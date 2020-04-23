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Суд обязал СБУ открыть дело о возможной госизмене Ермака и Кучмы, - нардеп "ЕС" Вятрович. ДОКУМЕНТ

Суд обязал СБУ открыть дело о возможной госизмене Ермака и Кучмы, - нардеп

Шевченковский районный суд столицы удовлетворил жалобу народного депутата "ЕС" Владимира Вятровича. Он обязал Службу безопасности Украины начать расследование возможного совершения государственной измены лавой Офиса президента Андреем Ермаком и вторым президентом Украины, представителем страны в ТКГ по Донбассу Леонидом Кучмой.

Об этом Вятрович сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Суд удовлетворил мою жалобу относительно бездеятельности СБУ и обязал Службу не позднее чем через 24 часа внести в Единый реестр досудебных расследований сведения, изложенные в моем обращении и начать расследование возможной государственной измены Ермаком и Кучмой. СБУ — готово, ГБР — приготовиться в понедельник", — написал он.

Из опубликованного Вятровичем постановления суда видно, что решение приняла судья Антонюк. В документе указано, что СБУ обязана внести в ЕРДР ведомости об уголовном правонарушении, содержащиеся в обращении Вятровича от 13 марта.

Решение суда нельзя оспорить.

Суд обязал СБУ открыть дело о возможной госизмене Ермака и Кучмы, - нардеп ЕС Вятрович 01

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 13 марта Вятрович написал на Кучму и Ермака заявления в СБУ, НАБУ и ГБР. Депутат считает, что Леонид Кучма и Андрей Ермак виновны в государственной измене из-за того, что подписали в Минске документ о создании "консультативного совета" с террористами.

Речь идет о подписанных в Минске договоренностях о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Также на Цензор.НЕТ: Дело Чорновол - это репрессии против Майдана и атака на европейскую Украину, - нардепы от "ЕС", ветераны и активисты под Печерским судом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Суд обязал СБУ открыть дело о возможной госизмене Ермака и Кучмы, - нардеп ЕС Вятрович 02

Автор: 

Кучма Леонид (1868) Вятрович Владимир (275) государственная измена (1570) минские соглашения (3229) Ермак Андрей (1271)


