на всех" 4 раза поменяли
Родственники украинских пленных в ОРДЛО обратились к Зеленскому и обещают бессрочную акцию под ОП - Цензор.НЕТ 9200
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23.04.2020 17:35 Ответить
ФСБ РАБссии работает круглосуточно...
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23.04.2020 17:36 Ответить
После того, как моряки были обменены, что позволило ***** (президент соседней страны, т.к. произошла смена модераторов) не выполнять решение Морского трибунала и продолжать изображать моряков, да и Украину, преступниками, то теперь надежд ещё меньше, а в Лугандоне много ещё бомжей и без пленных...
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23.04.2020 17:36 Ответить
тю дурні!
ви все пропустили!
Віва вже кілька разів "всіх на усіх" зміняв!
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23.04.2020 17:37 Ответить
По словам Ольги Скабеевой 80 % донбасОВЦЕВ стали гражданами РАБссии...я ее за язык не тянул...
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23.04.2020 17:38 Ответить
не знаю кто такая Скабеева, у меня работают переселенцы из бамбаса. общаются с родственниками и знакомыми. НИКТО СЕБЕ ДАЖЕ НА ТЫСЯЧНУЮ ДОЛЮ ПРОЦЕНТА НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВОЗВРАЩЕНИЕ! а на вопрос, зачем тогда движения в Минске, пожимают плечами. Порох понятно, душил санкциями, а Оманская Ишачина умом не вышла, выборы, советы, вернуть людей....идиот.
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23.04.2020 18:23 Ответить
Спасибо жителям Кривбасса за президента.
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23.04.2020 17:40 Ответить
ананаса
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23.04.2020 17:56 Ответить
Ця копірка від Янека не підійде до Зєлі. Скоріше підійде: ZEXIT. Англійською це буде мемом, що подібний до слова BREXIT, але в іншій інтерпретації.
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23.04.2020 18:09 Ответить
Та скажіть нарешті без всяких політесів зрозумілою мовою : тупа зелена гнида.
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24.04.2020 00:48 Ответить
Сколько уже их было, этих бессрочных акций...
И где они?
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23.04.2020 17:41 Ответить
Рано или поздно "выстрелит". Или мусора быканут, или еще что.
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23.04.2020 17:42 Ответить
Сомневаюсь.
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23.04.2020 17:47 Ответить
Родственники украинских военных находящихся в плену у противника просто не понимают, что стране в первую очередь нужны кадры для восстановления экономики. А это таксисты, перекупщики, мелкие контрабандисты, бездомные желающие получить жилье от государства,и прочие несуны пенсий через линию фронта.Вот их и меняют. А солдат подождет. Он подписывался на тяготы и лишения. А за таксиста можно и сто беркутовцев отдать.Чего их в тюрьме кормить.
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23.04.2020 17:43 Ответить
Галасували?
Їжте, не обляпайтесь.
Насправді зебілам ваші чоловіки, рідні, близькі і на хуторі не стояли.
Бізнесмени, на крайняк простітутки і таксисти - оце да, от там бабло...
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23.04.2020 17:44 Ответить
Пан вже 100500 раз про "їжте не обляпайтесь" викладає в мережу. Але ЖОДНОГО разу не закликав до дострокових. Бо платять пану за дратування електорату Зеленського, а не за реальні кроки до вирішення політичної кризи?
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23.04.2020 17:53 Ответить
Дохлый пысатель РАБссии Эдуард Лимонов по всей РАБссии собрал 25 000 добровольцев,готовых убивать украинцев.представьте сколько собрали Проохановы,Прилепины и прочая ПАДАЛЬ РАБссии...
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23.04.2020 17:46 Ответить
Останній обмін був обміном російських шпигунів і вбивць на донецьких гопників. Про українських військових полонених навіть не йшлось.
Зєлю геть. Дострокові. Зєля - російський шпигун. Ми втрачаємо час.
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23.04.2020 17:48 Ответить
Виноват Пеца,а расхлебывает Зеленский
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23.04.2020 17:48 Ответить
Хлебалка еще у клоуна не выросла расхлебывать. Пока этот мудак только продает Украину...
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23.04.2020 17:55 Ответить
гебні на це начхати
їм платять за гівновкиди
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23.04.2020 18:00 Ответить
Снова тебе Пеца в штаны насрал?Во гад!
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23.04.2020 17:56 Ответить
Шуты не бывают политиками, скакать по сцене с баяном,это одно,а управлять государством,это надо стать хотя бы председателем КОЛХОЗА,а не ШУТом...
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23.04.2020 17:51 Ответить
Председатель колхоза в Белорусии
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23.04.2020 17:52 Ответить
Я телеканал БелСАТ из Минска смотрю ежедневно.особенно про колхозниц Белорашки...,удручающее зрелище...,мне жаль Бульбашей...ИСКРЕННЕ...
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23.04.2020 17:55 Ответить
Вот ведь неугомонная публика!
Не хотят по хорошему, будут соучастниками убийства Шеремета!
Ну и штраф за нарушение карантина.
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23.04.2020 18:23 Ответить
Родственники украинских пленных в ОРДЛО обратились к Зеленскому и обещают бессрочную акцию под ОП - Цензор.НЕТ 6871
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23.04.2020 18:46 Ответить
А акция какая? Две бутылки водки по цене одной?
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23.04.2020 19:18 Ответить
З Зе вже ніякого толку НЕ БУДЕ! Як сказала Фаріон, що він досяг свою планку і вище, навіть якщо вср... не перестрибне.
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23.04.2020 19:29 Ответить
У зЭобрезка друзья сивохины таксисты в приоритете...
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23.04.2020 19:31 Ответить
Зеля меняет донецких таксистов на российских шпионов. обмены нужно останавливать, зеленского судить за всё то зло, которое он нанёс Украине
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23.04.2020 19:46 Ответить
преЗедент ясно озвучив, що ***** хоче за кожного полоненого українського воїна 50, або краще 100 беркутів. Але "беркути" вже скінчилися, то й обміну не буде. Що не ясно? "Ну нє смагла я".
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24.04.2020 13:40 Ответить
 
 