Суд обязал СБУ открыть дело о возможной госизмене Ермака и Кучмы, - нардеп "ЕС" Вятрович. ДОКУМЕНТ
Шевченковский районный суд столицы удовлетворил жалобу народного депутата "ЕС" Владимира Вятровича. Он обязал Службу безопасности Украины начать расследование возможного совершения государственной измены лавой Офиса президента Андреем Ермаком и вторым президентом Украины, представителем страны в ТКГ по Донбассу Леонидом Кучмой.
Об этом Вятрович сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Суд удовлетворил мою жалобу относительно бездеятельности СБУ и обязал Службу не позднее чем через 24 часа внести в Единый реестр досудебных расследований сведения, изложенные в моем обращении и начать расследование возможной государственной измены Ермаком и Кучмой. СБУ — готово, ГБР — приготовиться в понедельник", — написал он.
Из опубликованного Вятровичем постановления суда видно, что решение приняла судья Антонюк. В документе указано, что СБУ обязана внести в ЕРДР ведомости об уголовном правонарушении, содержащиеся в обращении Вятровича от 13 марта.
Решение суда нельзя оспорить.
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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 13 марта Вятрович написал на Кучму и Ермака заявления в СБУ, НАБУ и ГБР. Депутат считает, что Леонид Кучма и Андрей Ермак виновны в государственной измене из-за того, что подписали в Минске документ о создании "консультативного совета" с террористами.
Речь идет о подписанных в Минске договоренностях о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.
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"- Что буде́т щ нащей щтраной?! Прямо как в щтарие времена! Мы ж ни в чем… не виноваты!
- Какьие ваши доказательства?! " (с)
парашенка и зельц вымазаны в кучме по-уши. Оба.
СБУ борделями занимается и контрафактными антисептиками
И бубочка у них "потерпевший" (от ролика в ютьюбе).
Им пора их СН перебрендить в "Партию Потерпевших".
А можно увольнять с конфискацией и сроком. Чтобы была ответственность за должность.
Вот и посмотрим, чьё слово у нас в Украине сильнее, бубочки или суда!
Настрогал детишек незаконнорожденых - радуйся, страна, вот тебе война !