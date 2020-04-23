Родственники украинских пленных в ОРДЛО обратились к Зеленскому и обещают бессрочную акцию под ОП
Родственники пленных, содержащихся на оккупированных территориях в ОРДЛО, просят президента Владимира Зеленского встретиться с ними 28 апреля в 11:00. Если их не примут - обещают сделать акцию под Офисом президента бессрочной.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом они сообщили hromadske.
Короткие видеообращения записали матерей пленных Станислава Баранова, Игоря Мирончука, дочери пленных Елены Федорук и Елены Пех и жена пленного Валерия Матюшенко.
"Уважаемый господин президент! Мы - родственники людей, которые отстаивали суверенитет нашей страны. Сейчас они находятся в плену на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. После последнего обмена сложилось мнение, что о наших родных забыли. Мы потеряли веру, что наши родные будут освобождены", - говорят жена пленного Валерия Матюшенко и мать пленного Станислава Баранова.
Родственники пленных планируют предложить президенту "комплексное решение проблем" и уверяют, что часть их предложений можно воплотить в первые минуты встречи.
Родственники пленных организуют акцию совместно с "Украинской ассоциацией пленных".
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https://kp.ua/politics/656630-doch-plennoi-eleny-pekh-mama-byla-v-spyskakh-na-obmen-no-ya-naprasno-ee-zhdala https://kp.ua/politics/656630-doch-plennoi-eleny-pekh-mama-byla-v-spyskakh-na-obmen-no-ya-naprasno-ee-zhdala
Тепер вони "вимагають" та "протестують"....
https://ukraina.ru/exclusive/20200105/1026239251.html
https://www.facebook.com/groups/135865536514587/permalink/2522180461216404/
ви все пропустили!
Віва вже кілька разів "всіх на усіх" зміняв!
И где они?
Їжте, не обляпайтесь.
Насправді зебілам ваші чоловіки, рідні, близькі і на хуторі не стояли.
Бізнесмени, на крайняк простітутки і таксисти - оце да, от там бабло...
Зєлю геть. Дострокові. Зєля - російський шпигун. Ми втрачаємо час.
їм платять за гівновкиди
Не хотят по хорошему, будут соучастниками убийства Шеремета!
Ну и штраф за нарушение карантина.