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Топ комментарии
+61
Давно вже пора їх за грати... Це 100% зрадники... А За кучмою щей тягнеться брудний шлейф справи Гонгадзе... Чомусь 99% українців вірять, що саме кучма дав наказ вбити журналіста... Чого б це?
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23.04.2020 17:49 Ответить
+24
А СБУ сама не понимает, что ей расследовать? Это ее прямые обязанности, но она почему-то ждет распоряжений суда, чтобы начать расследования деятельности Ермака. А Медведчука так же СБУ будет расследовать с распоряжения суда? А других рыгоанальных депутатов - туристов в Москву?
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23.04.2020 18:45 Ответить
+22
Суд зобов'язав СБУ порушити справу про можливу держзраду Єрмака і Кучми, - нардеп "ЄС" В'ятрович - Цензор.НЕТ 767
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23.04.2020 18:05 Ответить
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Неожиданный поворот.
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23.04.2020 17:47 Ответить
А СБУ сама не понимает, что ей расследовать? Это ее прямые обязанности, но она почему-то ждет распоряжений суда, чтобы начать расследования деятельности Ермака. А Медведчука так же СБУ будет расследовать с распоряжения суда? А других рыгоанальных депутатов - туристов в Москву?
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23.04.2020 18:45 Ответить
СБУ филиал ФСБ, особенно с новыми кадровыми перестановками...
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23.04.2020 19:02 Ответить
служба своих туристов еще не всех задержала.
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23.04.2020 20:00 Ответить
Давно вже пора їх за грати... Це 100% зрадники... А За кучмою щей тягнеться брудний шлейф справи Гонгадзе... Чомусь 99% українців вірять, що саме кучма дав наказ вбити журналіста... Чого б це?
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23.04.2020 17:49 Ответить
а 1 % завопит- а где доказательства?
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23.04.2020 17:50 Ответить
Да - это уже было ...
"- Что буде́т щ нащей щтраной?! Прямо как в щтарие времена! Мы ж ни в чем… не виноваты!
- Какьие ваши доказательства?! " (с)
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23.04.2020 18:01 Ответить
там 1% реальности шо дело дойдет до суда и будет вынесен обвинительный приговор . к сожелению ...
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23.04.2020 18:08 Ответить
Просто добавлю, что любой, кто замазался об старого уголовника кучму, минимум, недостоин занимать хоть какую-то государственную должность.
парашенка и зельц вымазаны в кучме по-уши. Оба.
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23.04.2020 18:45 Ответить
одного Гонгадзе что ли? а Черновол в ДТП погиб!? хотя конечно по Черноволу фсб работало но чучма был в курсе, да и ющь тоже думаю.
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23.04.2020 18:07 Ответить
Гонгадзе это крохтный эпизод в его карьере, он уничтожил всю Украину .
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23.04.2020 18:26 Ответить
99 від 8-ми це скіко?
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23.04.2020 19:06 Ответить
Чому за ґрвти, а не на гіляку зразу?
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23.04.2020 20:19 Ответить
яйцерезку в студию
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23.04.2020 17:49 Ответить
Вот вам и клятый реформированный суд Пороха который не лёг под зеленых ублюдков
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23.04.2020 17:49 Ответить
Низовые звенья судов должны были реформироваться в 2020 году...
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23.04.2020 17:53 Ответить
Суд зобов'язав СБУ порушити справу про можливу держзраду Єрмака і Кучми, - нардеп "ЄС" В'ятрович - Цензор.НЕТ 767
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23.04.2020 18:05 Ответить
"Осознаем", что ты сейчас своим коментом запустил состряпаный на коленке убогий фейк про методички для идиотов, в лучших традициях кремлеботов и сепаратистов
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12.07.2020 13:16 Ответить
"Завоевания украинцев, всегда губили их безграничная доверчивость и уступчивость, а также отсутствие понимания необходимости крепкой спайки всех членов государства, и не только на время войны. Потому, они каждый раз теряли свою «самостійность», и живут то под Литвой, то под Польшей, то под Австрией, то под Россией, составляя собой очень ценную часть держав. Эти особенности характера украинцев необходимо помнить, и наш успех будет обеспечен." Троцкий Лев Давидович (Лейба Давидович Бронштейн)
Суд зобов'язав СБУ порушити справу про можливу держзраду Єрмака і Кучми, - нардеп "ЄС" В'ятрович - Цензор.НЕТ 5194
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12.07.2020 16:29 Ответить
А толку? Единственный толк в этом это то, что следователь СБУ неузревший госизмену будет через пару лет, когда придет украинская власть уволен.
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23.04.2020 17:51 Ответить
Для малороса Львов не украинский город?
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23.04.2020 18:03 Ответить
Какая госизмена?!?
СБУ борделями занимается и контрафактными антисептиками
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23.04.2020 17:53 Ответить
СБУ квартала 95 подотрется этим заявлением в случае нехватки туалетной бумаги.
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23.04.2020 17:55 Ответить
Не отождествляй Украину с твоей любимой кацапией.
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23.04.2020 18:05 Ответить
Як відкрив- так і закриє....
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23.04.2020 17:55 Ответить
Слава Вятровичу ! Ох и не легко ему в этом украинофобском кодле....
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23.04.2020 18:00 Ответить
Хоча ти правий,навіть жопоблоковцю нелегко серед покидьків з ПЕСа....
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23.04.2020 19:17 Ответить
И подрыватель ватных пуканов!
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23.04.2020 19:30 Ответить
А почему только за консультативный совет, а не за саму минскую капитуляцию? Ведь именно она противоречит законам Украины, а не какие-то ее части этого сговора.
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23.04.2020 18:01 Ответить
Прям так они сами себя и посадят...
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23.04.2020 18:03 Ответить
Не была бы никогда Украина "другой", даже если бы каким-то чудом Чорновол остался жив. Потому что Украина - не монархия, в которой от царя зависят все порядки. Народ остается тот же. И живет этот народ так, как он того заслуживает.
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23.04.2020 18:07 Ответить
северная и южная Кореи то же один народ был!
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23.04.2020 18:12 Ответить
Плохо знаете историю. Корею разрезали внешние силы, а дальше от северных корейцев практически уже ничего не зависело в их судьбе. Аналогия неуместна совершенно.
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23.04.2020 18:24 Ответить
Украина типо от внешних сил независима! знаток истории! проФФесор видимо.
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23.04.2020 18:30 Ответить
Наивный и глупый комментарий мальчика-максималиста. Олигархи появляются всегда в странах, находящихся в таком состоянии, в каком была Украина на момент разрушения СССР (и очень долго после). И никакой "добрый царь" или "честный прЭзидент" не смог бы предотвратить этот процесс. Ваши гадания "что было бы, если бы" относятся к бездарной фантастике, не имеющей ничего общего с реальностью. Президентом в такой стране, какой была (и, к сожалению, остается) Украина, мог стать только тот человек, который устраивает значительные финансовые силы. Поскольку сознаительное гражданское общество у нас - как показывает история последних выборов - до сих пор не состоялось. Так что прекратите себя тешить иллюзиями, в вас говорит комплекс российского раба "вот если бы бы был хороший царь, мы бы жили в раю". Хрена! Свиньи живут в хлеву. Дураки - в психушке. С чем вас и поздравляю.
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23.04.2020 18:28 Ответить
проФФесор! из вашей речи я понял что вы не из "хлева" пишете. С чем вас и поздравляю.
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23.04.2020 18:59 Ответить
С учетом того, что «главный» СБУшник Украины - дружбан преЗедента, то подозреваю - как откроют, так и закроют........
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23.04.2020 18:05 Ответить
За отсутвием состава преступления))))как в эсэсэсэр
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23.04.2020 18:23 Ответить
Они будут переквалифицированы в "потерпевших", как младшенький Ермак, давеча.

