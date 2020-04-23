Родственники украинских пленных в ОРДЛО обратились к Зеленскому и обещают бессрочную акцию под ОП

Родственники пленных, содержащихся на оккупированных территориях в ОРДЛО, просят президента Владимира Зеленского встретиться с ними 28 апреля в 11:00. Если их не примут - обещают сделать акцию под Офисом президента бессрочной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом они сообщили hromadske.

Короткие видеообращения записали матерей пленных Станислава Баранова, Игоря Мирончука, дочери пленных Елены Федорук и Елены Пех и жена пленного Валерия Матюшенко.

"Уважаемый господин президент! Мы - родственники людей, которые отстаивали суверенитет нашей страны. Сейчас они находятся в плену на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. После последнего обмена сложилось мнение, что о наших родных забыли. Мы потеряли веру, что наши родные будут освобождены", - говорят жена пленного Валерия Матюшенко и мать пленного Станислава Баранова.

Родственники пленных планируют предложить президенту "комплексное решение проблем" и уверяют, что часть их предложений можно воплотить в первые минуты встречи.

Родственники пленных организуют акцию совместно с "Украинской ассоциацией пленных".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командиры полка "Азов" раскритиковали формулу обмена пленными "всех на всех"