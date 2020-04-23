"Слуга народа" направила письмо об отказе от финансирования до конца года в НАПК, - замглавы фракции Кравчук. ДОКУМЕНТ

Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала, что партия направила официальное письмо в Национальное агентство по предотвращению коррупции об отказе от государственного финансирования до конца года.

Об этом она сообщила на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Кравчук объяснила, что украинское законодательство позволяло отказаться от госфинансирования только на всю парламентскую каденцию партии.

"Нам пришлось вносить изменения в государственный бюджет и проголосовать их в сессионном зале, чтобы дать возможность отказываться от денег поквартально", - отметила она.

"Госфинансирование партии "слуги народа" на 2020 год - примерно 140 млн грн. Своим письмом к НАПК мы отказываемся от бюджетных денег на 3 и 4 кварталы, то есть 70 млн гривен, чтобы направить их на борьбу с коронавирусом. Но средства за 1 и 2 кварталы мы также передадим на преодоление COVID-19, просто сделаем это по-другому", - заявила Кравчук.

Законодательство не позволяет отдать их напрямую - так как благотворительность не является уставной деятельностью партии. Поэтому "Слуга народа" профинансирует общественные организации, и будет заниматься закупкой медикаментов, медсредств и оборудования для борьбы с вирусом.

"Контролировать деятельность этих организаций будут депутаты-мажоритарщики от "Слуги народа", а в тех округах, где мажоритарщиков у нас нет - депутаты-списочники, закрепленные за этими округами или региональные ячейки", - добавила она.

По ее словам, партия подробно будет отчитываться о потраченных средствах.

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