И бубочка у них "потерпевший" (от ролика в ютьюбе).

Им пора их СН перебрендить в "Партию Потерпевших".
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23.04.2020 20:05 Ответить
Давно пора, гнать сраной метлой прокремлевского Ермака.
А можно увольнять с конфискацией и сроком. Чтобы была ответственность за должность.
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23.04.2020 18:06 Ответить
А бубочка обяжет (по-тихому) СБУ закрыть это дело!
Вот и посмотрим, чьё слово у нас в Украине сильнее, бубочки или суда!
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23.04.2020 18:08 Ответить
Дружбан и кошелек зелени который руководит СБУ как раз и откроет дело на своего подельника Ермака))
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23.04.2020 18:08 Ответить
Це не маленька перемога - це значуща хвиля , розігнана в гівноболоті ОПи
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23.04.2020 18:12 Ответить
Ооооо ,список тут велик эти два москаля это не айзберг госизмены их гораздо больше и они совсем не серые кординалы!,сбу в курсе!,вот только есть но!,а что это за но?!,наверно зебилы в курсе
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23.04.2020 18:21 Ответить
Если суд и состоится, то в отношении этих гнид он не обнаружит никаких антигосударственных проступков. А если и обнаружит то будет понять и простить. Ведь каждый имеет право на ошибку. Так кажется сейчас трактуют про...бы.
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23.04.2020 18:31 Ответить
Мы все прекрасно понимаем, что ермак и кучма получили вказивки блазня, в противном случае эта пара была бы давно арестована и отправлена под суд, а теперь очевидно, что под суд надо отправить главаря коллаборантов - блазня.
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23.04.2020 18:31 Ответить
Скоро рукой махнут на Украину, из за дебилов типа вятровича. Посмотрят, что страна из клоаки вылазить не хочет, вернее её грабить так проще, скажут , ну ок разберайтесь сами.
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23.04.2020 18:38 Ответить
Ахахахахаха. Спасибо, очень смешно.
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23.04.2020 18:52 Ответить
Те, що зобов'язали відкрити кримінальне провадження - це дуже добре. Проте погано те, що у разі закриття кримінального провадження, заявник має право оскаржити її слідчому судді,а якщо слідчий суддя відмовить у задоволенні скарги, заявник не має права на апеляційне оскарження. Отже, таким чином ця справа і може закінчитися. Або просто піде по колу: постанова про закриття, скарга, ухвала суду про скасування постанови і т. д.
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23.04.2020 18:50 Ответить
И это хорошо. Только думаю, что никто ничего не докажет...
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23.04.2020 18:59 Ответить
Правильно!
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23.04.2020 19:01 Ответить
Слава Богу, що в Україні ще залишились порядні судді!
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23.04.2020 19:02 Ответить
ну и? кто тут кричал, что зебобикам пофик петиции? оказывается не все так просто.....
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23.04.2020 19:03 Ответить
ручной баканов сольет это дело
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23.04.2020 19:11 Ответить
Соснет с заглотом у дерьмака
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23.04.2020 20:15 Ответить
Та ви що, яка зрада, там навіть ізмени не буде. Це длч того щоб суд прикрив дупи зрадників робиться. Кучму того взагалі за найбільшу зраду в усій нашій сумній українській історії двічі довічно можна булоб осудити!
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23.04.2020 19:32 Ответить
Лейтенант бакланов ж усрется... это ж не комментаторов по форумах ловить, кто правду про зЭбуина пишет
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23.04.2020 19:34 Ответить
"Суд обязал СБУ открыть дело о возможной госизмене Ермака и Кучмы" - когда нам расскажут правду о том, что делал Зеленский в Омане? С кем и о чём договаривался?
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23.04.2020 20:51 Ответить
Кучма - Гнида №1, мешающая развитию Украины.
Настрогал детишек незаконнорожденых - радуйся, страна, вот тебе война !
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23.04.2020 22:13 Ответить
Спасибі ЗЄлі і Слузі що сонце світить надворі !
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23.04.2020 22:24 Ответить
Їм наказали - вони зробили. Зрадники не вони, а той. хто наказав, тобто зеленський.
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23.04.2020 22:45 Ответить
перемога 110%.
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23.04.2020 23:58 Ответить
Это формальность без зрады или перемоги. Судья принял такое решение, потому что так полагается по криминальному кодексу - если есть заявление о совершении преступления, необходимо его оформить и внести в единый реестр и начать досудебное расследование. Судья в своем решении просто процитировал статью 214 криминального кодекса, ну и призвал следователя следовать КПК, то есть начать досудебное следствие. Следователь может завтра начать следствие, а после завтра закрыть его за отсутствием состава преступления.
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24.04.2020 02:45 Ответить
 
 