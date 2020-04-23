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Новости Коронавирус и карантин
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"Слуга народа" направила письмо об отказе от финансирования до конца года в НАПК, - замглавы фракции Кравчук. ДОКУМЕНТ

Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала, что партия направила официальное письмо в Национальное агентство по предотвращению коррупции об отказе от государственного финансирования до конца года.

Об этом она сообщила на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Кравчук объяснила, что украинское законодательство позволяло отказаться от госфинансирования только на всю парламентскую каденцию партии.

"Нам пришлось вносить изменения в государственный бюджет и проголосовать их в сессионном зале, чтобы дать возможность отказываться от денег поквартально", - отметила она.

"Госфинансирование партии "слуги народа" на 2020 год - примерно 140 млн грн. Своим письмом к НАПК мы отказываемся от бюджетных денег на 3 и 4 кварталы, то есть 70 млн гривен, чтобы направить их на борьбу с коронавирусом. Но средства за 1 и 2 кварталы мы также передадим на преодоление COVID-19, просто сделаем это по-другому", - заявила Кравчук.

Законодательство не позволяет отдать их напрямую - так как благотворительность не является уставной деятельностью партии. Поэтому "Слуга народа" профинансирует общественные организации, и будет заниматься закупкой медикаментов, медсредств и оборудования для борьбы с вирусом.

"Контролировать деятельность этих организаций будут депутаты-мажоритарщики от "Слуги народа", а в тех округах, где мажоритарщиков у нас нет - депутаты-списочники, закрепленные за этими округами или региональные ячейки", - добавила она.

По ее словам, партия подробно будет отчитываться о потраченных средствах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ни одна партия пока не отказалась от госфинансирования, - глава НАПК Новиков

Слуга народа направила письмо об отказе от финансирования до конца года в НАПК, - замглавы фракции Кравчук 01
Слуга народа направила письмо об отказе от финансирования до конца года в НАПК, - замглавы фракции Кравчук 02

Автор: 

карантин (16729) финансирование (1809) Слуга народа (2636) Кравчук Евгения (368) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Это уже третий раз за год. Все никак не дойдут письма.
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23.04.2020 17:45 Ответить
+4
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


"Слуга народа" направила письмо об отказе от финансирования до конца года в НАПК, - замглавы фракции Кравчук Они либо безграмотные балбесы, либо считают нас всех безграмотными балбесами (спойлер - второе большая ошибка).

В Законе не существует возможности отказаться на какой то срок. Либо вы отказываетесь, либо нет.
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23.04.2020 20:00 Ответить
+2
Продажем посад вдесятеро більше зароблять.
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23.04.2020 17:47 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Это уже третий раз за год. Все никак не дойдут письма.
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23.04.2020 17:45 Ответить
Охренеть, то есть у этих ублюдков ещё и гос финансирование было?
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23.04.2020 17:47 Ответить
Лена не побрезговала в год, когда в офшор на Кипре из Привата было переведено 47 миллионов Долларов США попросить... субсидию...
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23.04.2020 17:49 Ответить
Всі партії, які подолали на виборах до ВР 2% бар'єр, отримують державне фінансування. Навіть Шарій. Але не всі відмовляються.
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24.04.2020 07:12 Ответить
Надо было объёмом ВВП финансировать борьбу с короновирусом...
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23.04.2020 17:47 Ответить
Продажем посад вдесятеро більше зароблять.
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23.04.2020 17:47 Ответить
а шо там финансировать, что та ублюдочная ылита народа делала?
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23.04.2020 17:48 Ответить
После того, как в них не плюнул только ленивый?
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23.04.2020 17:50 Ответить
С уваженьем. Дата, подпись.
Отвечайте нам, а то,
Если вы не отзовётесь,
Мы напишем... в "Спортлото"!
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23.04.2020 17:52 Ответить
отправили письмо и давай всем рассказывать что деньги отдали в фонд медицины...вот же брехуны
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23.04.2020 17:54 Ответить
Зермак выбросил миллионы за китайские костюмы, которые в два раза дороже украинских, и оставили без работы сотни безработных, это явный почерк коллаборантов.
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23.04.2020 18:17 Ответить
Партия моральных уродов и лжецов.
Все как один под стать зелёному отрезку
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23.04.2020 19:28 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


"Слуга народа" направила письмо об отказе от финансирования до конца года в НАПК, - замглавы фракции Кравчук Они либо безграмотные балбесы, либо считают нас всех безграмотными балбесами (спойлер - второе большая ошибка).

В Законе не существует возможности отказаться на какой то срок. Либо вы отказываетесь, либо нет.
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23.04.2020 20:00 Ответить
Сущєствуєт, відмовлятися від фінансування можна поквартально. Бєзграмотниє балбєси...
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24.04.2020 07:10 Ответить
 
 